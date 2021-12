Basler Grundbuchgebühren: hoch, aber nicht kostendeckend

Handänderung Teuer, aber nicht kostendeckend: Zuschussgeschäft Grundbuch Basel-Stadt Die Handänderung ist in Basel-Stadt doppelt so teuer wie in Baselland. Am günstigsten ist es im Kanton Zürich. Ein Geschäft ist es für das Grundbuchamt dennoch nicht. Christian Mensch 27.12.2021, 19.00 Uhr

Bei jeder Handänderung von Grundstücken fallen Steuern und Gebühren an. Sie sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Schiess Hanspeter/Symbolbild

Für den LDP-Grossrat Jeremy Stephenson drängte sich die Logik auf: Die Führung des Grundbuches müsse für Basel-Stadt ein bombiges Geschäft sein. Schliesslich seien im Kanton die Gebühren bei einer Handänderung an den Kaufpreis gekoppelt und da sich dieser in den vergangenen zwanzig Jahren verdoppelte, müsse wohl auch entsprechend mehr in der Staatskasse landen.

Dem sei nicht so, erklärt nun die Regierung. Zwar seien die Erträge um rund ein Fünftel auf 8,7 Millionen Franken gestiegen, allerdings auch der Aufwand. Es bleibe jährlich ein Minus von rund 100'000 Franken. Was die Basler Regierung einräumt: In Baselland liegen Handänderungskosten nur bei gut der Hälfte. Allerdings seien die Kosten im Aargau auf vergleichbarer Basler Höhe.

Ein Blick auf Vergleichsportale zeigt, dass Genf wie Basel einen Steuersatz von 3 Prozent anwendet. Am teuersten ist es in Neuenburg mit 3,3 Prozent. Am günstigsten fährt, wer in Zürich mit Immobilien geschäftet. Der Kanton kennt keine Handänderungssteuer, dafür eine minimale Grundbuchgebühr von 1,5 Promille des Kaufpreises.

Mit der Anregung in Basel, die Steuer zu senken, blitzte Stephenson zwar ab. Einen Spalt lässt die Regierung jedoch offen: Sie behalte die Gebührenentwicklung im Auge und schliesse Anpassungen für die Zukunft nicht aus.