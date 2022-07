Dieser Basler wird Im Pensionsalter zum Actionfilm-Produzenten

Hans Hofer Im Pensionsalter zum Actionfilm-Produzenten: Dieser Basler verfilmt die Lebensgeschichte eines Schweizer Kickboxers Nach einem abwechslungsreichen Berufsleben betätigt sich Hans Hofer (71) aus Basel als Film-Produzent. Die Vorbereitungen laufen bereits. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 05.07.2022, 15.11 Uhr

Auf einen Kaffee mit Filmproduzent Hans Hofer. Tom Ulrich

Im idyllischen Heinrichswil im Kanton Solothurn, in einem Einfamilienhaus hinter einem weissen Zaun leben Hans und Martha Hofer. «Wir suchten 1999 ein Haus an einem Ort, der zentral liegt und via Autobahn gut zu erreichen ist», beginnt Hofer zu erzählen. Der gebürtige Basler kann seine Herkunft nicht verleugnen, der typische Dialekt schlägt noch immer durch.