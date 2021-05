Hardwald Basler Wyniger Gruppe übernimmt Restaurant Waldhaus: Komplette Eröffnung für 2022 vorgesehen Für das Waldhaus im Hardwald wurde ein Nachfolger für Wirt Gilbert Stähli gefunden. Ab sofort übernimmt die Basler Wyniger Gruppe. Bereits im Sommer plant sie ein erstes und für alle zugängliches Angebot. Larissa Gassmann 18.05.2021, 09.12 Uhr

Das Restaurant Waldhaus ist derzeit geschlossen. Bald aber soll wieder Leben in die Räumlichkeiten zurückkehren. Roland Schmid

Nach einem langen Winter ist endlich klar, wer das Restaurant Waldhaus in Muttenz weiterführt: Künftig wird sich die Basler Wyniger Gruppe dem Ganzen annehmen. Ein entsprechender Pachtvertrag wurde bereits unterschrieben (die bz Basel berichtete). Die angekündigten umfassenden Renovations- und Umbauarbeiten starten in den kommenden Tagen. Die Eröffnung des komplett sanierten und umgebauten Hauses sei letztendlich etappenweise für 2022 vorgesehen, wie die Bürgergemeinde der Stadt Basel als Eigentümerin in einer Medienmitteilung schreibt.

So wurden für die «tiefgreifende Sanierung» rund 8 Millionen Franken gesprochen. Geplant sind dabei eine Buvette, eine bedienten Terrasse und eine bespielbare Veranda. Das Restaurant selbst soll der Bevölkerung ab kommendem Frühling wieder zur Verfügung stehen. Eingeweiht werden soll das gesamte Haus mit erweitertem Hotel allerdings erst im Winter. Die gute Nachricht: Derart lange müssen nicht alle warten. So plant die Wyniger Gruppe auf dem Areal des Waldhauses «ein paar gastronomische Überraschungen», wie es in der Mitteilung heisst.

