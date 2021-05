Hardwald «Was uns bis jetzt gefehlt hat, ist ein Standort im Naherholungsgebiet»: Raphael Wyniger übernimmt das Waldhaus Für das Restaurant Waldhaus im Hardwald wurde ein Nachfolger gefunden. Ab sofort übernimmt die Basler Wyniger-Gruppe. Bereits im Sommer plant sie in Muttenz ein erstes und für alle zugängliches Angebot. Larissa Gassmann Aktualisiert 18.05.2021, 15.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Waldhaus ist derzeit geschlossen. Bald aber soll wieder Leben in die Räumlichkeiten zurückkehren. Roland Schmid

Nach einem langen und von Unklarheiten geprägten Winter ist nun bekannt, wer das Restaurant Waldhaus in Muttenz weiterführt: Künftig wird sich die Basler Wyniger-Gruppe dem Gastrobetrieb im Hardwald annehmen. Ein entsprechender Pachtvertrag wurde bereits unterschrieben (die bz Basel berichtete).

Von Seiten der Bürgermeinde zeigt man sich erfreut über das Engagement der Wyniger-Gruppe. «Wir sind sehr zufrieden mit dieser Lösung», sagt Bürgerrat Leonhard Burckhardt. Schliesslich sei Inhaber Raphael Wyniger ein bestens eingeführter und erfahrener Gastronom mit grossem Erfolg in der Stadt. «Das hat gut gepasst», so Burckhardt.

Gereizt hat Wyniger vor allem die Lage, wie er selbst sagt. «Was uns bis jetzt gefehlt hat, ist ein Standort im Naherholungsgebiet», sagt Wyniger. So verfügt die Gruppe vor allem über ein grosses Angebot an Restaurants in der Stadt (siehe Box). Das Waldhaus sei somit «eine gute Ergänzung». Gleichzeitig handle es sich um ein Traditionshaus mit guter Umgebung. Weitere Absichten, im ländlichen Bereich mehr Präsenz zu zeigen, habe man aber nicht.

«Einen solchen Entscheid macht man sich nicht leicht»

Grundsätzlich habe Corona die Verhandlungen kaum erschwert, so Burckhardt. Gleichzeitig wollten beide Parteien aber kein Risiko eingehen. Von Anfang an war klar: «Wir wollen nicht Millionen in die Renovation investieren, ohne zu wissen, wer das Ganze überhaupt übernimmt.» Obwohl bereits im Dezember verkündet wurde, dass ein geeigneter Pächter und somit ein Nachfolger für Wirt Gilbert Stähli gefunden wurde, gab es noch einige Details, die es auszuarbeiten galt.

Die Wyniger-Gruppe Raphael Wyniger ist Gründer und Inhaber der Wyniger-Gruppe. Dazu gehören die beiden Restaurants Atelier und Bel Etage im Teufelhof und diverse weitere Gastrobetriebe, so etwa das japanische Restaurant Minamoto, das 1777, die Taverne Johann, das Pier 4125 im Naturbad Riehen, das Matisse, Ufer7, die Beef7 Premium Steakhouse & Bar, die Kaffee & Bar Zum Teufel und das Counting Sheep. Im Bereich Hotellerie folgen das Gasthaus Teufelhof und das Aparthotel Set. Dazu kommen weitere Betriebe wie das Theater im Teufelhof, die Stadtmauer Brauer, Rheinbrand, der Weinladen Falstaff, Win Services, Ryago Catering und seit kurzer Zeit auch die Confiserie Beschle.



«Wegen der Pandemie und der unsicheren Lage sind wir dazu verpflichtet, jedes Projekt eingehend und detailliert zu prüfen», sagt denn auch Wyniger. Dies habe einige Zeit in Anspruch genommen. Erst im Mai wurde klar, dass einer Zusammenarbeit von nun an nichts mehr im Wege steht. «Einen solchen Entscheid macht man sich in einer derartigen Zeit nicht leicht», sagt Wyniger dazu.

Geplant ist nun eine Zusammenarbeit über mehrere Jahre hinweg. «Wir hoffen, dass diese fruchtbar wird und sind diesbezüglich sehr zuversichtlich», sagt Burckhardt.

Geplant ist ein attraktives Angebot ‒ auch in preislicher Hinsicht

Vorgesehen ist die Eröffnung des komplett sanierten und umgebauten Hauses etappenweise für 2022. Das Gastronomiekonzept wolle man dabei auf Basis regionaler Produkten erstellen, so Wyniger. Es soll zudem attraktiv sein, dies auch in preislicher Hinsicht. Noch werden die genaueren Details aber erarbeitet. Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Personalfrage. Die Planung werde im Herbst oder Winter aufgegleist. Nach wie vor ist schliesslich genügend Zeit vorhanden.

Starten werden die ersten Arbeiten allerdings bereits in den kommenden Tagen. Für die «tiefgreifende Sanierung» wurden von Seiten der Bürgergemeinde rund acht Millionen Franken gesprochen. Geplant sind unter anderem eine Buvette, eine bedienten Terrasse und eine bespielbare Veranda. Das Restaurant selbst soll der Bevölkerung ab kommendem Frühling wieder zur Verfügung stehen. Eingeweiht werden soll das gesamte Haus mit Hotel allerdings erst im Winter.

Die gute Nachricht: Derart lange muss niemand auf eine erste Verpflegung warten. So plant die Wyniger-Gruppe auf dem Areal «ein paar gastronomische Überraschungen», wie es in einer heute verschickten Medienmitteilung heisst. Wyniger sagt dazu, man werde «an ausgewählten und klar kommunizierten Tagen vor Ort sein». Präsentiert werden soll dann ein «kleines, aber feines» Angebot. Vorgesehen sei zudem die Durchführung der einen oder anderen Veranstaltung.