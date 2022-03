Hefel und die Dampfnudeln Klamauk-Rocker Michi Motter im Interview: «Humor gehört fast in jeden Lebensbereich» Michi Motter tritt als Sänger von Hefel und die Dampfnudeln im Atlantis auf. Das Comeback der Basler Klamauk-Rocker ist ein Vorverkaufshit. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Michi Motter (Zweiter von links) und eine Auswahl der im Atlantis auftretenden Musikerinnen und Musiker von Hefel und die Dampfnudeln. Zvg

Die technisch versierteste Band der Region waren Hefel und die Dampfnudeln nie. Ihr Anspruch war ein anderer. Dass die selbst ernannte Klamauk-Truppe auch mehr als drei Jahrzehnte nach der Bandgründung und trotz achtjähriger Bandpause innert kürzester Zeit das Atlantis ausverkauft - womöglich sogar an zwei Abenden -, zeugt von ihrem Kultstatus in der Basler Szene. Auch Sänger Michi Motter liess sich zum Comeback bewegen – und zum nicht ganz ernst gemeinten Interview.

Michi Motter, das Datum für das Comeback-Konzert von Hefel und die Dampfnudeln ist mit dem 1. April kein Zufall, oder?

Das Atlantis bot uns mit einem Augenzwinkern dieses Datum an, und wir akzeptierten nur allzu gerne. Es bot Gelegenheit für Schabernack auf Social Media schon vor dem Gig... Da der Vorverkauf aber extrem lange nicht aufgeschaltet wurde – was unglücklicherweise sowohl an uns als auch am -tis lag –, glaubten dann aber wirklich immer mehr Menschen an einen Scherz.

Dennoch musste aufgrund des Andrangs bald ein zweiter Abend angesetzt werden. Hatten Sie damit gerechnet?

Natürlich hatten wir von Anfang an siegessicher zwei Abende reserviert. Ein ganz klein bisschen wollten wir ja schon an die gloriosen Zeiten anknüpfen, in denen wir das -tis drei Mal hintereinander füllten. Und schliesslich passieren bei uns auf der Bühne immer so viele Pannen, dass wir uns gerne eine zweite Chance geben.

Ihre Antwort vereint zwei typische Eigenschaften Ihrer Band: Grössenwahn und Understatement. Ein Widerspruch, den Sie gerne zelebrieren?

Ja.

Dann frage ich anders, in den Worten von Frank Zappa: Gehört Humor in die Musik?

Sänger Michi Motter zum «Nudel»-Comeback: «Überredet wurde gar niemand.» Kenneth Nars

Humor gehört fast in jeden Lebensbereich. Er macht gewisse Dinge erst erträglich. Schon ab unserem dritten Auftritt in den frühen Neunzigern versuchten wir, mit einer wilden Show von unseren musikalischen Unzulänglichkeiten abzulenken... Später machten wir das nur noch, weil es uns Spass machte und das Publikum darauf wartete.

32 Jahre nach dem allerersten Konzert haben die Musiker nun doch ein gewisses Alter erreicht. Wann ist man zu alt für Klamauk auf der Bühne?

Vor acht Jahren war unser bislang letzter Gig. Da funktionierte es noch. Wir sind aber auch gespannt, ob es jetzt wieder klappt. Das Publikum wird uns ein ehrliches Feedback geben. Es ist auch noch nicht klar, ob es danach weitergeht...

Das aktuelle Bandfoto schaut ziemlich voll aus. Haben Sie alle Musiker, die über die Jahre bei Hefel und die Dampfnudeln dabei waren, zum Comeback überreden können?

Überredet wurde gar niemand. Wir trafen uns völlig unverbindlich in der letzten Besetzung und danach wurde erweitert.

Wie viele Dampfnudeln trifft man denn nun auf der Bühne des Atlantis an? Und darf man sich neben der versprochenen «Nudel-Nostalgie» auch auf neues Material freuen?

Ich komme auf 13 – Irrtum vorbehalten! Neues Material? Wäre ja eigentlich nicht nötig nach acht Jahren Abwesenheit. Aber keine Angst, es gibt neue Shows und wir nehmen auch den Zeitgeist auf – wie immer.

Und zum Schluss dann doch noch eine ernste Frage: Sie spenden die Einnahmen beider Abende, heisst es. Warum und an wen?

Waren die anderen Fragen denn nicht ernst gemeint? Das war von Anfang an klar. So wurde auch ich ins Boot gelockt. In erster Linie für Coronageschädigte aus der Musikszene. Wir stecken gerade in den Abklärungen dazu.

Ein selbstloser Akt!

Mit einem angenehmen Nebeneffekt: Niemand kommt auf die Idee, dass wir das nun wegen des Geldes tun würden.

Hefel und die Dampfnudeln. Atlantis Basel.

Freitag, 1. April (ausverkauft), und Samstag, 2. April. www.parterre.net

