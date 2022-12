Schutz: Zehn gefährdete historische Gebäude und Orte beider Basel

Heimatschutz Diese zehn historischen Gebäude und Orte beider Basel sind gefährdet Die Heimatschutzvereine in Baselland und Basel-Stadt haben angesichts der raschen Entwicklung in den beiden Kantonen alle Hände voll zu tun. Hier eine Auswahl an zehn Objekten, die sie gefährdet sehen. Patrick Marcolli (Text) undRoland Schmid (Bilder) Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Riesen und Christof Wamister befinden sich «qua Amt» in einer ständigen Verteidigungshaltung. Der Präsident des Baselbieter Heimatschutzes und sein Pendant aus der Stadt, dort Obmann genannt, sind jedoch differenzierte Zeitgenossen und sehen als solche nicht nur schwarz. «Der Baselbieter Heimatschutz ist überzeugt, dass die Wahrnehmung für gute Baukultur zugenommen hat», sagt der Architekt Riesen zu dieser Zeitung. «Nicht nur waren unsere letzten Einsprachen vor Gericht erfolgreich, auch konnten wir die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren stetig steigern.» Wamister, früherer BaZ-Redaktor, ergänzt:

«Der Heimatschutz ist bei Kanton und Bauherren ein anerkannter Gesprächspartner und wird als rekursberechtigte Organisation ernst genommen.»

Und dennoch: Es gibt vielleicht mehr zu tun denn je für die Heimatschützer in den beiden Basel. Gerade in der Stadt ist die Entwicklung rasant. Wamister sagt dazu: «Anerkannter Gesprächspartner zu sein, heisst nicht, dass in den Planungsverfahren, in der Politik auf Regierungs- und Gerichtsebene die heimat- und denkmalschützerischen Anliegen nicht doch hintangestellt werden, wenn es um die Interessen von Investoren, wichtigen Arbeitgebern oder von mehr Wohnraum geht.»

Verbesserungen ersichtlich aber Stärkung des Schutzes nötig

Grosse Herausforderungen seien der Hochhausboom (Spitalareal, Bahnhof mit Nauentor und BIZ) und die Abbruchwelle in den Einfamilienhausquartieren, wo Häuser aus der Nachkriegszeit mit Umschwung durch oft banale Neubauten mit Tiefgaragen ersetzt würden.» Die Denkmalinventare würden da nur beschränkt helfen.

«Gegenüber früher hat sich die Situation dank Schutz- und Schonzonen und einer im Vergleich mit anderen Kantonen gut dotierten Denkmalpflege doch deutlich verbessert», meint Wamister. Riesen wiederum sieht auf der gesetzgeberischen Ebene Nachholbedarf: «Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz und das Bauinventar des Kantons müssen noch mehr gestärkt werden», sagt er. «Diese Inventare sind behördenverbindlich und haben als Planungsinstrumente juristisch mehr Gewicht bekommen.»

Die bz bat die beiden Vorsteher der Heimatschutz-Vereine darum, jeweils fünf Beispiele für denkmalschützerische «Problemfelder» in ihrem Kanton zu benennen. Hier sind sie:

1. Fünf Beispiele aus dem Baselbiet: «Gebäudefremder Umbau» und «langsamer Zerfall»

Am Waldrain 4 in Bottmingen: Direkt neben diesem inventarisierten Haus soll eine neue Bebauung entstehen. Baslerstrasse 288, Allschwil. Was wird danach kommen, mit welcher architektonischen Qualität? Sichternstrasse 20 in Liestal: Es droht der Abbruch. Siedlung «In der Au» in Therwil: «Konzeptionslose Sanierungen». Scheune an der Kirchgasse 17a in Sissach: «Massiver, gebäudefremder Umbau».

Die Auswahl an «Problemfeldern» des Baselbieter Heimatschutzes erstreckt sich vom Ober- bis zum Unterbaselbiet. In Sissach droht der Scheune an der Kirchgasse 17a «ein massiver, gebäudefremder Umbau». Dieser sei faktisch ein Ersatzneubau, sagt Ruedi Riesen.

In Liestal an der Sichternstrasse wiederum, eigentlich unter inventarisiertem Ortsbildschutz, droht dem Haus mit der Nummer 20 der Abbruch. Einsprachen sind noch hängig. In Bottmingen am Waldrain, zwischen zwei Häusern mit Entstehungsjahr 1929, die im Bauinventar des Kantons eingetragen sind, soll ein Neubau entstehen. Die Einsprache des Heimatschutzes wurde abgewiesen, die Beschwerde geht nun an die Baurekurskommission.

Zu diesem Baubegehren schreibt der Heimatschutz mit sehr deutlichen Worten:

«Es ist für uns ein typisches Beispiel einer Verdichtungseuphorie am Siedlungsrand, eingezwängt in eine lockere Körnigkeit des Quartiers – das Ortsbild stark störend, ein Geschwür!»

Der Fokus des Heimatschutzes liegt in Therwil auf der Siedlung «In der Au», die zwischen 1968 und 1971 erstellt wurde.

Was der Heimatschutz hier bemängelt: «Konzeptionslose Sanierungen und mangelhafte private Renovationen entstellen die ehemals hohe architektonische Qualität der Siedlung aus den 60er-Jahren – ein langsamer Zerfall.» In Allschwil ist der Heimatschutz in Sorge über die Qualitäten von Ersatzbauten an der Baslerstrasse 288 und der Pappelstrasse 7.

2. Fünf Beispiele aus Basel-Stadt: Von unauffälligen Bauten hin zu geplanten Hochhäusern

Die Musik-Akademie soll erweitert werden (Visualisierung). Zvg Im Fokus der Öffentlichkeit: Das ehemalige Restaurant „La Torre“ an der Reservoirstrasse auf dem Bruderholz. Nur alleinstehend ein Denkmal? Das Lonza Hochhaus. Künftiger Ort der Uni-Bibliothek? Die historische Hebelschanze (vorne). CMS-Wohnhäuser an der Reinacherstrasse 292 - 298: Die Regierung will ihren Abriss.

Die Auswahl des Basler Heimatschutzes ist vielfältig. Sie reicht vom medial bis fast ins letzte Detail breitgewalzten Fall des Restaurants «La Torre» auf dem Bruderholz bis zu unauffälligen Bauten und entsprechend unspektakulären Fällen wie den CMS-Wohnhäusern an der Reinacherstrasse 288/298. Deren Schutzwürdigkeit, so der Regierungsrat im Juni, sei «als äusserst gering einzustufen».

Gegen die Unterschutzstellung sprächen ferner das Interesse an der Verdichtung der Parzelle, der barrierefreie Zugang zu Wohnungsraum und die finanziellen Interessen der Eigentümerin sowie des Kantons. Die drei weiteren Fälle, die vom Heimatschutz aufgelistet werden, betreffen zukünftige, also noch nicht existierende Bebauungen.

Die wichtigste und sichtbarste unter ihnen wird das Areal Lindenhof beim Lonza-Hochhaus. Letzteres soll unter Schutz gestellt werden, sofern ein Bebauungsplan für zwei weitere Hochhäuser in unmittelbarer Umgebung bis 2028 rechtskräftig wird. Der Heimatschutz erachtet diese Koppelung als problematisch und findet, dass das bedeutende Lonza-Hochhaus ein Solitär bleiben soll.

Im Fall der geplanten Erweiterung der Musik-Akademie in deren Hof erachtet der Heimatschutz den Standort innerhalb einer historisch wichtigen Bebauung als schwierig. Ebenso verhalte es sich mit den Plänen für eine Erweiterung der Universitätsbibliothek an der Hebelschanze.

