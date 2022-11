Heimatschutz Wie Denkmäler in der Region Basel umgenutzt werden Der Verein Baukult liefert in einer Broschüre Ansätze für einen zeitgerechten Denkmalschutz. Patrick Marcolli 10.11.2022, 05.00 Uhr

Nicht geschützt, trotzdem geblieben: Das Gundeldingerfeld. Nicole Nars-Zimmer

In Zeiten, da viel Geld vorhanden ist, gerät das bauliche Erbe einer Gesellschaft stark unter Druck. So fallen der Region Basel in diesen Tagen zahlreiche Einfamilienhäuser des «American Style» der Nachkriegszeit der Abrissbirne zum Opfer. Rentabilität vor Denkmalschutz.