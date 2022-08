Drei Feiern und eine Demo halten die Basler Polizei in Atem

Heisses Wochenende Festhütte Basel: Klosterbergfest, Zionistenkongress, Demo und Public Viewing halten die Polizei in Atem Die Demonstration gegen die Jubiläumsfeier des ersten Zionistenkongresses wurde von der Polizei bewilligt. Sie will sicherstellen, dass die Durchführung und die Sicherheit der anderen Anlässe nicht durch die Kundgebung gestört werden. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klosterbergfest, Jubiläum des ersten Zionistenkongresses, eine Demonstration dagegen sowie das Public Viewing des Esaf: Ungewöhnlich viele Feste und Feierlichkeiten häufen sich am kommenden Wochenende in Basel. Collage: bz

Viele Feste und viel Prominenz: Das kommende Wochenende wird der Basler Polizei einiges abverlangen. Die Innenstadt wird am Sonntag gleich von vier Anlässen belagert. So findet das Klosterbergfest sowie das Public Viewing des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes auf dem Barfüsserplatz statt. Hinzu kommt die Feier anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des ersten Zionistenkongresses. Und schliesslich eine Demonstration, die gegen ebendiese Feier protestiert.

Schon im Vorfeld war klar, dass es zu dieser Häufung von Feierlichkeiten und Festen kommt. Neu ist die Demo hinzugekommen. Sie wird unter anderem von der Boykottbewegung BDS und der Gruppe Palästina-Solidarität Region Basel organisiert. BDS steht für «Boycott, Divestment and Sanctions» – oder zu Deutsch: Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Die Bewegung richtet sich gegen die Besetzung und die Siedlungspolitik Israels im Westjordanland und in Ostjerusalem.

Inzwischen ist die Demo von der Polizei bewilligt worden. Die abgesegnete Route führe vom De-Wette-Park in der Nähe des Bahnhofs SBB über den Markt- zum Claraplatz, sagt ein Sprecher der Polizei. Eine Abweichung davon werde von der Kantonspolizei nicht toleriert. «Es ist mit temporären Verkehrsbehinderungen im Bereich Innenstadt zu rechnen.» Die Polizei sei in Kontakt mit den Veranstaltern von Anlässen, die ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden.

Israels Staatspräsident zu Besuch in Basel

Die Polizei werde sicherstellen, dass die Durchführung und die Sicherheit dieser Anlässe nicht durch die Kundgebung tangiert werden. Das dürfte angesichts des Klosterbergfests und des Public Viewing nicht ganz einfach werden. Immerhin finden die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Zionistenkongresses am Sonntag im Congress Center am Messeplatz statt – und erst am Montag im Stadtcasino beim Barfüsserplatz.

Am Montag kommt denn auch Israels Staatspräsident Isaac Herzog zu Besuch, ebenso Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Bundespräsident Ignazio Cassis wird Herzog derweil in Bern empfangen.

Schon seit Ende Juni ist klar, dass der Luftraum über Basel eingeschränkt wird. Dieser werde sich auf die Zone über dem Stadtcasino beschränken, wie das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilte. Der kommerzielle Flugbetrieb vom und zum Euro-Airport sollte davon nicht betroffen sein. Die Luftwaffe werde den Luftpolizeidienst und eine verstärkte Luftraumüberwachung gewährleisten.

700 Armeeangehörige unterstützen Polizei

Unten auf dem Boden wird es keine allgemeinen Strassensperrungen geben, wie der Sprecher der Polizei sagt. «Die Auswirkungen des Kongresses auf die Bevölkerung sollen im Rahmen der normal zu erwartenden, allfällig kurzen temporären Einschränkungen bleiben.»

Für den Einsatz werden Polizistinnen und Polizisten aus allen Kantonen vor Ort sein. Über die genaue Anzahl werde aus polizeitaktischen Gründen keine Auskunft gegeben, sagt der Sprecher. Parallel wird die Armee mit 700 Personen im Rahmen eines Assistenzdienstes präsent sein. Die Armee werde laut VBS namentlich Aufgaben in den Bereichen Überwachung von Standorten, Erkundung und Lufttransport übernehmen.

Das Hotel Trois Rois ist eine der Gaststätten für die Besucherinnen und Besucher der Jubiläumsfeier des ersten Zionistenkongresses. Bild: Kenneth Nars

Auch rund um das Luxushotel Trois Rois werden spezielle Vorkehrungen getroffen. Dort werden zahlreiche Gäste untergebracht sein. So hat die Uni Basel das Departement Mathematik und Informatik an der Spiegelgasse vorsorglich für die beiden Tage geschlossen. Es handle sich dabei um eine «sicherheitsspezifische Massnahme» im Rahmen des Jubiläums, welche die Uni in Absprache mit dem Justiz- und Sicherheitsdepartement umgesetzt habe, sagt ein Sprecher. Über Details dürfe er leider keine Auskunft geben.

Hotel Trois Rois hält sich bedeckt

Philippe D. Clarinval, Direktor des «Trois Rois», lässt sich nichts zum Sicherheitsdispositiv entlocken. In erster Linie würden sich die Kantons- und Bundespolizei darum kümmern. Das Hotel werde nicht proaktiv kommunizieren. «Wir behandeln den Anlass mit der notwendigen Seriosität», sagt Clarinval.

Im Hotel logierte Journalist und Schriftsteller Theodor Herzl anlässlich des ersten Zionistenkongresses 1897. Er skizzierte damals die Grundlage eines jüdischen Staates europäischen Zuschnitts. Im Rahmen seines Aufenthalts erlangte ein Bild Berühmtheit, auf dem der bärtige Herzl auf dem Balkon des «Trois Rois» nachdenklich auf den Rhein blickt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen