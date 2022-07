Der Helvetiaplatz in Basel ist nicht besonders schweizerisch

Basler Sommerserie Der Helvetiaplatz: Er ist gar kein Platz – und besonders schweizerisch ist er auch nicht Auf dem Helvetiaplatz im Iselin-Quartier hört man die verschiedensten Sprachen, Baseldeutsch eher selten. Die herrschenden eidgenössischen Regeln führen indes zu kleinen Kulturkonflikten. Zara Zatti Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Helvetiaplatz ist ein Quartiertreffpunkt, auf dem verschiedenen Welten aufeinander treffen. Roland Schmid

Helvetia – die Frauenfigur mit Speer in der rechten und schweizerbekreuztem Schild in der linken Hand steht allegorisch für die Eidgenossenschaft. Als Sinnbild der Schweiz sitzt sie auf Briefmarken, steht stolz auf dem Zweifränkler, taucht in politischen und patriotischen Darstellungen auf. Es erstaunt also nicht, dass jede grössere Stadt im Land, die etwas auf sich hält, einen Platz nach ihr benannt hat. So natürlich auch Basel.

Nomen est omen: Das trifft auf den Helvetiaplatz im Iselin-Quartier jedoch nicht zu – und zwar gleich doppelt nicht. Hier, von wo aus man innerhalb von 15 Minuten aus dem Land gelaufen ist, hört man selten schweizerdeutsch. Es wird Albanisch, Spanisch, Russisch, Französisch und Serbisch gesprochen, einmal auch walliserdeutsch. Das zweite leere Versprechen: Der Helvetiaplatz ist eigentlich gar kein Platz, sondern ein Park.

Als wir um 15 Uhr auf dem Parkplatz ankommen, läuft nicht viel. Die einzige Anwesende ist eine südamerikanische Familie, die auf den Bänken vor dem Spielplatz sitzt. «Kein Interesse», sagen sie, als wir mit ihnen sprechen wollen. Keine optimalen Voraussetzungen für eine Reportage.

Konfliktthema Nummer eins: Die Glasentsorgung

Der Helvetiaplatz liegt zwischen zwei Wohnstrassen. Die grosszügige Wiese und der Spielplatz mit Sandkasten und Schaukel werden gesäumt von Bänken, denen Schatten von grossen Kastanien geschenkt wird. An diesem Tag ein Segen, denn es ist heiss, sehr heiss. Die Stille wird immer wieder von Flugzeugen unterbrochen, deren Wasserdampf das Azur des Himmels durchschneiden, und ab und zu von Glasflaschen, die in den dunkelblauen Tonnen am Rande des Parks landen.

Flaschen in die Tonnen werfen, das ist am Sonntag und nach 20 Uhr verboten. Und wie immer, wenn Schweizer Genauigkeit und Glasentsorgung aufeinander treffen, führt das zu Kulturkonflikten. «Es steht ja, dass man am Sonntag nichts einwerfen darf, sagt eine ältere Dame. Aber sie machen es trotzdem.» Mit sie meint die Frau die Ausländer. Dann weise sie die Regelbrecher schon einmal zurecht, sagt sie leicht beschämt und leicht stolz. Das Helvetisieren, das Anpassen an Schweizer Gegebenheiten, geht es nach der älteren Dame, ist es hier noch nicht vollständig gelungen.

Frau Niederer mag die verschiedenen Kulturen, die auf dem Platz zusammenkommen. Roland Schmid

Frau Niederer mag genau diese unterschiedlichen Welten, die hier aufeinandertreffen. Sie sitzt auf einer Bank im Schatten, isst eine Glace und sagt: «Man hört viele verschiedene Sprachen, das ist schön.» Sie selbst ist in Basel aufgewachsen und kommt öfter mit ihren Grosskindern hierhin. Heute ist sie aber allein. Es sei ein Platz für Jung und Alt, viele Gesichter kenne sie mittlerweile. So etwa eine alte Frau mit Rollator und einem «schönen Walliserakzent»: «Sie ist eigentlich immer hier.»

Der Helvetiaplatz: Ein Treffpunkt für Einsame

Nur wenig später treffen wir die besagte Walliserin. An ihrem Rollator hängt ein Plastiksack mit dunkelgrüner Wolle. Socken für die Herbstmesse sollen es werden. «Wenn es nicht regnet, bin ich hier», sagt sie. 1961 ist sie von Gampel nach Basel gekommen. Ihr Akzent habe sich über die Jahre abgeschwächt, sagt die bald 85-Jährige: «Ich kann gar nicht mehr richtig Walliserdeutsch.» Sie wohnt nicht weit vom Park, seit vor fünf Jahren ihr Mann gestorben ist, alleine. «Seit dann komme ich hierher, um mit anderen zu sprechen.» Doch einige, die sie kennen gelernt habe, seien mit der Zeit nicht mehr gekommen: «Sie sind gestorben oder im Altersheim.»

Die nicht eingehaltenen Verbote beschäftigen auch die Walliserin, ihren Namen oder ein Foto will sie nicht in der Zeitung. Im Abstand von fünf Metern stehen rund um die Wiese Verbotsschilder mit einem Hundepiktogramm: «Dass die Hunde nicht lesen können, verstehe ich ja, aber die Menschen», sagt sie und lacht.

Sonja und ihr Lucky sind Stammgäste auf dem Helvetiaplatz. Roland Schmid

Lucky ist ein braver Hund und hält sich an die Vorschriften. Es bleibt ihm allerdings auch nicht viel anderes übrig: Seine Besitzerin Sonja hält ihn an der Leine, in der anderen Hand eine Zigarette. «Jetzt sind wir schon so lange in der Schweiz und werden doch noch berühmt», sagt sie zu Lucky, als wir sagen, dass wir von der Zeitung sind. Auch sie wohnt nur wenige Meter vom Helvetiaplatz entfernt und kommt jeden Tag für mehrere Stunden hierher. «Der Platz ist perfekt, es gibt nur ein Problem. Es hat keine Toilette.» Das will Sonja ändern, bald möchte sie im Quartier Unterschriften für ihr Anliegen sammeln. Denn gerade im Sommer würden die Menschen zur Not einfach in die Büsche pinkeln. «Das stinkt dann.»

Warnung vor dealenden und fluchenden Jugendlichen

Nermine hat normalerweise keine Zeit, stundenlang im Park zu verbringen. Die junge Albanerin mit den grossen, braunen Augen hat drei Söhne, der jüngste, Anik, spielt gerade im Sand. «Das Leben in der Schweiz ist sehr teuer, ich muss viel arbeiten, um mir die Miete und das Essen leisten zu können.»

Der 19 Monate alte Janik besucht mit seiner Mutter den Sandkasten. Roland Schmid

Vor zwölf Jahren kam sie von Serbien in die Schweiz, und zog ganz in die Nähe des Helvetiaplatzes. «Es war schwer am Anfang, ich kannte niemanden, alles war neu. Aber die Menschen hier im Quartier haben mir sehr geholfen.» Das sei auch der Grund, wieso sie auch jetzt noch hierherkomme, auch wenn sie mittlerweile in einem anderen Quartier wohnt:

«Ich bereue es sehr, dass ich meine Wohnung hier aufgegeben habe, das Viertel, die Menschen hier um den Park sind super.»

Die Stimmung an diesem Dienstagnachmittag auf dem Platz ist friedlich, fast schon schläfrig. Der grösste Aufreger geschieht, als die schwarze Dogge Arturo, die seinem Besitzer bis zur Brust reicht, auf einen roten Kater trifft. Arturo bäumt sich auf, sabbert und will losspringen, die Leine hält ihn zurück. Der Kater bleibt unbeeindruckt.

Die Dogge Arturo, kurz bevor er den roten Platzkater entdeckt. Roland Schmid

So ruhig sei es nicht immer, warnen uns zwei Frauen, die auf einer Bank plaudern.

«In der Nacht soll ich nicht hierdurch gehen, haben mir Freunde gesagt. Es ist gefährlich. Jugendliche kiffen, verkaufen Drogen und fluchen.»

Jetzt, mit der strahlenden Sonne und dem Vogelgezwitscher, ist das nur schwer vorstellbar. Dealende Jugendliche sehen wir bis zum frühen Abend keine, nur drei blonde Buben, die einen Stapel Prix-Garantie-Schokoladentafeln an Freunde verteilen.

bz-Sommerserie «Am Platz» Für die Serie «Am Platz» besuchen bz-Redaktorinnen und bz-Redaktoren einen Platz in Basel, nehmen die Stimmung auf und kommen mit den Menschen ins Gespräch. An sieben aufeinanderfolgenden Montagen im Juli und August erscheinen Reportagen von verschiedenen Plätzen. Dieses Mal geht es um den Helvetiaplatz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen