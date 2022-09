Zum ersten mal wieder Pflanzenmarkt in den Merian Gärten

HERBST Seltene Kräuter und Beerensträucher kaufen: Am Sonntag ist Pflanzenmarkt in den Merian Gärten Pro Specie Rara bietet aussergewöhnliche Pflanzensorten und Setzlinge zum Verkauf an und beantwortet Fragen rund ums Gärtnern. Laura Ferrari 24.09.2022, 05.00 Uhr

Pro Specie Rara hat vor zehn Jahren in den Merian Gärten ihren Hauptsitz eröffnet. Die Aufnahme zeigt diesen aus dem Eröffnungsjahr 2012. Kenneth Nars

Frischen Salat im Winter ernten und im Frühling einen schöneren Garten haben als im Jahr davor. Damit locken die Veranstaltenden des Herbstpflanzenmarkts diesen Sonntag in die Merian Gärten. Von 10 bis 17 Uhr geben Expertinnen und Experten von Pro Specie Rara Auskunft über seltene Gemüsesorten, Beetplanung und Pflanzanleitung.

Ebenfalls bieten Mitarbeitende der Merian Gärten Führungen durch die Anlage an. Den ganzen Tag gibt es ein breites Angebot an Werkstätten zu Themen wie Wildbienen im Garten, Anpflanzen von Rosen und richtige Pflege von Gartenwerkzeugen. An den Marktständen können Wintergemüsesetzlinge, Blumenzwiebeln, Obstbäume und vieles mehr gekauft werden.

Vielfalt und Erhalt von seltenen Arten fördern

Die Stiftung Pro Specie Rara steht für den Erhalt von seltenen und alten Sorten und Rassen in der Tier- und Pflanzenwelt. Neben dem Bewahren dieser Sorten hat sich die Stiftung zum Ziel gesetzt, ihr Wissen niederschwellig zugänglich zu machen, damit sich gerade seltene Pflanzenarten wieder mehr verbreiten. Gerade in Hinblick auf Klimaveränderungen brauche es eine Vielfalt an Sorten mit speziellen Eigenschaften, schreibt die Stiftung auf ihrer Website.