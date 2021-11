Messe ohne Zertifikat: Dennoch wenig Andrang um den Messeplatz

Herbstmesse 2022 Rund um den Messeplatz: Wenn alle hingehen könnten, doch keiner kommt Auch am Messeplatz gibt es Stände, die ohne Zertifikat besucht werden können. Gewusst haben das vor der Messe nicht mal die Standbetreibenden. Währenddessen besuchen die Menschen den Petersplatz in Scharen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Barrierefreie Zone: Ein Zertifikat braucht es hier nicht. Dennoch bleibt die Isteiner-Meile meistens leer. Juri Junkov (04. November 2021)

Der Messeplatz erscheint in seiner ganzen Strahlkraft. Im Rund lässt der Freefall-Tower die Herzen in die Hose rutschen, für den Adrenalinkick setzen sich die wagemutigen Messe-Besuchenden auf die «Maxximum», deren Arm sie in der nächsten Sekunde in ungeahnte Höhen schleudert. Unter den Arkaden dicht aneinandergereihte Essensstände, kein Durchkommen. So oder ähnlich hätten Baslerinnen und Basler die Herbstmesse vor der Pandemie beschrieben.