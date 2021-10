Herbstmesse Basel «S’isch jo Mäss» – Auf dem Petersplatz findet die Herbstmesse nur mit Maskenempfehlung statt Der Petersplatz ist der einzige Messe-Standort ohne Zertifikatspflicht. Dies wird gelassen zur Kenntnis genommen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 26.10.2021, 19.12 Uhr

Nur wenige der Besucher auf dem Petersplatz nehmen sich die Maskenempfhlung zu Herzen. Bild: Kenneth Nars

Freie Strasse, Frühjahr 2021. Kleidergeschäfte, Parfumshops und Buchhandlungen dürfen ihre Pforten endlich wieder öffnen. Die Menschen zieht es in Scharen auf der Basler Shoppingmeile in die Läden. Was das Bild von der Streitgasse bis zum Marktplatz hinunter prägt, sind durch Hygienemasken verdeckte Gesichter. In den Einkaufsmeilen galt Maskenpflicht.

Petersplatz, Herbst 2021. Nach einem Jahr Absenz darf die Basler Herbstmesse ihre Jubiläumsausgabe doch noch feiern. So tun es auch sehr viele Menschen auf dem Petersplatz. Während auf den anderen Plätzen Zertifikatspflicht gilt, kann das Ständemeer auf dem Petersplatz ohne solches Papier betreten werden. Mehr noch: Das Herbstmesse-OK hat selbst das Tragen einer Maske bloss empfohlen.

Wer einen Blick über den «Peti» schweifen lässt, sieht schnell, dass die wenigsten Herbstmesse-Besucher dieser Empfehlung nachkommen. Ein paar vereinzelte Maskenträger mischen sich an diesem Dienstagnachmittag in das bunte Treiben, sie sind jedoch klar in der Unterzahl. Auch bei den Standbetreibern sind nur Einzelmasken zu sichten. Nach eineinhalb Jahren Pandemie zeichnet sich am Petersplatz ein Bild, das ungewohnt anmutet.

Das Schutzkonzept kommt gut an

Ein Schild, das für die Messegänger unübersehbar ist, hängt an Ruedi Eggs’ Stand. «Maskendispens – geimpft» steht dort in schwarzen Lettern auf gelbem Grund. Was ihn dazu bewegt hat, dies so plakativ zu kommunizieren? «Der Marktchef hat es mir empfohlen. Da ich gesundheitliche Probleme habe, habe ich eine Tragdispens.» Der Heilsteinverkäufer ist zwar doppelt geimpft, aber die Menschen sollen dennoch sehen, dass er kein Maskenverweigerer sei. Für ihn gehe das Konzept am Petersplatz in Ordnung. «Wir sind ja draussen, da ist es kein Problem. Und ich habe meine Heilsteine, die mich schützen.»

Das Schild am Stand von Ruedi Eggs. Bild: Kenneth Nars

An «Hohlers Magenbrot»-Stand tragen die Mitarbeiter alle eine Maske. «Wir stehen zeitweise zu viert hinter der Theke und können den empfohlenen Abstand somit nicht einhalten», erklärt Chefin Lucie Häring-Hohler, während sie ein Probiererli von ihrem Schoggi-Magenbrot über die Theke reicht. Zudem sei das Tragen einer Maske auch angebracht, wenn man Lebensmittel verkauft. Das Schutzkonzept findet auch sie ausreichend. «Das passt für mich, denn ein Markt funktioniert genau so.»

Auch Angela Di Micco, die auf dem Petersplatz Naturseifen verkauft, trägt die Maske aufgrund des fehlenden Abstands. Sie habe aber vor allem die Kundschaft im Kopf. «Natürlich trage ich die Maske nicht durchgehend. Aber sobald sich ein Kunde nähert, ziehe ich sie an.» Mit dem Schutzkonzept ist sie zufrieden. «Es ist ja ein Markt. Die Leute kommen, kaufen ein und gehen wieder.»

Keine Personenbegrenzung auf dem Petersplatz

Bei den Besuchenden ist der Tenor ähnlich. Noemi, die mit einer Freundin über die Messe spaziert, fühlt sich zwar nicht ganz wohl, wenn sie sich mit der Ungewissheit in solch grosse Menschenmassen begeben muss. «Aber ich bin ja geimpft. Deshalb ist es in Ordnung für mich.» Eine Dame, die mit Mundschutz umherzieht, ist extra von Olten angereist. Sie hat kein Problem mit dem Konzept, trägt die Maske aber wegen der vielen Menschen. «S’isch jo Mäss», meint sie lachend und freut sich, dass trotz der Umstände eine Herbstmesse stattfindet.

Doch nicht alle sind zufrieden. Lukas, der seine Mittagspause auf dem Petersplatz verbringt, hätte sich zumindest eine Maskenpflicht gewünscht. Nicht wegen seiner selbst, sondern um auch den Menschen den Zutritt zur Messe zu gewähren, die sich nicht impfen lassen können. «Und wir sind ja draussen, da stört so eine Maske nicht.»

Beim Präsidialdepartement will man den eingeschlagenen Weg weiterführen. «Wir gehen von einem ähnlich grossen Publikum aus, wie dies auch in den Vorjahren bei schönem Wetter der Fall war», sagt Sabine Horvath, Leiterin des Standortmarketings. Dennoch komme eine Personenbegrenzung auf dem Petersplatz nicht in Frage.