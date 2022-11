Mit dem Familienpass vergünstigt an die Basler Herbstmesse

Herbstmesse Ein «Danggscheen» an die Kinder der Stadt – Schausteller reduzieren Preise für Familien Auch nach zwei harzigen Coronajahren kommen einige Schausteller an der Basler Herbstmesse ihrer treusten Kundschaft entgegen: Während vier Messetagen sind Bahnjetons und Essensangebot reduziert erhältlich. Neu ist die Aktion nicht, aber auch in diesem Jahr beliebt. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Das Fahrgeschäft Philippin bietet Chips für zwei statt drei Franken an. Kenneth Nars

War da nicht noch eine Fünfzigernote in der Winterjacke? Irgendwo zwischen Magenbrotresten, dem Lieblingsschnuller der Tochter und einem verwaisten Fahrchip von letzter Herbstmesse? Während der Sohn bereits zu den Putschautos stürmt und besagte Tochter in Richtung Schwanensee-Bahn watschelt, dämmert's – 25 Franken gingen für die Fahrt auf der «Crazy Clown» drauf, zehn für zweimal Entenfischen und mit dem Rest ergatterte man einen Ballon mit Leuchtkette inklusive Wutanfall. Weil Letzterer sich – nach einem Zusammenstoss mit dem Marroni-Mann –verdünnisierte.

Wird ein Besuch an der Herbstmesse für Familien zum Luxus? Damit sich auch einkommensschwächere, armutsbetroffene oder Mehrkind-Familien einen Besuch an der Herbstmesse leisten können, läuft während der zweiten Herbstmesse-Woche von Montag bis Donnerstag eine Aktion vom Basler Familienpass. Neu ist diese nicht, im Gegenteil: Bereits zum 18. Mal zieht eine Mehrheit der Schaustellenden mit und reduziert die Preise für ihre Fahrgeschäfte oder ihr Essensangebot in frei wählbarem Umfang.

Neunzig Prozent der Schaustellenden machen an der Aktion mit

«Wir freuen uns über die enorm hohe Beteiligung», sagt Familienpass-Geschäftsführerin Chantal Keller. Selbst für Familien mit zwei verdienenden Elternteilen sei ein Messebesuch alles andere als erschwinglich. «Es geht ins Geld», sagt Keller, die im Vorfeld der Aktion persönlich bei den Schaustellenden vorsprach und so deren Teilnahme auch in diesem Jahr sicherte. Und das sei nach zwei coronabedingt harzigen Jahren keine Selbstverständlichkeit: «Es ist reiner Goodwill.»

Man komme den Schaustellenden mit der Wahl der Zeitspanne entgegen: An den Arbeitstagen konkurrenziere die Aktion nicht mit dem hoch frequentierten Wochenende. Ist der erste Mässbatzen ausgegeben, hilft die Aktion, die Messe auch in der zweiten Woche zu geniessen. «Sie bietet die Möglichkeit, den Messebesuch über reduzierte Fahrten attraktiver zu gestalten», sagt die Leiterin für Aussenbeziehungen und Standortmarketing des Präsidialdepartements Sabine Horvath.

Sparfüchse aufgepasst: Dieses Schild weist auf Reduktionen hin. Kenneth Nars

Ein morgendlicher Augenschein auf zwei Plätzen zeigt: Die Aktion hat für die Akteure in erster Linie symbolischen Wert: «Es ist unsere Art Danke an die Familien zu sagen», sagt die Inhaberin eines Fahrgeschäfts, Esther Philippin. Statt für drei gebe es den Fahrchip für zwei Franken, sagt Philippin, die bereits seit Jahrzehnten an der Basler Herbstmesse dabei sei.

«Wir können nicht nur nehmen, ohne was zurückzugeben»

Sich für die Treue seiner jüngsten Kunden bedanken, will auch Mathys Büttiker, der einen Flug auf der «Phönix» für Familienpassangehörige einen Franken günstiger anbietet: Diverse Familien seien froh, wenn sie Sparen können, sagt Büttiker. «Ein Zeichen für die Jungen setzten», will auch Jack Wetzel, der mit seiner «Breakdance» mehrheitlich Teenager bedient.

Josef Bauer, der auf dem Münsterplatz die Kult-Bahn «Schwanensee» betreibt, gibt nicht nur drei für zwei Fahrchips an seine Kunden – rund 125 Gratischips gingen im Vorfeld der Herbstmesse an bedürftige Familien. «Besonders für Familien mit vielen Kindern ist es eine schöne Sache», sagt Bauer. Auch an Verpflegungsständen zeigt man sich grosszügig: «Es sei schon alles genug teuer», meint ein Mitarbeiter der Wacker und Schwob AG. Das Unternehmen verlangt 50 Rappen weniger pro Bestellung. Ähnlich klingt es bei Schokofrüchte Stey und Howald: «Wir möchten alle auf dem Platz, insbesondere die Familien.»

Nebst dem Ziel, sich bei der Stadtbevölkerung zu bedanken, sei die Aktion auch in unternehmerischer Hinsicht interessant, sagt Schausteller Oliver Jehn: «Unter der Woche werden so mehr Leute angelockt.» Seine hoch angesetzten Fahrchips für die «Laser Pix»-Bahn von sieben Franken pro Fahrt gibt es mit dem Familienpass für sechs.

Ballone gibts nicht günstiger – wegen fehlender Rückvergütung

«Vom Kulturgut Herbstmesse sollen insbesondere Kinder nicht ausgeschlossen sein», sagt der Geschäftsführer der Familienberatung Basel-Stadt Renato Meier. Eine Rückfrage bei den Robi Spiel-Aktionen, die bis vor zwei Jahren mit einer kostengünstigen Kinderstadt auf dem Petersplatz präsent waren, zeigt, dass es in den nächsten Messejahren durchaus wieder günstige Angebote für Familien geben dürfte: «Es ist alles eine Frage der Finanzierung», sagt Präsident Lukas Hug.

Nicht Teil der Aktion ist der Ballonstand Crea Diva, dessen Inhaber darauf verzichtet, da das Unternehmen keine Rückvergütungen erhalte. Vor teuren Ballonen in Kombination mit Marroni-Ständen sei an dieser Stelle also gewarnt.

