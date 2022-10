Die neue Impfung kommt: Beide Basel im Corona-Überblick

Herbstwelle Beide Basel im Corona-Überblick: Wer kann sich wo und ab wann die neue Impfung holen? Am 10. Oktober 2022 startet die Impfkampagne mit dem bivalenten Impfstoff von Moderna. Wie viele Menschen sich nochmals impfen lassen, ist ungewiss. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Rafael Hunziker und Andreas Möckli Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Pfizer wartet noch auf die Zulassung des neuen bivalenten Impfstoffs. Pfizer/AP

Die Corona-Fallzahlen und Hospitalisierungen nehmen in der Region Basel wieder zu. Eine neue Impfung soll die Bevölkerung schützen. Die bz klärt die wichtigsten Fragen.

Mit dem Ende der Sommerferien sanken die Fallzahlen in der Schweiz als auch in den beiden Basel. Nun zeichnet sich vor allem in Basel-Stadt eine gewisse Trendumkehr ab. Dies zeigt sich auch im Abwasser der ARA Basel, an der neben dem Kanton Basel-Stadt auch Gemeinden wie Allschwil, Binningen, Bottmingen oder Oberwil angeschlossen sind. Markant ist der Anstieg der Hospitalisierungen in Basel-Stadt – von 20 auf 58 in acht Tagen. Im Baselbiet sind die Fallzahlen in der vergangenen Woche wie im Rest der Schweiz ebenfalls gestiegen.

Ein bivalenter Impfstoff schützt vor zwei verschiedenen Varianten des Coronavirus. Die neuen mRNA-Impfungen kombinieren die Antikörperbildung gegen das ursprüngliche Sars-CoV-2-Virus und die Omikron-Variante. In der Schweiz ist bislang ein an BA.1 angepasster Impfstoff von Moderna zugelassen, Pfizer dürfte ebenfalls bald grünes Licht erhalten.

Allerdings herrscht in der Schweiz mittlerweile die Variante BA.5 vor. Daher ist die Impfwirkung nicht mehr optimal, Forscherinnen und Forscher gehen aber davon aus, dass die an BA.1 angepassten Impfstoffe besser gegen die neueren Omikron-Subvarianten wirken als die bisher verfügbaren Impfstoffe.

Vor zehn Tagen hat Pfizer ein Gesuch für einen bivalenten Impfstoff eingereicht, der an die Varianten BA.4 und BA.5 angepasst wurde. Noch ist unklar, wann die Zulassungsbehörde Swissmedic dafür grünes Licht gibt.

Die bivalente Impfung gegen das Coronavirus wird in erster Linie Personen ab 65 Jahren und Menschen mit einem erhöhtem Gesundheitsrisiko empfohlen. Dazu kommen auch Personen zwischen 16 und 64 Jahre, die ein erhöhtes individuelles Erkrankungsrisiko haben, etwa aufgrund einer Vorerkrankung. Eine allgemeine Empfehlung besteht auch für alle anderen Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren ohne Risikofaktoren. Für sie ist eine Auffrischimpfung nach individueller Abwägung und Entscheidung sinnvoll. Der Kanton Basel-Stadt spricht explizit eine Empfehlung zur Impfung für schwangere Frauen aus.

Am 10. Oktober startet die neue Impfkampagne. Peter Klaunzer/Keystone

Im Baselbiet ist das Impfzentrum in Pratteln am Montagabend, Mittwochnachmittag und Freitagmorgen geöffnet. Bei einer grossen Nachfrage könne man die Kapazitäten jederzeit ausbauen, schreibt der Kanton. Eine Impfung ist zusätzlich in ausgewählten Arztpraxen und Apotheken möglich. Eine Anmeldung ist obligatorisch. Es gibt kein «Walk-in»-Angebot.

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums Basel-Stadt in der Messe werden am 6. Oktober bekanntgegeben. Ab diesem Tag kann man sich für eine Impfung anmelden. Auch in Basel ist eine Impfung nur mit einem Termin möglich.

Die Nachfrage sei schwierig abzuschätzen, da in diesem Sommer fast 5900 ältere Menschen in Basel bereits eine vierte Impfung gekriegt hätten, schreibt der Kanton Basel-Stadt. Diese Woche würden 22'000 Impfdosen des neuen, bivalenten Impfstoffs in Basel eintreffen.

Im Baselbiet geht man davon aus, dass sich 30 Prozent der über 16-jährigen Personen, die bereits einmal geboostert sind, impfen lassen werden. Das wären rund 40'000 Impfungen. Angaben zur Menge des besorgten Impfstoffes gibt es nicht.

Im Baselbiet waren bis am 24. September 2022 fast 96 Prozent der über 75-jährigen Personen doppelt geimpft. Mit abnehmendem Alter sinkt auch die Impfquote. Bei den 50- bis 64-Jährigen sind es noch knapp 84 Prozent, bei den 19- bis 49-Jährigen 73 Prozent. Einen Booster haben 83 Prozent der über 75-jährigen Baselbieterinnen und Baselbieter erhalten. Auch bei der Auffrischungsimpfung ist die Abnahme bei jüngeren Menschen zu erkennen. 38 Prozent der 16- bis 49-Jährigen sind geboostert.

In Basel-Stadt sind fast 74 Prozent der Bevölkerung vollständig (doppelt) geimpft. 53 Prozent der Baslerinnen und Basel haben ebenfalls einen Booster erhalten.

Falls die Fallzahlen stark steigen, würden die Verhaltensregeln wie Lüften, Hände waschen und desinfizieren, in die Armbeuge husten etc. stärker propagiert, schreibt der Kanton Basel-Stadt. Reicht das nicht aus, würden niederschwellige Massnahmen wie das Tragen von Masken in bestimmten Situationen vorgeschrieben.

Der Kanton Basel-Landschaft hat Vereinbarungen zur Vorkehrung von steigenden Fallzahlen getroffen. Die Kapazität der Tests, aktuell sind es 1000 Tests am Tag, sowie die Impfkapazität könnten ausgebaut werden. Ausserdem soll die Corona-Hotline weiterhin bestehen. Weitere Planungen fürs 2023 laufen.

In Basel wird das repetitive Testen in Schulen unverändert weitergeführt. Aktuell nutzen über 2000 Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende das freiwillige Angebot. Auch auf dem Land wird das breite Testen bei Bedarf weitergeführt.

Das Universitätsspital Basel (USB) und das Kantonsspital Baselland (KSBL) verfügen nach über zwei Jahren Pandemie über viel Erfahrung, wie sie auf Anfrage schreiben. Die Situation werde laufend beobachtet. Besuchsbeschränkungen, angepasste Hygienerichtlinien und ein Ausbau der Kapazitäten auf den Stationen würden im Fall einer Veränderung der Lage in Absprache mit den Behörden geprüft und, wenn nötig, umgesetzt.

«Die Lage ist beim Personal generell angespannt, aber das liegt aktuell nicht an Corona», schreibt das USB. Der Fachkräftemangel und andere Krankheitsfälle seien der Grund. Auch das KSBL spricht von Ausfällen beim Personal aufgrund «in dieser Saison üblicher Krankheiten». Corona sei Stand jetzt nicht der Grund für den Personalmangel im Baselbieter Spital.

