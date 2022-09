Hin und her Wirrwarr um Coronabonus für Basler Pflegende Eine knappe bürgerliche Mehrheit der Gesundheitskommission will keine Zückerli ausschliesslich fürs Pflegepersonal. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 09.09.2022, 20.33 Uhr

Rund um den Coronabonus für Basler Pflegekräfte ist einiges unklar. Oliver Berg / DPA

Kurioses Hin und Her um den Coronabonus für das Basler Gesundheitspersonal: Im Januar 2021 lancierte die grossrätliche Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) einen Vorstoss für einen speziellen Bonus während der Pandemie. Obwohl die Regierung diesen ablehnte, hielt der Grosse Rat in zwei Abstimmungen im Laufe des Jahres 2021 an der Forderung fest.

Im Mai 2022 legte die Regierung contre coeur einen Nachtragskredit für 2022 über 5 Millionen Franken zur Finanzierung des Zückerli an die Angestellten der Basler Gesundheitsinstitutionen vor. Nun lehnt dies aber eine knappe Mehrheit der GSK ab, die anders zusammengesetzt ist als Anfang 2021. Der Entscheid fiel bei je fünf Ja- und Nein-Stimmen und Stichentscheid von Vizepräsident Raoul Furlano (LDP). Präsident Oliver Bolliger (GAB) war an der Sitzung nicht anwesend.

«Nachhaltige Lösung des Problems nötig»

GSK-Mitglied und SP-Grossrat Georg Mattmüller bedauert den Vorentscheid. Es sei nicht richtig, dass Angestellte in der Pflege weniger verdienen als etwa solche in der KMU-Wirtschaft mit geringerer Verantwortung und teils kleinerem Rucksack. Dieses Missverhältnis bestehe seit langem, sei aber während der Pandemie eindrücklich zutage getreten: «Ein Bonus ist ein Zeichen der Wertschätzung. Klar ist aber auch: Es braucht eine nachhaltige Lösung des Problems», sagt Mattmüller.

GSK-Mitglied Lydia Isler-Christ (LDP) lehnt den Bonus ab. Sie stelle in keiner Weise die grossen Leistungen des Pflegepersonals infrage. Berufsleute anderer Branchen hätten während der Pandemie aber ebenfalls Ausserordentliches geleistet:

«Eine zusätzliche staatliche Zahlung ausschliesslich fürs Pflegepersonal wäre ein heikler Präzedenzfall.»

Isler-Christ ist Inhaberin einer Apotheke. Für sie sei es selbstverständlich gewesen, dass sie ihren Arbeitnehmenden einen Pandemie-Bonus ausbezahlt hat. Doch das sei Sache der Arbeitgebenden, nicht jene des Staates, findet sie.

Gut 3 Millionen für die öffentlichen Spitäler

Der Grosse Rat wird das Geschäft an seiner Oktobersitzung behandeln. Es wird wohl erneut sehr knapp: Bei der zweiten Überweisung der Motion im Dezember 2021 standen 49 Ja- 46 Nein-Stimmen gegenüber, dies bei zwei Enthaltungen.

Von den 5 Millionen Franken sind 3,07 Millionen für die öffentlichen Spitäler vorgesehen, 1,05 Millionen für Privatspitäler, 650'000 Franken für Alters- und Pflegeheime und 230'000 Franken für Spitexorganisationen. Die Verteilung innerhalb der Institutionen obliegt der jeweiligen Leitung. Der Bonus soll an das gesamte Personal fliessen – nicht nur an jene, die direkt in der Pflege tätig sind. Pro Vollzeitstelle macht dies 300 bis 350 Franken.

