Wenn der Neubau nicht hindernisfrei ist

Hindernisfreies Bauen Gekommen, um zu gehen: Wegen 12 Zentimetern kann Fabrizio Carlino nicht in seiner Wohnung bleiben Der 45-jährige Fabrizio Carlino hat Multiple Sklerose. Er dachte, es sei ein Glücksfall, als er eine Wohnung in einer neuen Liestaler Überbauung zog. Sie ist aber nicht rollstuhlgängig. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Dusch-WC wäre länger als eine normale Toilette – mit dem Rollstuhl käme Carlino so nicht zum Lavabo oder zur Dusche. Roland Schmid

Fabrizio Carlino fährt in seinem elektrischen Rollstuhl vom Schlaf- ins Wohnzimmer seiner 2,5-Zimmer-Wohnung im Liestaler Heidenlochquartier. Am Türrahmen bleibt er mit der rechten Armlehne des Rollstuhls hängen. Er flucht kurz murmelnd, fährt rückwärts, wieder vorwärts, hängt erneut ein. Er seufzt. Beim dritten Versuch schafft es der 45-Jährige durch den Türrahmen. «Sehen Sie», sagt er, «überall gibt es Probleme.»

2002 hat Carlino die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. Als er letztes Jahr nach seiner Scheidung nach einer Wohnung suchte, konnte er noch besser zu Fuss gehen als heute. Dennoch sollte es eine rollstuhlgängige Wohnung sein – er wusste, dass es eine Frage der Zeit ist, bis der Rollator nicht mehr reicht.

Eigentlich wollte er in Anwil oder in der Nähe bleiben, auch wegen seiner beiden Kinder – doch es sei schwierig, im Baselbiet rollstuhlgängige Wohnungen zu finden. Die Wohnung in der neuen Überbauung in Liestal war ein Glücksgriff, die er selber gefunden hat. «Ich musste auf der Baustelle aufs Gerüst klettern, um eine fertige Wohnung zu besichtigen», erzählt er heute. Die 3,5-Zimmer-Wohnung habe ihm gut gefallen – und sollte als Neubau auch hindernisfrei gebaut sein, war er überzeugt. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung hat Carlino nicht gesehen, bevor er den Vertrag für eine solche unterschrieb.

12 Zentimeter machen den Unterschied

Am 4. November 2020 zog er in die Wohnung im dritten Stock ein. Am Tag unseres Besuchs funktioniert die elektronische Türöffnung nicht – Sebastian Burnell von der Organisation Procap ist beim Treffen dabei und kann die drei Stockwerke rasch unter die Füsse nehmen. Für Carlino wäre das eine mühsamere Angelegenheit.

In der Wohnung angekommen ist schnell ersichtlich, was den 45-Jährigen überzeugt hat. Die Räume sind lichtdurchflutet, der grosse Balkon gewährt einen Ausblick zum Wald, die Wohnung ist vielerorts grosszügig konzipiert – aber eben nicht überall. Carlino führt uns zum Badezimmer. Er geht langsam zu Fuss, hält sich an Wänden und Türrahmen fest, um zu seinem Rollstuhl zu gelangen.

Im Badezimmer erklärt Burnell, der bei Procap die Fachstelle Hindernisfreies Bauen leitet, das Problem: Carlino braucht bald ein Dusch-WC, eine bodenebene Dusche und mehr Platz, um die Waschmaschine und den Tumbler bedienen zu können. Letztere beiden Anpassungen sollten möglich sein. Für ein Dusch-WC bleibt jedoch nicht genügend Platz. Wird es eingebaut, kann der Rollstuhl im Badezimmer nicht mehr manövriert werden. Carlino könnte nicht zum Lavabo oder zur Dusche gelangen.

Denn: Die 170 Zentimeter Breite, die ein Badezimmer laut der «Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten» haben sollte, existieren hier nicht. 12 Zentimeter fehlen, sagt Burnell, und zeigt auf die Wand hinter der Toilette. Diese ist zu tief in den Raum gebaut, weil dahinter die Leitungen konzipiert wurden. Und hinter den Leitungen steht eine tragende Wand. Eine Anpassung ist so unmöglich. «Ich bin noch immer sehr traurig. Und auch hässig», sagt Carlino.

Definitive Abnahme hat noch nicht stattgefunden

Im Baselbieter Raumplanungs- und Baugesetz heisst es:

«In Mehrfamilienhäusern mit mehr als 6 Wohnungen sind die Wohnungen im Erdgeschoss, bei solchen mit Erschliessung durch Lift zum Teil auch in den Obergeschossen, so zu erstellen, dass eine Anpassung an die Bedürfnisse Behinderter möglich ist.»

Ein expliziter Verweis auf die Norm SIA 500 bestehe nicht im Gesetz, schreibt Catia Allemann, Mediensprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion. Im kantonalen Behindertenrechtegesetz, das sich aktuell in Erarbeitung befindet, soll der Verweis auf die Norm explizit im Raumplanungs- und Baugesetz aufgenommen werden.

Im Fall der Wohnung an der Heidenlochstrasse sei das Problem ein anderes gewesen: «Die zur Bewilligung eingereichten Pläne des Badezimmers entsprachen in der Darstellung der Bruttomasse den Mindestabmessungen nach SIA 500 und hätten den Einbau eines behindertenkonformen Dusch-WCs ohne weiteres erlaubt», so Allemann. Das Bauinspektorat habe mittlerweile Kenntnis von den Abweichungen im Badezimmer, prüfe gegenwärtig das weitere Vorgehen und werde die definitive Kontrolle und Bauabnahme erst noch vornehmen. Im Nachgang würden bereinigte Unterlagen und nach deren Prüfung, wo nötig, bauliche Anpassungen verlangt.

So lange bleiben, wie es möglich ist

Doch lange kann Carlino nicht mehr warten. Mit MS zu leben, sei sonst schon schwierig genug, sagt er.

«Ich muss mir täglich neue Sorgen machen. Mal, weil die Bushaltestelle versetzt ist, mal, weil ich den falschen Rollstuhl erhalten habe. Ich habe so viele Dinge im Kopf, um die ich mir immer Gedanken machen muss.»

Er wünsche sich, dabei ein Zuhause zu haben, in dem er sich wohl fühlen kann. In seiner Wohnung ist das nicht mehr der Fall. Denn er muss sich bald entscheiden, wie es weiter geht.

Ein Zimmer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen habe er sich angeschaut. «Ich will das nicht. Ich bin erst 45 und bin gerne draussen. Wenn ich in ein solches Zimmer ziehe, dann sterbe ich dort», betont Carlino. So lange er noch alleine leben könne, wolle er dies auch tun – das sollte auch im Interesse des Kantons sein, fügt Burnell an. Die Kosten würden sich um ein Vielfaches erhöhen, würde Carlino in eine Einrichtung ziehen müssen.

Ein Umzug in eine der 3,5-Zimmer-Wohnungen, die Carlino damals besucht hat, ist finanziell keine Möglichkeit. Die jetzige Wohnung wäre für seine Einnahmen aus der geschützten Arbeitsstelle und der IV auch schon zu teuer, würde der Kanton keinen Zustupf zahlen. Diesen gibt es ironischerweise nur für rollstuhlgängige Wohnungen.

Die aktuelle Lösung: Bleiben, so lange er kann. Carlino geniesst die Freiheit, die Selbstständigkeit, die er im Heidenlochquartier hat. Bis er vollständig auf den Rollstuhl angewiesen ist – dann muss er sich erneut auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen