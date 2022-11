Basler Mäss: Wie ist es als Schaustellertochter aufzuwachsen

Hinter den Kulissen Leidenschaft für Schokofrüchte – Schaustellertöchter erzählen von ihren Erlebnissen an der Basler Mäss Sie haben ihre Kindheit grösstenteils im Wohnwagen verbracht: Zum ersten Mal stehen Natascha Sey und Michèle Howald mit ihrem eigenen Unternehmen an der Basler Herbstmesse. Beim Verkaufen ihrer Schokoladenfrüchte auf dem Basler Münsterplatz kommen Erinnerungen hoch. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 09.11.2022, 15.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michèle Howald (l.) und Natascha Sey. Juri Junkov

«Gibt’s auch Schoggi-Blaubeeren?», fragt ein Junge und späht auf Zehenspitzen zur Glasvitrine mit den Fruchtspiessen – Mandarinen, Bananen und Ananas werden soeben zurechtgestutzt. «Bei uns ist zwar alles aus Schoggi», sagt Natascha Sey, die Inhaberin von «Schokoladenfrüchte Sey und Howald» am Münsterplatz und fügt schmunzelnd an: «Aber Blaubeeren sind beim besten Willen zu klein.»

Hinter dem Wagen weicht Sey geschickt den Wasserleitungen am Boden aus und rückt ihr Stirnband zurecht. Sie sei es gewohnt – sowohl das Wetter als auch das Leben hinter den Kulissen der Herbstmesse, in das die wenigsten Besuchenden je einen Einblick haben. Sie sagt:

«Viele haben das Gefühl, wir hätten zwischen zwei Messen Ferien.»

Dabei war in ihrem Alltag als Tochter einer Schaustellerfamilie nicht immer alles aus Schoggi.

Mittagsschlaf unter dem Tickettisch

Unter der Woche in einer Zürcher Schule eingeschult, hat Sey die Wochenenden bei ihren Eltern an der Chilbi verbracht. «Und da wurde kräftig mitangepackt», meint die 40-jährige Natascha Sey, deren Eltern diverse Fahrgeschäfte unterhielten. Auch ihre Freundin und Neugeschäftspartnerin Michèle Howald hat die Faszination für den Chilbi-Alltag über mehrere Generationen mitbekommen. Sowohl Vater als auch Grossvater seien mit Imbissbuden durch die ganze Schweiz gezogen. Ihr 66-jähriger Vater Peter Howald arbeite weiterhin von morgens bis abends am Grill.

Sie habe in der Babyschale im Hotdog-Stand geschlafen, sagt die 39-Jährige und: «Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.» Sie habe den Mittagsschlaf unter dem Tickettisch gemacht, meint Sey und erzählt, wie sie als junges Mädchen die Lichter und Gerüche, die Lebendigkeit genossen hat:

«Es war ein anderes Leben als das meiner Schulfreunde, und ich mochte es.»

Vom Traum der eigenen Schiessbude

Je älter sie wurde, desto mehr Pflichten kamen für die Heranwachsende dazu. Angefangen habe sie wie die meisten Schaustellerkinder mit Tickets verkaufen, sagt Sey, die später auf dem Petersplatz am Stand einer befreundeten Schaustellerin mithalf. Mit 16 begann sie schliesslich eine Lehre als Detailhandelsfrau. «Es war der Wunsch unserer Mütter, dass wir eine Ausbildung machen», sagt auch Howald, die ebenfalls eine Verkaufslehre absolvierte, aber den Traum von einer eigenen Schiessbude hegte.

32 Grad muss die Schokoladentemperatur idealerweise betragen, damit sie nicht zu viel tropft und die Früchte genügend bedeckt. Juri Junkov

Und den habe sie sich nach ihrem Lehrabschluss erfüllt, sagt die Zürcherin, die den Schiessstand mittlerweile verkauft hat: «Ich hatte keinen Nerv mehr.» Besonders der dem steigenden Alkoholspiegel geschuldete aggressive Umgang diverser Kunden habe sie angestrengt, sagt Howald, die sich kurz darauf bereits einem neuen Projekt widmen wollte: Schokoladenfrüchte. «Darauf haben sich noch wenige Schausteller spezialisiert», sagt Sey, die sich für die Vision ihrer Kindheitsfreundin als ideale Partnerin entpuppte.

«Wir sind beide direkt und bodenständig», sagt Howald. Beide seien morgens lieber früher da und machten abends nochmals eine Extrarunde zur abschliessenden Kontrolle. Und beide seien mit dem Schaustelleralltag aufgewachsen. Ohne diesen Bezug sei es schwierig, meint Sey.

Das Schokofrüchte-Handwerk war für beide Neuland

«Wir können nach einem neunstündigen Arbeitstag nicht einfach nach Hause gehen», sagt Howald, die nach Messeschluss in ihrem Wohnwagen übernachtet. Sey, deren Sohn und Mann die Woche jeweils in Zürich und die Wochenenden an der Herbstmesse verbringen, hat sich bei einer Basler Freundin einquartiert. «Mein Sohn erzählt seinen Gspänli stolz, dass seine Mutter einen Schoggi-Wagen hat», sagt sie und lächelt.

Natascha Sey: «Mein Sohn erzählt seinen Gspänli stolz, dass seine Mutter einen Schoggi-Wagen hat.» Juri Junkov

Dabei sei das Schokofrüchte-Handwerk für beide Neuland gewesen, sagt Howald, die lange an der richtigen Schokoladentemperatur gefeilt hat. 32 Grad muss diese idealerweise betragen, damit sie nicht zu viel tropft und die Früchte genügend bedeckt. «Ich habe es mittlerweile gut im Griff», sagt Sey und öffnet einen der Schokoladentanks. «In denen werden jeweils dunkle oder weisse Schokoladendrops geschmolzen», sagt sie und zeigt den Kühler, in dem diverse Spiesse gelagert werden.

«Wir bereiten sie täglich frisch zu», sagt Sey. «Auf Wunsch der Kunden auch mit Spezialwünschen.» Das Feedback sei durchwegs positiv. «Wir wurden gut aufgenommen.» Als junge Schaustellerinnen sei es nicht selbstverständlich, dass man an der Basler Herbstmesse gleich von Anfang an einen Platz bekomme. Es herrsche eine «gesunde Konkurrenz». Umso dankbarer seien sie über den grossartigen Standort direkt gegenüber vom Riesenrad: «Die Chilbi ist unser Zuhause», sagen sie gleichzeitig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen