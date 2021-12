Hinter den Kulissen Statisten für die Basler Krimiserie gesucht Sonja Levy, Perissa Büschi und Dana Grünenfelder entscheiden, wer in der neuen SRF-Krimiserie als Statistin oder Statist auftreten darf. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Dana Grünenfelder, Sonja Levy und Perissa Büschi (v.l.n.r.). zvg/Urs Zwicky

«Gesucht wird: Mann zwischen 20 und 30 Jahren, gestylt, gut trainiert, mit Basler Dialekt» oder «Wir suchen einen breitschultrigen, kräftigen Mann mit Halbglatze, der seine Haare quer über die Glatze kämmen kann»: Wenn die Zürcher Agentur Background Action etwas auf Instagram postet, dann klingt das meist wie eine merkwürdige Kontaktanzeige. Seit fünf Jahren sucht Chefin Sonja Levy gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen regelmässig nach Statistinnen und Statisten. Sie wählen aus, welche Personen im Hintergrund einer Szene zu sehen sind – und das immer wieder auch für grössere Film- und Fernsehproduktionen wie «Wolkenbruch», «Wilder» oder «Frieden».

So auch jetzt für die neue SRF-Krimiserie, die in Basel spielt und die Levy zusammen mit Freelancer-Casterin Perissa Büschi und Dana Grünenfelder besetzt. «Wir merken, dass es noch eine unbekannte Serie ist», sagt Levy. Der grosse Ansturm an Interessierten blieb bisher aus. Bei bewährten Serien ist das anders. «Viele Leute, die als Statistinnen und Statisten mitmachen, sind Fans», erzählt Büschi. Für 80 Franken Gage und eine warme Mahlzeit dürfen sie am Set mitwirken. Manchmal ist die Begeisterung so gross, dass dabei die Regeln vergessen gehen. «Eigentlich sollten die Statistinnen und Statisten den Cast und die Crew nicht von sich aus ansprechen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind meist hoch konzentriert und müssen sich mental vorbereiten, auch wenn man ihnen das nicht immer ansieht», erzählt Levy. «Das fällt einigen schwer.»

Es fehlen noch FCB-Fans und eine Töff-Gang

In der Regel aber funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. An die 7500 Personen sind bei Background Action registriert. Braucht Levy einen Statisten mit Schuhgrösse 43, kann sie die Datenbank durchsuchen und sich geeignete Personen rauspicken. Bei Rollen mit Text fragt die Agentur auch gezielt Personen an. Die Leute bewerben sich dann mit Vorstellungsvideos und Fotos, welche die drei Frauen sichten. «Die definitive Auswahl trifft am Schluss immer ­Regisseur Michael Steiner», erzählt Grünenfelder.

Und worauf kommt es bei der Auswahl an? Wichtiger als die passende Schuhgrösse sei meist das richtige Aussehen, erzählt Levy: «Die Person muss ja jeweils ein bestimmtes Milieu verkörpern.» Besonders bei ­historischen Filmen sind die Bestimmungen klar: keine sichtbaren Tattoos, keine modernen Frisuren. «Ein Undercut würde da einfach nicht passen.» Auch sichtbare Logos sind nicht erlaubt. Ein Model, betont Levy, müsse aber niemand sein.

Das gilt auch für den neuen SRF-Krimi. Mitte Januar beginnen die Dreharbeiten in Basel, der erste Drehblock in Zürich ist bereits abgeschlossen. Zur genauen Handlung der neuen ­Serie ist noch nicht viel bekannt. Wer die Inserate liest, erfährt ­etwas mehr: Im Zentrum der Serie steht ein Ex-Polizist, der sich als Privatdetektiv versucht und eine Detektivschule gründet. Die Agentur sucht noch nach Statistinnen und Statisten. «Es könnte noch eine Portion Baslerinnen und Basler vertragen. Wir würden uns freuen», sagt Levy. Melden können sich Interessierte jeglichen Alters und jeglicher Herkunft.

Bei «Wilder» standen Statistinnen und Statisten für Polizei und Spurensicherung im Einsatz. zvg/Pascal Mora

Wo welche Szenen genau gedreht werden, bleibt vorerst ein Geheimnis. «Wir suchen noch Leute für eine Motorradgang und einige FCB-Fans», so viel verrät Levy. Auch verschiedene Barszenen stehen noch an. Manchmal ist der Dreh auch einfach nur eine grosse Party. Wie Anfang Dezember, als in der Region Zürich eine Szene in einem Nachtclub gedreht wurde. Nur wenige Tage zuvor hatte der Bundesrat die 2G-Pflicht ausgerufen. Die Agentur musste kurzfristig neue Darstellende auftreiben.

«Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, rechtzeitig die passenden Leute zu finden», erzählt Perissa Büschi. Wenn es zeitlich knapp wird wie beim Dreh der Partyszene, dann springen auch mal Freundinnen und Freunde von Statisten ein. Einmal kräftig feiern und dafür bezahlt werden – wer lässt sich das schon nehmen.

