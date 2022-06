Historische Pläne Eine Schwimmhalle in die Barfüsserkirche Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Basel intensiv nach einem Ort für ein «Volksbad» gesucht. Darunter war ein kurioser Vorschlag, der eine aktuelle Parallele hat. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Der originale Plan für eine Schwimmhalle in der Barfüsserkirche von 1883. Bild: Staatsarchiv Basel-Stadt, Planarchiv E 1,309

Manche Dinge wiederholen sich: Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Stadt Basel intensiv auf der Suche nach einer Schwimmhalle, damals noch «Volksbad» genannt. Unter der Federführung des Sanitätsdepartements – ein Bad wurde damals weniger mit sportlichen denn hygienischen Aspekten in Verbindung gebracht – begann eine muntere Evaluation von möglichen Standorten.

Der Waisenhausgarten wurde ebenso ins Spiel gebracht wie ein Grundstück am Unteren Rheinweg. Als Kuriosum schlug jemand vor, das Volksbad in die längst nicht mehr religiös genutzte Barfüsserkirche einzubauen. Ein entsprechender Plan findet sich noch im Staatsarchiv – und die Parallelen zur heutigen Idee, ein 50-Meter-Becken in das Musical-Theater am Riehenring zu bauen, sind augenfällig.

Doch aus der Vision eines Volksbads in den heiligen Hallen am «Seibi», wie auch aus den Plänen für alternative Standorte, wurde nie etwas. Den Grund beschrieb die Politik etwas später im Jahr 1884 sehr nüchtern: «Der Regierungsrat sieht der Kosten wegen von der Erstellung eines grösseren heizbaren Volksbades vorläufig ab.»

