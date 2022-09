Freizeitgärten: Von der Anbauschlacht zur Ruheinsel

Historischer Rückblick Von der Anbauschlacht zur Ruheinsel: Die Geschichte der Basler Freizeitgärten Die Basler Freizeitgärten haben eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Deren Bedeutung hat sich immer wieder verändert. Das zeigen auch Schilderungen einer leidenschaftlichen Freizeitgartenfamilie. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab den 1970er-Jahren war die Rede von Familiengärten. Stadtgärtnerei BS

«Der Garten hier ist für mich eine Herzensangelegenheit.» Nicole Stucki (86) sitzt mit ihrer Tochter Sylvia Habegger-Stucki und Schwiegersohn Peter Habegger in ihrem Garten auf dem Freizeitgartenareal Spitalmatten auf dem gedeckten Sitzplatz vor dem Gartenhäuschen. Das gemütliche Plätzchen, an dem ein Schild mit der Aufschrift «Place de l'Apéro» hängt, ist mit Holzschnitzereien verziert.

Es lässt sich definitiv leben hier im Kleingarten an der Grenze zwischen Basel und Riehen. Anlässlich der bevorstehenden Abstimmung wirft die bz einen Blick in die Geschichte der Basler Freizeitgärten.

Das Ehepaar Habegger-Stucki ist fast jedes Wochenende in ihrem Kleingarten anzutreffen. Gespritzt hat Peter Habegger in diesem trockenen Sommer jeden zweiten Tag. Neben dem Gärtnern steht eben die Erholung in der grünen Oase im Zentrum. «Grillieren, Brot und Pizza backen, zusammen sein, Musik hören und einfach eine gute Zeit verbringen», schwärmt Peter Habegger.

Es ist zu spüren: Für die Familie ist ihr Freizeitgarten ein Ort der Glückseligkeit – und das seit drei Generationen. Auch die vierte Generation – die Söhne von Peter Habegger und Sylvia Habegger-Stucki – lädt Kolleginnen und Kollegen gerne in den Freizeitgarten ein, wenn es wieder einmal etwas zu feiern gibt.

Früher arbeiten, heute Erholung

Den Freizeitgarten übernahm der Vater von Nicole Stucki exakt in gleicher Parzellierung, wie dieser noch während des Zweiten Weltkrieges eröffnet wurde. Abgesehen vom Grundriss hat der Freizeitgarten heute nur noch beschränkt Gemeinsamkeiten mit der damaligen Bedeutung des Gartens. «Ganz früher kam man ausschliesslich zum Arbeiten hierher, heute vor allem zur Erholung», beschreibt Seniorin Nicole Stucki. Im Zentrum des Kleingartens stand noch während ihrer Kindheit die Ernährung.

Als ihr Mann und Nicole Stucki den Garten übernommen hatten, dauerte es noch Jahre, bis Rasenflächen erlaubt waren. Zuvor war vorgegeben, dass die gesamte Fläche in irgendeiner Form der Ernährung dienen muss. Blumen waren aber erlaubt. An ein lustiges Zusammensein mit den Nachbarn, wie es heute gepflegt wird, war damals nicht zu denken.

Nicole Stucki mit ihrer Tochter Sylvia Habegger-Stucki und Schwiegersohn Peter Habegger. Tobias Gfeller

Die soziale Bedeutung der Gärten kam erst Jahrzehnte später. Das Vereinsheim, das sogenannte «Depot», wurde vom Materiallager immer mehr zum Beizli und so zum Treffpunkt. Das Ehepaar Habegger-Stucki pflegt noch immer gute Kontakte zu seinen Nachbarn im Freizeitgarten, doch insgesamt nehme dieses «Miteinander» schon ab, klagt Peter Habegger, der zugleich auch Vizepräsident des Freizeitgartenvereins Spitalmatten ist.

«An das einmal im Jahr stattfindende Fest des ganzen Areals kommen stetig weniger Pächterinnen und Pächter. Wie in der ganzen Gesellschaft nimmt auch hier der Individualismus zu und es gibt immer mehr Leute, die keinen Kontakt mit anderen wollen.»

Die Basler Freizeitgärten waren und sind nie gefeit von dem, was um sie herum passiert. Das Paradies ist Teil des realen Lebens.

Vorgabe: Kartoffeln, Beerenobst und Spätgemüse

Die Geschichte der heutigen Freizeitgärten reicht in erweiterter Form bis ins 16. Jahrhundert zurück, heisst es in der Broschüre der Stadtgärtnerei Basel anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Freizeitgärten 2009. Bereits 1596 wurden Vorläufer in der Art der heutigen Freizeitgärten in Basel erwähnt. Knapp 300 Jahre später sind diese Gärten in den Stadtgräben wieder verschwunden.

Historisches Foto eines Freizeitgartenareals in Basel. Stadtgärtnerei BS

1909 wurde der «Frauenverein zur Hebung der Sittlichkeit» in Basel auf die Schrebergartenbewegung in Deutschland aufmerksam und erwarb beim Hilfsspital (heute Felix-Platter-Spital) Land und legte 25 Gärten an. Mit dem «Naturheilverein» und der GGG kauften weitere Organisationen Land und legten Gärten an. 1913 sind bereits auf 84'328 Quadratmetern Fläche Kleingärten eingerichtet.

Aufgrund der schlechten Versorgungslage während des Ersten Weltkrieges wird die Nachfrage nach Gartenland so gross, dass der Staat zum ersten Mal die Verwaltung der Gartenparzellen übernimmt. Das Anpflanzen von Kartoffeln beginnt nicht nur in diesen Kleingärten, sondern auch in Parks und auf Spielplätzen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 und 19 Jahre nachdem die Gärten gemäss Beschluss der Basler Regierung an die Stadtgärtnerei übergegangen waren, begann die eigentliche Anbauschlacht.

Mindestens ein Drittel der Kleingärten musste mit Kartoffeln bepflanzt werden. Ein weiteres Drittel war Beerenobst vorbehalten, schrieb der Regierungsrat vor. Weil 1944 auch Spätgemüse in Basel knapp wurde, musste auch dieses in den Kleingärten angepflanzt werden.

Mit Corona hat sich die Nachfrage verdoppelt

Nachdem sich die Versorgungslage nach Ende des Krieges entspannt hatte, veränderte sich auch die Bedeutung der Kleingärten, die ab den 1970er-Jahren Familiengärten genannt wurden. Entsprechend der Bevölkerungszusammensetzung pachteten immer mehr Ausländerinnen und Ausländer Gärten, was sich bis heute gehalten hat. 2009 wurden die Familiengärten offiziell zu Freizeitgärten.

Historisches Foto zweier Buben bei der Arbeit im Freizeitgarten der Familie. Stadtgärtnerei BS

Die Freizeitgärten sind seit Ausbruch der Coronapandemie so gefragt wie lange nicht mehr. Gemäss der Leiterin der Freizeitgärten bei der Stadtgärtnerei, Karin Kook, hat sich die Nachfrage bereits im Jahr 2020 verdoppelt. Der Pächtermix sei wie eh und je ein Abbild der Gesellschaft. Aufgrund der derzeit sehr hohen Nachfrage nach Gärten und auch nach Flächen für den Lebensmittelanbau werde dieser in Zukunft wieder stärker gefördert werden, wobei der biologische Anbau im Vordergrund stehe. Die Freizeitgärten sind aber nicht nur für deren Pächterinnen und Pächter wichtig, sondern auch als Grüngürtel im immer dichter bebauten Siedlungsgebiet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen