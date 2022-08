Hitze Langandauernde Trockenheit setzt den Bäumen in Basel sichtbar zu Der heisse und trockene Sommer setzt den Bäumen in der Region sichtbar zu. Die Stadtgärtnerei warnt vor abfallenden Ästen. Jonas Hoskyn 08.08.2022, 17.00 Uhr

Notfallmässig musste heute im Solitude Park eine Silberlinde gefällt werden. Nicole Nars Zimmer

142 Jahre alt wurde die grosse Silberlinde im Solitude Park. Gestern musste sie gefällt werden. Die Notfällung war nötig geworden, nachdem sich im Kronenansatz zwei gefährliche Risse gebildet hatten. Zusätzlich war der Baum stark in Schieflage geraten. Dies führte dazu, dass die Stabilität und Sicherheit nicht mehr gewährleistet waren.

Kein Einzelfall: «Durch die grosse Trockenheit stehen allgemein die Bäume in den Parkanlagen unter einem besonderen Stress. Ein ungenügender Wasserfluss im Gewebe kann dazu führen, dass Äste und Kronenteile abbrechen», sagt Emanuel Trueb, Leiter der Basler Stadtgärtnerei. Er rät deshalb, den Aufenthalt unter älteren, grossen Bäumen mit ausladenden Ästen zurzeit zu vermeiden. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Äste oder Kronenteile abbrechen.» Die Baumpflegeequipen der Stadtgärtnerei seien im Dauereinsatz, um Schadstellen rechtzeitig zu entdecken und mögliche Gefahren durch herabfallende Äste zu bannen.

Bewässerung der Stadtbäume oft schwierig

Dies weckt Erinnerungen an den Sommer vor drei Jahren. Nach dem trockenen Sommer 2018 musste im Sommer 2019 ein Grossteil des Muttenzer Hardwalds gesperrt werden, da abgestorbene Bäume und Äste Personen gefährdet hätten. Beim Amt für Wald beider Basel hat man in der Folge Massnahmen eingeleitet. So wurden neue Überwachungsmassnahmen eingeführt. Um die Vitalität von Bäumen einschätzen zu können, werden etwa neu Satellitenbilder zu Hilfe gezogen.

Leiter Ueli Meier ist vorsichtig optimistisch, dass sich trotz des heissen und trockenen Sommerwetters die Situation von vier Jahren nicht wiederholen wird: «Mein persönlicher Eindruck ist, dass es dem Wald als Ganzes noch überraschend gut geht.» So habe der nasse Sommer 2021 geholfen, dass die Bäume Reserven anlegen konnten. In tieferen Schichten sei noch Restwasser vorhanden, sagt Meier. Dazu kommt, dass dieses Jahr keine Frühlingsstürme zu verzeichnen waren, die die Bäume damals zusätzlich geschwächt haben.

Südlichere Bäume sollen resistenter sein

Die Trockenheit macht sich auch optisch bemerkbar: An vielen Orten kann bereits jetzt ein herbstlicher Blattfall beobachtet werden. Das ist die Folge der langen Trockenheit und der Hitzewellen in den vergangenen Wochen. «Die Feuchtigkeitsvorräte des vergangenen Winters sind beinahe aufgebraucht», sagt Emanuel Trueb.

Das Problem der Stadtbäume: Ausgewachsene Exemplare und insbesondere solche entlang von Strassen können kaum bewässert werden, da sie ihre Saugwurzeln in tiefer liegenden Zonen oder unter dem Strassenbelag ausgebildet haben und so kaum mehr oberirdisch bewässert werden können. Die Stadtgärtnerei hat deshalb ein optimales Giesskonzept ausgearbeitet, welches spezifisch auf die jeweiligen Pflanzenarten und Standorte abgestimmt ist. Mit diesem Giessregime sollen die Pflanzen dazu veranlasst werden, ihre Wurzeln immer weiter in die Tiefe wachsen zu lassen. Das macht sie weniger trockenheitsempfindlich.

Trotzdem geht Trueb davon aus, dass im kommenden Winter einige geschädigte Bäume ersetzt werden müssen. Und dabei setzt man schon seit langem auf Bäume aus südlicheren Gefilden: «Das Sortiment der Bäume in der Stadt wird in Zukunft sehr stark von Baumarten geprägt sein, welche mit den vorherrschenden klimatischen Verhältnissen gut zurechtkommen», sagt Trueb. Traditionelle Stadtbäume würden dagegen zurückhaltender eingesetzt.

Auch der Wald wandelt sich: «Es gibt aber nicht die eine Baumart, die nun die optimale Lösung bietet», sagt Meier. «Wir müssen möglichst unterschiedliche Bäume haben, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können.»