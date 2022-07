Basel: BVB und BLT rüsten gegen Hitzesommer auf

Hitzewelle Mit diesen Massnahmen wollen BVB und BLT die Hitzeprobleme in den Griff kriegen Klimaanlagen für Computerhäuschen, Befestigungen gegen verbogene Gleise und höhere Temperaturen im Tram: Die ÖV-Betriebe wappnen sich für künftige Hitzesommer. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Die Steuerungskästen der Sicherheitsanlagen der BLT (links) werden wegen der Hitzewellen mit Klimaanlagen und Fotovoltaik aufgerüstet. Kenneth Nars

Der Hitzesommer hat die Region nach wie vor im Griff. Dass die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder leicht unter die 30-Grad-Grenze fallen, dürfte schon fast als Abkühlung wahrgenommen werden. Schon in der ersten Augustwoche dürfte die nächste Hitzewelle anrollen. Die konstant hohen Temperaturen stellen auch die ÖV-Betreiber zunehmend vor Probleme.

Vor allem die Klimaanlagen der Trams und Busse laufen am Limit. Zur Veranschaulichung: Um die Temperatur in einem Tram fünf Grad unter die vor der Türe zu kühlen, wird an Hitzetagen fast gleich viel Strom benötigt wie für den Antrieb. Ein Grund: Weil im Minutentakt an den Haltestellen warme Luft ins Tram strömt, ist eine vernünftige Kühlung kaum möglich. Vergangene Woche sorgte eine überhitzte Klimaanlage eines Combinos für eine grössere Störung auf dem Netz der Basler Verkehrsbetriebe.

Angesichts des Umstands, dass Hitzesommer wie der aktuelle künftig eher die Norm als die Ausnahme werden dürften, überlegt man sich bei den BVB nun, die Klimaanlagen auf die Verhältnisse in südeuropäischen Ländern zu konfigurieren. Auch bei den BLT kennt man die Achillesverse der Trams. «Wir lassen mittlerweile bei allen Fahrzeugen die Klimaanlage präventiv im Frühling warten», sagt Fredi Schödler, stellvertretender Direktor bei der BLT. «Das hat sich sehr bewährt.»

Weisse Farbe und Duschen zur Abkühlung für die Gleise

Die hohen Temperaturen bedeuten aber nicht nur für die Fahrzeuge, sondern die gesamte Infrastruktur eine Herausforderung. So rüsten die BLT sukzessive die Steuerungskästen der Sicherheitsanlagen entlang der Tram­strecken auf. Um eine Überhitzung zu vermeiden, werden die Computersteuerungsanlagen neu mit einer Klimaanlage bestückt. «Wenn möglich, installieren wir auch gleich noch eine Fotovoltaikanlage auf den Dächern», sagt Schödler. So werde an Hitzetagen gleich die Energie für die Klimaanlagen produziert.

Ein weiteres Problem: Bei Temperaturen über 30 Grad drohen sich die Schienen zu verbiegen. Bei den BVB mussten die Trams im Juli bereits mehrfach aufgrund von Gleisverwerfungen die Fahrgeschwindigkeit reduzieren. «Wir wissen mittlerweile, wo Probleme auftreten können, und haben die Möglichkeit, zu reagieren», sagt Sprecherin Sonja Körkel. Betroffen sind nur Hochgleise, also solche, die auf Schotter stehen und nicht in den Strassenbelag eingearbeitet sind. Problemkandidaten sind etwa der Jakobsberg und die Lerchenstrasse.

Die ÖV-Betriebe haben schon diverse Massnahmen ausprobiert. So wurden die Gleise an Spitzentagen mit Wasser abgekühlt. In den vergangenen Jahren hat die BVB ausserdem untersucht, ob die Schienen sich weniger ausdehnen, wenn sie weiss angemalt wurden. Die Bilanz war durchzogen. Die helle Farbe half zwar, doch bei hohen Temperaturen reichte auch diese Massnahme nicht, um eine Verwerfung zu verhindern.

Ein weiterer Versuch mit weissem Gummi blieb vergangenes Jahr wegen des trüben Sommerwetters ergebnislos. Auf der Strecke zwischen Eglisee und Riehen konnte man das Problem dagegen lösen, als die Gleise ausgetauscht wurden. Neu haben die Schienen mehr Spielraum, weshalb das Problem entschärft wurde.

Auch bei den BLT hat man sich in den vergangenen Jahren intensiv den kritischen Stellen gewidmet und die Befestigungen nachgerüstet. «Mittlerweile wurden alle heiklen Punkte behoben und Geschwindigkeitsreduktionen seien auf dem BLT-Netz dadurch sehr selten», sagt Schödler.

