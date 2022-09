Basel: Kanton testet innovative Wohnform in Kleinhüningen

Hochbergerstrasse Aus Bürogebäude wird Wohnhaus: Kanton sucht Hausgemeinschaft in Kleinhüningen An der Hochbergerstrasse 158 will der Kanton Basel-Stadt eine innovative Wohnform testen. Dafür ist nun eine Gruppe gesucht, die sich selbstverwaltetes Wohnen und Arbeiten vorstellen kann. Silvana Schreier 26.09.2022, 10.50 Uhr

Aus dem früheren Amt für Umwelt und Energie soll ein Wohngebäude werden. zvg

Das Basler Amt für Umwelt und Energie ist im November 2021 in den Neubau an der Spiegelgasse gezogen. Der ehemalige Standort an der Hochbergerstrasse 158 steht seither leer. Nun teilt der Kanton die Pläne mit.

30 neue Wohnungen und Gewerberäume sollen in der Liegenschaft entstehen. Dies im Rahmen des Wohnbauprogramms 1000+. Das Programm startete im Januar 2021, als die ersten Wohnungen am Hirtenweg bezogen wurden. Ziel ist, Wohnraum zu schaffen, der 15 bis 20 Prozent unter den durchschnittlichen Mietpreisen vergleichbarer Objekte liegt.

Selbstverwaltetes Wohnen

An der Hochbergerstrasse will der Kanton eine innovative Wohnform mit den Schwerpunkten Selbstorganisation, Gemeinschaftlichkeit sowie Wohnen und Arbeiten testen. Dafür wird laut Mitteilung eine Gruppe mit überzeugendem Konzept gesucht, eine Hausgemeinschaft also.

Neben den Wohnungen sollen im Gebäude auch Gemeinschaftsflächen genutzt werden können. Etwa für Co-Working, Büros, Werkstätten oder Gästezimmer. Der gesamte Komplex wird dabei von der Hausgemeinschaft selbstverwaltet, schreibt der Kanton.