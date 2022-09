Roche-Turm Bau 2 festlich eingeweiht

Hochhaus Alles Highend bei Roche in Basel: Der Bau 2 wurde mit viel Prominenz festlich eingeweiht Vom Bundespräsidenten bis hin zu Vertretern der Besitzerfamilie: Sie alle wohnten der Eröffnung des Bau 2 an der Grenzacherstrasse bei. Das Innere des zweiten Hochhauses unterscheidet sich deutlich vom ersten Turm. Rahel Empl Jetzt kommentieren 02.09.2022, 20.30 Uhr

In Festlaune: Roche-Präsident Christoph Franz, Bundespräsident Ignazio Cassis und Roche-CEO Severin Schwan (von links nach rechts) in der Lobby des Bau 2. Kenneth Nars

Die gute Aussicht wollte auch er sich nicht entgegen lassen. Zur Eröffnungsfeier des Bau 2 von Roche an der Grenzacherstrasse am Freitagnachmittag trat sogar Bundespräsident Ignazio Cassis in Erscheinung. In seinem Beisein weihten Verwaltungsratspräsident Christoph Franz sowie CEO Serverin Schwan und das verantwortliche Architektenduo Jacques Herzog und Pierre de Meuron den 205 Meter hohen Bau mit seinen 50 Stockwerken feierlich ein.

In der Lobby des Bürohochhauses – es ist das höchste der Schweiz und laut Roche-Standortleiter Jürg Erismann weltweit eines der energieeffizientesten – fand sich am Nachmittag alles ein, was Rang und Namen hat: Neben dem fast kompletten Regierungsrat Basel-Stadt auch Stände- und Nationalräte sowie Mitglieder der Roche-Besitzerfamilie Oeri-Hoffmann, unter anderem Catherine Oeri und Familiensprecher André Hoffmann, die sich beide selten in der Öffentlichkeit blicken lassen.

Lässt sich selten in der Öffentlichkeit blicken: Catherine Oeri von der Roche-Besitzerfamilie. Kenneth Nars

Angeregte politische Diskussion zwischen Cassis und Schwan

Sichtlich bewegt zeigte sich de Meuron, der sowohl der Familie als auch dem Unternehmen selbst für das Vertrauen dankte. Es sei für ihn ein besonderer Moment, da er keinen Steinwurf von diesem Areal entfernt aufgewachsen sei. Eine angeregte politische Diskussion entstand derweil zwischen Schwan und Cassis. Ersterer pochte im Hinblick auf den Ausschluss der Schweiz aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon darauf, dass Roche auf die besten Leute angewiesen sei.

Architekt Pierre De Meuron (links) mit Roche-Standortleiter Jürg Erismann im Talk. Kenneth Nars

Nach der Diskussionsrunde vor einer mit Pflanzen bewachsenen Wand, die sinnbildlich für gemeinsames Wachsen stehen soll, gewährte eine Führung schliesslich Einblick in das Innere des Turms, den Basel in den vergangenen vier Jahren hat wachsen sehen. Und das war es, was die Geladenen natürlich am meisten interessierte.

Warme Materialien, gedämpftes Licht

Warme Materialien, gedämpftes Licht: das Personalrestaurant Evergreen. Kenneth Nars

Während der erste Turm durch viel weisses Interieur eine kühl-moderne Aura hat, setzte man im Bau 2 auf warmes Material wie Eichenholz und Terrazzoböden sowie gedämpftes Licht.

Die Büros und Aufenthaltsräume zeichnen sich abgesehen davon, dass sie mit allen technischen Schikanen und jeglicher Art von Arbeitsplätzen ausgestattet sind, mit einer wohnlichen Atmosphäre aus. Teppichböden aus rezyklierten Fischernetzen (Erismann: «Dessen Farbe im Kaffeeton ist nicht zufällig»), Ledermöbel in Erdtönen und quietschbunte Hängesessel – bei Roche ist alles Highend.

Aufenthaltsraum mit gemütlichen Sofaecken und Wendeltreppe. Kenneth Nars

Im 25. Stock lässt es sich im vegan-vegetarischen Personalrestaurant Evergreen lunchen, im 47. zu Feierabend einen Drink und die grossartige Aussicht geniessen. Die soll auch der Öffentlichkeit nicht vergönnt sein: Jeweils samstags finden geführte Touren im Bau 2 statt. Deren Teilnehmende dürften zum selben Schluss kommen wie die illustre Gästeschar gestern: Äusserlich sind sich die Türme sehr ähnlich, aber im Innern, da tun sich zwei verschiedene Welten auf.

Ein Rundgang durch den neuen Bau 2:

Gülpinar Günes

