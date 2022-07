Streit auf dem Dreispitz um Standort der FHNW

Hochschule für Wirtschaft Auf dem Dreispitz wird prozessiert statt gebaut Vor zwei Jahren sollte die Hochschule für Wirtschaft der FHNW seinen neuen Standort bezogen haben. Stattdessen startet gerade die zweite Runde im Rechtsstreit zwischen einem Anrainer und der Stadt Basel. Christian Mensch Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Das Areal, auf dem die Schule gebaut werden soll, liegt weiterhin brach. Juri Junkov

Ist auf einem Gewerbeareal wie dem Dreispitz auf Basler Boden eine Fachhochschule überhaupt zulässig? Über diese Frage wird seit nunmehr vier Jahren vor Gericht gestritten. Und die verschiedenen Instanzen sind sich in der Beurteilung nicht einig. Im März hat das Bundesgericht sein Urteil gefällt und in dieser Frage grünes Licht gegeben. Seine vereinfachte Argumentation: Nur weil Schulen in der Regel in Zonen «für Nutzungen im öffentlichen Interesse» (NÖI) ständen, sei nicht vom Umkehrschluss auszugehen, dass sie nur zulässig seien, wenn sie in NÖI-Zonen stehen.

Konkreter Streitpunkt ist die Hochschule für Wirtschaft, eine Abteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Diese ist im Peter-Merian-Haus beim Basler Bahnhof eingemietet. Als der im gleichen Komplex eingemietete Bayer-Konzern Platzbedarf anmeldete, drängte das Basler Wirtschaftsdepartement auf eine rasche Ausquartierung des Schulbetriebs.

Die Christoph-Merian-Stiftung (CMS) bot Hand und räumte eine grosse Parzelle zwischen Reinacher- und Dornacherstrasse. Es musste schnell gehen. «Aus Zeitgründen sind ein Bebauungsplan oder eine Zonenänderung ausgeschlossen», hiess es im Planerwettbewerb von 2017. Bereits auf das Herbstsemester 2020 sollte der Neubau für 1200 Studierende in Betrieb sein.

Drei Instanzen und drei Meinungen

Der Schnellschuss rächte sich. Verschiedene Anrainer, allein voran die Dreispitz AG, legten Rekurs ein und verlangten ein ordentliches bau- und zonenrechtliches Verfahren. Gehör fanden sie zwar bei der Baurekurskommission, nicht aber beim Appellationsgericht und in der Kernfrage auch nicht beim Bundesgericht.

Das Baurecht ist jedoch kompliziert; eine höhere Schule in einem Gewerbegebiet sei zwar möglich, doch nur unter gewissenhaft abgeklärten Umständen. So monierte das Bundesgericht, die Lärmimmissionen in den Nachtstunden seien ungenügend abgeklärt. Das Argument der Vorinstanz, dass dann kein Unterricht stattfände, liess es nicht gelten.

Ein neues Gutachten und eine Ausnahmebewilligung

Das Bauinspektorat, dem das Bundesgericht den Ball wieder zugespielt hatte, handelte rasch. Es gab ein Lärmgutachten in Auftrag und setzte die erstmals im März 2018 publizierte Baubewilligung Anfang Juli dieses Jahres wieder in Kraft. Gemäss neuem Gutachten werde der Lärmgrenzwert in der Nacht um gerade 2,6 Dezibel überschritten. Da bauliche Massnahmen wie ein schallabschirmendes Vordach unverhältnismässig seien, werde eine Ausnahmebewilligung erteilt. Verhältnismässig sei jedoch die Auflage, dass die Einfahrt zur Autoeinstellhalle schallabsorbierend ausgekleidet werde.

Doch damit ist der Weg für den Bau nicht frei. Die Dreispitz AG hat umgehend erneuten Rekurs angemeldet. Zum einen ist sie der Ansicht, als Beschwerdeführerin vor Bundesgericht hätte ihr das neue Lärmgutachten vorweg vorgelegt werden müssen. Zum anderen möchte sie die zonenrechtliche Frage nochmals aufwärmen. Schliesslich habe sich das Bundesgericht damit nicht eingehend befasst, sondern lediglich beurteilt, ob das Basler Appellationsgericht willkürlich gehandelt hat.

Neuauflage: Baurekurskommission gegen Appellationsgericht

Die Affiche ist spannend, wenn der Instanzenweg ein zweites Mal durchschritten wird. Denn damit ist die vom Baurechtsexperten und alt LDP-Grossrat Andreas Albrecht präsidierte Baurekurskommission aufgefordert, inhaltlich Stellung zu nehmen zum abweichenden Urteil des Appellationsgerichts. Albrecht hatte im ersten Verfahren stark auf ein planungsrechtlich korrektes Verfahren gepocht. Die von Claudius Gelzer (Grüne) präsidierte Kammer des Appellationsgerichts argumentierte dagegen mit dem öffentlichen Interesse, dass der Schulbau realisiert werden kann.

Die FHNW ist stille Beobachterin. Denn der Zeitdruck ist längst verflogen und der Hochschule für Wirtschaft ist es wohl am Bahnhof. Vom zusätzlichen Platzbedarf des Bayer-Konzerns ist ebenfalls keine Rede mehr. Ganz unnütz ist auch die nun seit Jahren bestehende Leerfläche nicht: Für den Umbau des Viertelkreises wird sie als Baustellenlager genutzt.

