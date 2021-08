Hochwasser Kraftwerkdirektor von Birsfelden zur Energiewende: «Uns geht es einfach zu gut» Sascha Jäger, Direktor Kraftwerk Birsfelden AG, spricht im Interview mit der bz über Hochwasser, geplante und gescheiterte Projekte. Nora Bader 02.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sascha Jäger im Interview mit der bz. Juri Junkov

Die Überschwemmungen der letzten Wochen bargen auch viele Gefahren. Welchen Bezug haben Sie persönlich zu Wasser?

Sascha Jäger: Ich bin im Wasserkraftkanton Wallis aufgewachsen. Mein Vater war schon Leiter eines Wasserkraftwerks.

Wasserkraft liegt also in der Familie?

Nicht unbedingt. Ich absolvierte mein Elektrotechnikstudium, bevor mein Vater diesen Job hatte. Aber natürlich tauschte man sich aus. Er wusste genau, wovon ich rede.

Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag als Direktor im Wasserkraftwerk vorstellen?

Der sieht bestimmt ganz ähnlich aus wie bei anderen Geschäftsführern: Arbeiten im technischen oder betrieblichen wie im administrativen oder regulatorischen Bereich. Natürlich ist das Personalmanagement eine wichtige und herausfordernde Tätigkeit. Das Hochwasser kam dann in den letzten Tagen noch dazu – ist für uns aber nicht ein Problem oder eine Gefahr, sondern bedeutet auf verschiedenen Ebenen Zusatzaufwand und Mehrkosten. Technische Störungen im Kraftwerks- oder Schleusen-Betrieb sorgen auch für Mehraufwand – kein Tag gleicht dem andern und das ist das Schöne an der Arbeit im Kraftwerk Birsfelden. Unschöne Momente sind zum Glück rar, zum Beispiel wenn jemand vermisst wird und dann bei uns im Rechen angespült wird.

Wie geht Ihr Team damit um?

Nicht jeder kann gleich gut damit umgehen. Da schaut man aufeinander: wer an die Front geht und wer lieber im Hintergrund bleibt. Das gehört in einem Wasserkraftwerk als Anlagenbetreuer halt einfach dazu, wenn auch glücklicherweise nicht so oft.

Die letzten Wochen waren aus anderen Gründen hektisch.

Die grösste Herausforderung bei einem Hochwasser ist immer, je nachdem wie schnell es steigt, auf besetzten Betrieb umzusteigen. Da ist das Personal 24 Stunden vor Ort – immer zwei Mitarbeitende pro 8-Stunden-Schicht über mehrere Tage oder Wochen. Im Pikettdienst muss der Anlagenbetreuer innerhalb von maximal 30 Minuten im Notfall vor Ort sein können. Das heisst, der Anlagenbetreuer darf nicht weiter wegwohnen. Das ist eine Anstellungsbedingung. Was viele Leute nicht wissen: Das Kraftwerk hat eine maximale Produktionskapazität von 1500 Kubikmeter pro Sekunde. Wenn der Rheinabfluss über diesen Schwellwert ansteigt, sinkt die Produktion, weil das Gefälle zwischen Ober- und Unterwasser abnimmt. Aktuell haben wir noch immer einen Überschuss an Abfluss von rund 1000 Kubikmetern Wasser pro Sekunde, den wir leider nicht verstromen können.

Es regnet auch in den nächsten Tagen noch. Wie bereite sich das Kraftwerk auf mögliche weitere Überschwemmungen vor?

Wir orientieren uns an den Abfluss-Prognosen des Bundesamtes für Umwelt und an den Wettervorhersagen. Wenn die Leittechnik uns alarmieren müsste, dass wir jetzt Hochwasser haben, dann haben wir etwas falsch gemacht und das nicht antizipiert. Denn das ist eine der Hauptaufgaben des Anlagenbetreuers hier. Wie gesagt, Hochwasser bedeutet für das Kraftwerk nicht eine Gefahr oder eine Überschwemmung, sondern bedeutet für uns nur personellen und finanziellen Mehraufwand.

Sascha Jäger (46) ist Bürger von von Turtmann-Unterems und Eischoll (VS) und lebt in Birsfelden. Juri Junkov

Wie eng ist Zusammenarbeit mit den Schweizerischen Rheinhäfen?

Wir sind für den Schleusenbetrieb zuständig und die Rheinhäfen für die Schifffahrt. Da gibt es Schnittstellen. Die Zusammenarbeit ist relativ eng und funktioniert auch mit den Lotsen einwandfrei. Die Schiffe können über den Schleusenmeister einen Lotsen beantragen, wenn sie durch die Stadt fahren. Er ruft diese an und der steigt dann zu. Bei rund 2500 Kubikmetern Wasser pro Sekunde wird die Schifffahrt eingestellt. Der Schleusenmeister hilft dann hier bei uns im Kraftwerksbetrieb mit.

Sie waren der Buhmann, als die Galgen weggespült wurden.

Ich verstehe, dass das emotional ist und bedauere sehr, was passiert ist. Man muss verstehen, dass wir im Kraftwerk konzessionsbedingt kein Wassermanagement machen dürfen. Jeder Kubikmeter, der dem Kraftwerk zufliesst, muss auch wieder abgeführt werden. Je nach Menge werden die Ober- und Unterschützen der fünf Wehrfelder geöffnet – die Oberschützen gesenkt und die Unterschützen angehoben. Dies war auch bei diesem Hochwasser der Fall. Wir haben uns betreffend Wehröffnungen an alle Vorgaben des Bundes gehalten. Das Ufer selber ist seit Jahren instabil, das ist bekannt. 3500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sind auch für uns relativ viel. Noch höher war es 1999. Da wurde leider auch ein Galgen weggespült.

Führt das Hochwasser noch immer zu Mehraufwand?

Noch immer kommt viel Schwemmholz und Geschiebe. Zwar nicht alles aufs mal, aber stetig. Es wird geborgen, in Containern gesammelt und dann zur Biopower-Anlage in Pratteln gebracht und da wird es sortiert und in der Biogasanlage verwertet. Neben der CO 2 -freien Stromproduktion geben wir auch die Abwärme unserer Generatoren und Transformatoren an die Wärmezentrale der Alternativ-Energie Birsfelden ab.

Das tönt fortschrittlich. Mit dem Bau einer Fotovoltaikanlage und jüngst mit der geplanten Wasserstoffanlage sind Sie aber gescheitert.

Die Bevölkerung machte halt nicht mit.

Sind Sie nicht langsam etwas gefrustet?

Ja, das ist so. Ich nehme die aktuelle Gemütslage der Mehrheit der Bevölkerung konsterniert zur Kenntnis. Schauen wir die letzte CO 2 -Abstimmung an, das war symptomatisch. Auch die vor Jahren von uns vorgeschlagene und projektierte Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Maschinenhauses wurde von Teilen der Bevölkerung nicht goutiert. Wenn auf einem Kraftwerksdach keine FV-Anlage gebaut werden darf, wird die Energiewende nie funktionieren. Von daher ich bin Realist: Die Bevölkerung oder der einzelne Stimmbürger oder Steuerzahler ist offenbar nicht bereit, Veränderungen zu akzeptieren – vor allem wenn sie etwas kosten.

Weshalb?

Weil der Leidensdruck nicht da ist, solange bei jedem Zuhause der Strom einfach aus der Steckdose kommt und verhältnismässig wenig kostet, hat man keine Veranlassung, sich darüber Gedanken zu machen. Uns geht es einfach zu gut. Und dazu kommt die Angst vor Neuem. Weshalb etwas ändern, wenn es ja funktioniert.

Wieso scheiterte das geplante Wasserstoffkraftwerk? (Anm. d. Red.: Die bz berichtete.)

Letztlich war es der Kanton, der keine Baubewilligung für die Wasserstoffanlage auf dem Areal erteilte nach Einsprachen von mannigfaltigen Institutionen, Privatpersonen bis hin zu der Gemeinde. Um die 20 Einsprachen waren es. Die Beschwerde, welche die Industriellen Werke Basel IWB als Betreiberin eingereicht haben, ist noch hängig. Was viele nicht wissen, ist, dass es für die Herstellung des Wasserstoffs sehr viel Strom braucht. Das ist der Grund, weshalb man es hier in der Nähe des Kraftwerks gemacht hätte, wo wir grünen Strom produzieren. Ein Vorteil von Wasserstoff ist, dass er transportier- und speicherbar ist. Und der Wasserstoff ist nur grün, wenn er auch mit grünem Strom hergestellt wird.

Wie wäre es stattdessen mit schwimmenden Solarkraftwerken?

Grundsätzlich wird die Energiewende nur funktionieren, wenn wir eine Kombination aus verschiedensten Energiequellen umsetzen. Das kann genauso ein Solarkraftwerk sein, ob das schwimmt oder auf einem Dach oder an einem Gebäude ist. Die Realität sieht aber ganz anders aus, wo neue FV- und Wind-Projekte entstehen, sind die Einsprecher nicht weit. Abgesehen davon wäre das auf einem Fluss technisch nicht praktikabel.

Blicken wir nach vorn. Was steht in nächster Zeit an?

Das Kraftwerk Birsfelden hat eine Konzession bis 2034. Diese besteht seit 1954 für 80 Jahre, was in etwa der Lebensdauer eines Wasserkraftwerks entspricht. Danach stehen umfangreiche Neuinvestitionen an. Da das Kraftwerk Birsfelden ein Grenzkraftwerk ist, muss die Neukonzessionierung nicht beim Kanton, sondern bei den konzessionsgebenden Behörden Bundesamt für Umwelt und Regierungspräsidium Freiburg beantragt werden.

Stichwort Erdbebensicherheit, da laufen Abklärungen.

Ja, das ist so, gemäss den neuen Erdbebenvorgaben haben wir beim Wehr des Kraftwerks Birsfelden Nachholbedarf. Beim Bau waren die Gesetzte und Vorschriften anders. Heute ist der Sicherheitsanspruch auch bei der Bevölkerung in allen Belangen grösser. Basierend auf einem Expertenbericht wurde ein Projekt beim Bund eingereicht. Das wird zurzeit entsprechend geprüft. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr mit den Verstärkungen starten können. Das dauert zwei bis drei Jahre, weil man nur bei geringerem Wasserabfluss am Wehr arbeiten kann. Sprich im Winterhalbjahr.

Wer bezahlt das?

Diese Wehrverstärkungen bezahlt das Kraftwerk aus dem eigenen Sack. Wir reden hier von einem kleineren zweistelligen Millionenbetrag.

Wo besteht sonst noch Handlungsbedarf?

Aktuell sind wir an einer Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Fischgängigkeit, die im Herbst fertig wird. Grundlage ist das Gewässerschutzgesetz. Das Gesetz verlangt von allen Kraftwerken der Schweiz, dass sie bis 2030 saniert sind.