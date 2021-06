Muttenz braucht einen neuen Damm für den Hochwasserschutz

Hochwasser-Schutz Die Gemeinde Muttenz braucht einen neuen Damm Der Neubau soll umweltverträglich sein und sich in die Landschaft einbetten. Die Kostenverteilung zwischen Gemeinde und Kanton dürfte noch zu Diskussionen Anlass geben. Tobias Gfeller 22.06.2021, 05.00 Uhr

Künftig soll ein Damm die Wassermassen aufhalten und ein Rückhaltebecken (blau) bilden. Grafik: zVg

Innerhalb von nur sechs Wochen regnete es 2016 so stark, dass Muttenz gleich von zwei Hochwassern betroffen war, die beide gemäss Definition so nur alle hundert Jahre vorkommen. Die Schäden waren immens. Experten sprachen damals sogar davon, dass das zweite Hochwasser von Ende Juni so nur alle 300 Jahre vorkomme. Die Gemeinde Muttenz hat daraufhin gehandelt und die Pläne, die bereits zuvor aufgegleist worden waren, realisiert und die Ableitung und das Einlaufbauwerk «Hüslimatt» im Oberdorf des Dorfbach erweitert.

Doch das alleine reicht noch nicht, um das Siedlungsgebiet künftig vor Jahrhundert-Hochwassern zu schützen. Die getroffenen Massnahmen genügen für gut 6,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, rechnet Jonas Woermann vor, stellvertretender Leiter der Gewässerplanung im Geschäftsbereich Wasserbau der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Von einem Jahrhundert-Hochwasser spricht man in Muttenz aber erst, wenn zehn Kubikmeter Wasser pro Sekunde kommen. Dies war an Pfingsten 2016 der Fall. Sechs Wochen später kamen sogar zwölf Kubikmeter pro Sekunde. Seit darüber Statistiken geführt werden, kam es in Muttenz zu keinem derartigen Hochwasser und deshalb fehlten bis 2016 Daten, welches Potenzial Hochwasser in Muttenz haben.

Bildmontage mit dem geplanten Hochwasserdamm Zvg

Den trotz der Ausbauten des Dorfbachs noch immer fehlenden Schutz soll ein Damm ausserhalb des Siedlungsgebiets im Gebiet Weiermatt beim ehemaligen Feuerwehr-Weiher bieten, der optisch in die Natur integriert werden und an der höchsten Stelle vier Meter hoch werden soll. Der Damm soll leicht weniger Wasser durchlassen, wie die Bachwasserableitung und das Einlaufbauwerk «schlucken» können. Die Spitzen sollen vom Damm in einem Rückhaltebecken aufgefangen und kontrolliert abgeleitet werden. Wäre dies der Fall, würde sich hinter dem Damm vorübergehend ein See bilden.

Kosten sprechen für einen Schutzdamm

Der Kanton, der für den Hochwasserschutz in diesen Dimensionen zuständig ist, prüfte im Rahmen eines Vorprojekts zwei weitere mögliche Konzepte: Das Durchleiten des Wassers durch das Vergrössern bestehender Leitungen oder ein Entlasten des Leitungssystems durch zusätzliche Rohre über 2,5 Kilometer bis in den Rhein oder die Birs würden aber mit je 40 Millionen Franken wesentlich teurer und wären baulich aufwändiger. Das nun vorliegende Projekt Damm mit Rückhaltebecken kostet mit rund vier Millionen Franken nur gerade ein Zehntel davon. Für einen Damm wurden auch die Standorte entlang der Panzersperre und im Gebiet Langjurten geprüft, die aber aus optischen und technischen Gründen verworfen wurden. Der für den Tiefbau zuständige Gemeinderat Joachim Hausammann (Grüne) begrüsst den Vorschlag des Kantons: «Damm und Rückhaltebecken werden uns ganz viel Schutz bieten, der 2016 fehlte.» Auch der Standort sei ideal, der Damm umweltverträglich und optisch gut in die Umgebung integriert, lobt Hausammann. «Ich glaube nicht, dass man den Damm als grossen Fremdkörper wahrnehmen wird.» Ab Herbst werden am geplanten Standort Bohrungen durchgeführt, um detaillierte Hinweise über den Zustand und die Zusammensetzung des Untergrunds zu erhalten.

Muss Muttenz mehr bezahlen?

Jonas Woermann stellte die Pläne gegen Ende Mai im «Muttenzer Anzeiger» vor. Negative Rückmeldungen, wie sie in Allschwil bei einem ähnlichen Vorhaben kamen, erhielt er keine. Zwei wesentliche Fragen müssen aber noch geklärt werden: Einerseits braucht es das Einverständnis der Landeigentümer – das sind am besagten Standort die Bürgergemeinde Muttenz und eine Erbengemeinschaft – andererseits ist noch offen, wie die Kosten zwischen Kanton und Gemeinde aufgeteilt werden. Im Normalfall ist für solche Hochwasserprojekte ein Kostenteiler von 80 zu 20 vorgesehen. Doch der Kanton will, dass Muttenz mehr als nur ein Fünftel der rund vier Millionen Franken bezahlt. «Es liegt an der Gemeinde, dass die bestehenden Hochwasserschutzmassnahmen nicht ausreichen», mahnt Jonas Woermann. Das sieht Gemeinderat Joachim Hausammann anders. Für ihn ist es primär eine kantonale Aufgabe, für den Schutz vor Jahrhundert-Hochwasser zu sorgen. Deshalb sei der bisher übliche Kostenschlüssel richtig.