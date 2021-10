Hochzeiten Lieber im schicken Stadthaus statt mit Gottes Segen: Kirchliche Feiern sind in Basel-Stadt bedeutungslos Katholische und reformierte Taufen und Eheschliessungen kommen in Basel-Stadt nur noch selten vor. Mit dem Entschluss gegen eine kirchliche Trauung, entscheiden sich viele Paare auch gegen eine feierliche Zeremonie. Diesem Umstand möchte nun der LDP-Grossrat Michael Hug entgegenwirken. Helena Krauser Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Im Wildt’schen Haus beim Petersplatz könnten bald standesamtliche Trauungen stattfinden. Branko De Lang / Keystone

Rund 890 standesamtliche Trauungen wurden in den vergangenen drei Jahren im Schnitt in Basel-Stadt geschlossen. Im extremen Verhältnis dazu stehen die kirchlichen Trauungen. In der römisch-katholischen Kirche heirateten 2018 nur 18 und 2019 sogar nur 10 Paare. In der reformierten Kirche waren es 25 im Jahr 2019 und 30 im Jahr 2020. Das sind insgesamt rund 4,6 Prozent der standesamtlichen Eheschliessungen. Im Jahr 2020 waren die Zahlen aufgrund von Corona natürlich noch tiefer. Deshalb werden sie hier nicht miteinberechnet.

Dieser Trend ist schweizweit zu beobachten, doch Basel-Stadt sticht beim Vergleich der Kantone besonders stark hervor. In Baselland ist der Kontrast bereits etwas geringer. Im Verhältnis zu den rund 1260 standesamtlichen Eheschliessungen in den Jahren 2018 und 2019 stehen jeweils rund 170 kirchliche Trauungen. Das sind immerhin rund 13,5 Prozent.

Entwicklung der kirchlichen Trauungen zwischen 2012–2019. Datenquellen Pfarrerhebungen: Grafik. SPI St.Gallen

Die unterschiedlich hohen Zahlen bei den beiden Kirchen könnten an den strengeren Regeln für die Eheschliessung in der katholischen Kirche liegen. Im Gegensatz zur reformierten Kirche dürfen Geschiedene in der katholischen Kirche nicht ein zweites Mal heiraten.

Auch bei den Taufen sind die Zahlen sehr tief. Von den rund 2070 Geburten in den Jahren 2018 und 2019, wurden in Basel-Stadt nur 265 Kinder katholisch oder reformiert getauft.

Weltliche Eheschliessungen weiterhin beliebt

Die Zahlen zeigen, die religiöse Dimension verliert bei den grossen persönlichen Ereignissen im Leben der Baslerinnen und Basler immer mehr an Bedeutung. Die Zahlen der weltlichen Eheschliessungen bleiben im Gegensatz dazu seit Jahren relativ stabil. Die Ehe bleibt also nach wie vor attraktiv, nur der göttliche Segen ist weniger gefragt. Mit dem Entschluss gegen eine kirchliche Trauung, entscheiden sich viele Paare auch gegen eine feierliche Zeremonie. Oft bleiben dann für den eigentlichen Akt der Eheschliessung nur die 15 Minuten beim baselstädtischen Standesamt an der Rittergasse. Dort folgt eine Trauung auf die nächste. Schnell kommt es zu Verzögerungen und während die erste Hochzeitsgesellschaft mit dem frischgetrauten Paar anstösst, warten wenige Meter nebenan schon die Freunde und Familien der nächsten Paare. Zum Anstossen, Fotos schiessen und feiern, bleibt kaum Zeit.

Diesem Umstand möchte nun der LDP-Grossrat Michael Hug entgegenwirken. Der Kanton solle sich beim Thema Trauungen mehr trauen, schreibt er in seiner Interpellation. Die limitierte Zeit und die begrenzten Platzverhältnisse seien einschneidende Faktoren, die einen «fremdbestimmten Schatten» auf diesen Tag der Tage eines Paares werfen. «Zumal die zivile Trauung eine immer grössere Bedeutung als zunehmend einzige ‹zeremonielle› Aktbezeugung der Eheschliessung erhält», so Hug. Das aktuelle Angebot würde daher nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen entsprechen und dem Anlass den «Zauber» nehmen. Ausserdem sei mit der Annahme der «Ehe für Alle» zu erwarten, dass sich dieser Umstand noch verstärkt, da bereits jetzt mehr Traugesuche eingegangen sind.

Standesamtliche Trauung im Wildt’schen Haus

Deshalb fordert Hug, dass weitere Traulokale angeboten werden. Auf die Idee gekommen sei er, nach Hochzeiten, die er in Zürich und im Aargau besuchte. Dort war es möglich, an verschiedenen Orten standesamtlich getraut zu werden, erzählt er gegenüber der bz. Mit einer grösseren Auswahl könnten auch in Basel längere Trauungen mit mehr Gästen durchgeführt werden, sagt er. Entsprechende Mehrkosten für die Lokalität würden gemäss dem Vorschlag von Hug zu Lasten der jeweiligen Hochzeitsgesellschaft gehen.

Konkrete Vorschläge für geeignete Lokalitäten hat der Grossrat auch schon. «Das Haus zum Kirschgarten mit seinem schönen Gartenpavillon wäre sehr geeignet oder auch das Wildt’sche Haus am Petersplatz, welches bereits heute oft für Hochzeitsfeiern gemietet wird.» Hug verspricht sich von der Idee eine Win-win-Situation. Für Häuser, die der öffentlichen Hand gehören, würden sich so Mehrerträge durch Fremdvermietung generieren. Ausserdem könnten die Hochzeitsgesellschaften in den schönen Stadthäusern im Anschluss an die Trauung gleich auch die Hochzeitsfeier veranstalten.

Aus diesen Gründen will Hug von der Regierung wissen, ob sie sich vorstellen kann, Trauungen auch an weiteren, geeigneten Orten anzubieten, welche Kosten für ein Paar anfallen würden und ob dann mehr Personal beim Standesamt eingestellt werden müsste.