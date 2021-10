Mehr Trauungsfragen in Basel nach dem Ja zur Ehe für alle

Hochzeitsglocken «Ehe für alle» sorgt für mehr Trauungsanfragen in beiden Basel Die Zivilstandsämter in Basel-Stadt und Baselland kriegen mehr Anfragen seit dem Ja am Wahlsonntag zur «Ehe für alle». Je näher die Gesetzesänderung rückt, desto mehr werden erwartet. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Der Enthusiasmus ist gross: Homosexuelle wollen bereits einen Termin sichern, um den Anspruch auf ihr neues Recht auszuüben. Peter Schneider

Seit dem Ja zur «Ehe für alle» steigen die Anfragen bei den Zivilstandsämtern der Region. Am 26. September wurde die Vorlage schweizweit angenommen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter teilte am selben Tag mit, dass homosexuelle Paare voraussichtlich per 1. Juli 2022 heiraten dürfen.

Laut dem Basler Zivilstandsamt gibt es seit dem Abstimmungssonntag bereits «ein paar Anfragen». Es werde aber keine Statistik dazu geführt. «Wir rechnen damit, dass vor allem zu Beginn unmittelbar nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung einige Paare mehr bei uns heiraten wollen und werden», so der Sprecher des Zivilstandsamts. Weiter heisst es: «Mittel- bis langfristig werden es damit auch ein paar Ziviltrauungen pro Jahr mehr werden.» Doch trotz der steigenden Zahl werde nicht erwartet, dass es mehr Personal brauche. Denn mit mehr Eheschliessungen würden die eingetragenen Partnerschaften wegfallen. Die Anzahl dieser lag 2020 bei 31 in Basel-Stadt.

Bereits am Montag nach den Wahlen gab es zehn Gesuche im Baselbiet



Auch Baselland erhält mehr Anfragen seit dem Ja, teilt Adrian Baumgartner, Sprecher der Sicherheitsdirektion, mit. Bereits am Montag nach der Abstimmung seien die ersten Nachfragen eingetroffen. Weiter sagt er: «Vergangene Woche waren es per Mail und Telefon rund zehn Anfragen.» Baumgartner rechnet damit, dass die Gesuche mit jedem Tag, mit dem die Gesetzeseinführung näher rückt, ansteigen. Das Baselbieter Zivilstandamt zählte 19 eingetragene Partnerschaften im Jahr 2019, 2020 waren es 14 Eintragungen und der aktuelle Stand von 2021 weist per Ende September ebenfalls 14 vor.

Nach dem Ja zur «Ehe für alle» kann die LGBTQI-Community nun bald die Zeremonie, die für Heterosexuelle normal ist, auch geniessen. «Das Bündnis der Ehe soll schliesslich fortan für alle Menschen mit denselben Rechten und Pflichten verbunden sein», so das Zivilstandsamt Basel-Stadt.

Bekannte Basler freuen sich über das Resultat

Der Baselbieter alt Stände- und Nationalrat Claude Janiak freut sich besonders über die Authentizität des Resultats. So sagt er: «Die Legitimität des Anliegens ist hoch, denn das Volk hat Ja gesagt. In anderen Ländern, beispielsweise in Spanien, haben nur Regierung und Parlament, allerdings vor Jahren, die ‹Ehe für alle› abgesegnet.»

In der Tat hat er nicht damit gerechnet, dass die Ehe für alle so früh kommt: «Ich habe sogar eine Wette verloren, denn als ich das Parlament verlassen habe, habe ich nicht daran geglaubt, dass es so schnell kommt.»

«Besser spät als nie»

Frank Lorenz, Pfarrer der offenen Kirche Elisabethen (OKE), ist auch froh über das Resultat. «Ich bin zufrieden, denn besser spät als nie», sagt er mit Hinblick auf Ernst Ostertag und seinen Partner Röbi Rapp, die in den 50er- und 60er-Jahren durch den SRF-Film «Der Kreis» bekannt wurden. Das Paar fiel damals, aufgrund ihrer Sexualität, der Polizeigewalt in Zürich zum Opfer. Die Männer liessen 2003 ihre Partnerschaft eintragen und hätten «ihre Rechte erst jetzt vollständig erhalten», sagt Lorenz. Doch: Röbi Rapp verstarb 2018.

Auch Lorenz lebt in einer Partnerschaft, dennoch sagt er: «Für uns war diese ‹Ehe Light› aber immer ein Zwischenschritt.» Zudem erzählt er weiter, dass er unter anderem Zeremonien für die LGBTQI-Community gehalten habe, da er als Pfarrer der OKE als glaubwürdiger Vertreter für diese Gemeinschaft gilt.