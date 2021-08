Basler Regierung hat kein Verständnis für Konversionstherapien.

Homosexualität Basler Regierung will kantonales Verbot von Konversionstherapien Homosexuelle umpolen zu wollen sei entschieden abzulehnen, so die Basler Regierung. Aber ein Gesetz auf kantonaler Ebene mache wenig Sinn. Jonas Hoskyn 18.08.2021, 19.17 Uhr

«Bedarf keiner Therapie» – die Basler Regierung spricht sich für die Rechte von homosexuellen Menschen aus. unsplash.com

Die Basler Regierung will kein eigenes Gesetz gegen sogenannte Konversionstherapien schaffen, bei denen homosexuelle Menschen «umgepolt» werden sollen. Der Grosse Rat hatte dies eigentlich in Auftrag gegeben mit der Überweisung einer entsprechenden Motion im vergangenen Mai. Die Regierung bekräftigt in ihrer gestern veröffentlichten Antwort ihre entschiedene Ablehnung gegenüber solchen «Therapien». Diese seien wissenschaftlich nicht anerkannt und ethisch fragwürdig. So hätten die Behandlungen oft schwere Folgen wie Depressionen, Angstzustände bis zu Suizidalität.