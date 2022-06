Gefährliche Kreuzung: "Menschenleben sind wichtiger als Stau"

Hotspot Pro Velo fordert Handeln: «Lieber Unfälle verhindern als Stau» Ein Jahr nach dem tödlichen Unfall auf dem Luzernerring werden Massnahmen für mehr Sicherheit evaluiert. Für Pro Velo geht das nicht schnell genug. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 13.06.2022, 17.30 Uhr

Im April 2021 starb an der Kreuzung Luzernerring/Burgfelderstrasse eine 50-jährige Velofahrerin, nachdem sie von einem Lastwagen erfasst worden war. bz Zeitung für die Region

Die Kreuzung Luzernerring/Burgfelderstrasse gilt schon lange als Hotspot für Velofahrer. Als besonders gefährlich gilt die Fahrt in Richtung St. Johann. Der Velostreifen endet an der Kreuzung. Danach müssen sich die Zweiräder die Spur mit Autos und Lastwagen teilen. Besonders brenzlig wird es unmittelbar nach der Kreuzung, wo die beiden Fahrspuren zusammengeführt werden, und viele Autolenker sich rein drängeln.

Seit Jahren kritisieren linke Verkehrsverbände wie Pro Velo oder der VCS die Verkehrsführung auf der Ringstrasse. Im April 2021 ereignete sich an der Kreuzung ein tragischer Unfall. Eine 50-jährige Velofahrerin wurde beim Überqueren von einem Lastwagen erfasst und dabei tödlich verletzt.

Noch im gleichen Monat wandte sich der Verband Pro Velo mit einem Brief an die zuständigen Regierungsrätinnen Esther Keller vom Bau- und Verkehrsdepartement und Stephanie Eymann vom Justiz- und Sicherheitsdepartement und forderte umgehend Verbesserungen wie einen durchgehenden Velostreifen und sichere Aufstellflächen für Velos vor den Ampeln. Als Folge gab das Bau- und Verkehrsdepartement ein externes Gutachten in Auftrag, in dem verschiedene Massnahmen geprüft werden sollten, um die Kreuzung sicherer zu gestalten.

«Handeln, bevor weitere Unfälle passieren»

Dieses liegt nun seit März vor. Zu einem Entscheid ist es im Bau- und Verkehrsdepartement allerdings noch nicht gekommen. Nun macht Pro Velo Druck. Per Öffentlichkeitsgesetz hat sich der Verein das Gutachten erstritten – und fühlt sich in seinen Forderungen bestätigt. «Das Gutachten zeigt, dass die von uns geforderte Vorzugsvariante grundsätzlich möglich ist», sagt Geschäftsführer Roland Chrétien. Für diese würde der rechte Fahrstreifen exklusiv für Rechtsabbieger, Bus und Velos zur Verfügung stehen. «Velofahrer hätten so durchgehend einen Velostreifen und würden nicht mehr von Autos abgedrängt», sagt Chrétien.

Gleichzeitig entfalle für die Autofahrenden das nervenaufreibende Drängeln und Einfädeln nach der Kreuzung. So würden sich die kritischen Verkehrssituationen für Velofahrer massgeblich reduzieren. Allerdings dürfte die Variante zu mehr Stau auf der verbliebenen Autospur führen. In den morgendlichen Rushhours ist die Strasse bereits überlastet. Gemäss den Berechnungen der Gutachter dürften bei der teilweisen Sperrung der einen Spur auch am Abend die Wartezeiten für Autofahrer zunehmen. Deshalb empfehlen die Gutachter diese Variante letztlich nicht.

Für Pro Velo unverständlich: «Stau zu Spitzenzeiten, der Menschenleben rettet, ist in Kauf zu nehmen. Die Behörden müssen handeln, bevor weitere Unfälle passieren», sagt Chrétien. Die Strecke lasse sich für Velofahrende nicht sinnvoll umfahren – nicht zuletzt deshalb sei sie eine offizielle Veloroute.

«Der jetzige Zustand ist unerträglich»,

sagt Chrétien.

Pro Velo verlangt deshalb von den zuständigen Stellen des Kantons, dass nun sehr rasch ein Verkehrsversuch mit durchgehenden Velostreifen eingerichtet werde. Dieser soll aufzeigen, ob sich der reale Verkehr tatsächlich wie in den Simulationen angenommen vermehrt staut.

Längere Strecken oder getrennte Grünphasen

Zur Debatte stehen noch zwei weitere Varianten, die im Gutachten ebenfalls geprüft wurden: einerseits eine längere Strecke für die Zusammenführung der Spuren nach der Kreuzung. Eine andere Idee zur Verbesserung der Sicherheit sind getrennte Grünphasen für Autos und Velos bei der Ampel.

«Die vorliegenden Varianten dienen einer Arbeitsgruppe bestehend aus Fachleuten des Bau- und Verkehrsdepartements, des Justiz- und Sicherheitsdepartements und des Bundesamts für Verkehr als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen», sagt Nicole Ryf vom Bau- und Verkehrsdepartement. «Zum Fahrplan können wir uns noch nicht äussern – dieser ist stark vom gewählten Vorgehen abhängig.» Der Kanton werde zu gegebener Zeit kommunizieren.

