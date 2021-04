Hotellerie Nach fast einem Vierteljahrhundert: Das Hotel Basel wird verkauft Das Gerücht macht schon lange die Runde, nun ist es Tatsache: Besitzer Raeto Steiger will das Hotel Basel veräussern, wie er gegenüber der bz bestätigt. Rahel Koerfgen 19.04.2021, 16.55 Uhr

Lange Tradition, einzigartige Lage: Das Hotel Basel wird verkauft. Nicole Nars-Zimmer

Es ist da, wo das Herz Basels am lautesten schlägt. Nicht nur während der Fasnacht: das Hotel Basel, am Schnittpunkt von Spalenberg und Rümelinsplatz gelegen. Mit Sicherheit nicht die hübscheste Hausfassade in der Gegend, gebaut anno 1975 von der Ciba-Geigy, aber vielleicht gerade deshalb eine liebgewonnene Institution für die Baslerin und den Basler. Seit genau 22 Jahren befindet es sich im Besitz des Basler Vollblut-Hoteliers Raeto Steiger respektive dessen Unternehmen Gates Hôteliers & Restaurateurs – das Hotel trägt die Stadt nicht nur im Namen, sondern auch in seiner DNA.

Und dieses Stück Basel soll nun verkauft werden. Steiger bestätigt auf Anfrage entsprechende Recherchen der bz. Diesen Entscheid habe er mit Bedacht und bereits vor längerer Zeit gefällt, nun würden bald Verkaufsverhandlungen beginnen. Als einen der Hauptgründe nennt Steiger das Fehlen einer Nachfolgelösung innerhalb seiner Familie:

«Meine Kinder haben sich für einen anderen Berufsweg entschieden, was ich natürlich respektiere. Ich wollte nicht, dass sie das Hotel aus einem moralischen Pflichtgefühl heraus übernehmen und dann nicht mit Leidenschaft dabei sind.»

Der Verkauf kommt allerdings zu einem fragwürdigen Zeitpunkt – mitten in der Coronakrise und lediglich drei Jahre nach einer umfänglichen Renovation des Hauses. Steiger hält fest, dass der Umbau nach 25 Jahren ohnehin dringend nötig gewesen sei, gibt aber zu: «Die wirtschaftliche Talfahrt des Tourismus bedingt durch die Pandemie hat meinen Entscheid beschleunigt. Als die Renovation vorgenommen wurde, gingen wir davon aus, dass der Tourismus in Basel weiterhin und vor allem ohne Unterbruch blühen wird.»

Es würde lange dauern, so Steiger, bis sich die Reisebranche von den Auswirkungen der Lockdowns und Homeoffice-Pflicht erhole, «ein langer Aufstieg, nicht einfach mal kurz den Spalenberg rauf, vielmehr eine Bergtour in gemischtem Gelände». Und er habe sich selber die Frage stellen müssen, was mit dem Hotel Basel in den nächsten zehn Jahren passiere: «Auch mein Leben ist endlich, und unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Deshalb habe ich mich entschieden, mich rechtzeitig nach Alternativen umzusehen.»

Trotzdem ist Steiger froh um die Renovationen. «Die Tatsache, dass das Haus frisch und modern daher kommt, hilft uns bei den Verhandlungen. Es besteht von Käuferseite her kein unmittelbarer Investitionsbedarf.» Es gäbe erfreulicher- und erstaunlicherweise bereits eine Vielzahl von Interessenten aus dem In- und Ausland, «speziell gut: auch einige aus der Region», sagt Steiger. «Wir würden gerne einem hier ansässigen Interessenten den Vorzug geben, dem die Bedeutung des Hauses im Epizentrum dieser Stadt bewusst ist. Aber am Ende zählt, was für ein Angebot auf dem Tisch liegt.»

Direktorin Esther Brühwiler. Bild: Juri Junkov

Steiger zeigt sich aufgrund der vielen Interessenten zuversichtlich, dass er noch in diesem Jahr verkaufen kann. Er betont, dass das Hotel Basel vor Corona über Jahre sehr stark unterwegs gewesen sei und er ein entsprechend gesundes Unternehmen verkaufen würde, das zukunftsfähig sei. Dies sei nicht zuletzt der langjährigen Direktorin Esther Brühwiler zu verdanken. Seit 2009 hat sie das Hotel gepachtet, davor war sie jahrelang Vizedirektorin. Anders gesagt: Brühwiler ist das Gesicht des Hotel Basel.

Sie bedaure sehr, dass diese langjährige Zusammenarbeit mit der Familie Steiger – insgesamt 27 Jahre – nun ende, sagt Brühwiler auf Anfrage, und betont gleichzeitig: «Ich werde das Hotel mit derselben Leidenschaft weiterführen wie bisher.» Tatsächlich bleibt Brühwiler trotz Verkauf Direktorin des Hotels, zumindest bis September 2024, wie Raeto Steiger sagt. Dann laufe der Mietvertrag zwischen Brühwiler und seiner Firma Gates Hôteliers & Restaurateurs aus. «Es besteht aber die Option auf Verlängerung. Das müsste dann der zukünftige Besitzer entscheiden.» Es sei denn, Brühwiler wird selbst die neue Besitzerin. Ob sie auch zu den Kaufinteressenten gehöre, dazu wollte sich die Hoteldirektorin nicht äussern.