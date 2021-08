Basler Swissotel wird zum Marriott – nun folgt der Börsengang

Hotellerie Das Basler Swissôtel wird zum Marriott – nach dem Hotelkauf folgt der Börsengang Eine deutsche Hotelgruppe übernimmt das konkursite Hotel am Messeplatz und lanciert es mit neuem Partner. Christian Mensch 04.08.2021, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hotel Le Plaza beim Basler Messeplatz wurde verkauft.

Kenneth Nars

Im November des vergangenen Jahres hat die Hotel-Gruppe Accor das 1984 eröffnete «Swissôtel Le Plaza» geschlossen und Insolvenz angemeldet. Das 4-Sterne-Haus galt als erstes Hotel-Opfer der Pandemie auf dem Platz Basel. Die Aussichten, einen neuen Pächter für das auf Geschäftskunden und Messebesucher ausgerichtete Hotel zu finden, schienen düster.

Doch nun ist ein neuer Investor gefunden und sind entsprechende Verträge unterzeichnet: Die deutsche Gruppe Munich Hotel Partners (MHP) übernimmt die Liegenschaft und wird es als «Marriott Hotel Basel» in der ersten Hälfte des kommenden Jahres wieder auf den Markt bringen. Dies geht aus einer entsprechenden Medienmitteilung hervor.

Millioneninvestition für eine Renovation

Die MHP führt in Deutschland und Österreich bisher sechs Hotels, jeweils in Franchise für den Hotelkonzern Marriott International. Die Mehrzahl davon allerdings unter dem Label «Le Méridien». Die Marriott-Gruppe, die in der Region bisher einzig in Pratteln präsent ist, wird auch in Basel Partner der MHP sein.

Im Rahmen des Markenwechsels von «Swissôtel» zu «Marriott» sollen bis zur Wiedereröffnung mehrere Millionen Franken in die Renovation und in die Modernisierung der Infrastruktur investiert werden. Angestrebt ist erneut eine Positionierung als ein 4-Sterne-Haus im oberen Segment.

Die MHP ist ebenso eine Hotelmanagement- wie eine Investmentgruppe

Für die Finanzierung des Schweizer Engagements bedient sie sich etwa der Hilfe der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft H.I.G. Capital. Zusammen haben sie die Liegenschaft der Credit Suisse abgekauft, die das Hotel bisher im Unterbaurecht innerhalb des Kongresszentrums der MCH Group gehalten hat. Grundeigentümerin ist der Kanton Basel-Stadt.

Um sich die nötigen Mittel für eine weitere Expansion zu sichern, sucht die bisher eigentümergeführte MHP auch den Zugang zur Börse. Zu diesem Zweck übernimmt sie im Rahmen eines sogenannten «Reverse IPO» den weitgehend leeren Firmenmantel der börsennotierten Gesellschaft Lifespot Capital.

Das künftige Marriott Hotel Basel «halten wir für ein Juwel», lässt sich der MHP-Geschäftsführer Jörg Frehse zitieren. Sein Sprecher sagt auf Anfrage, in der Schweiz seien zurzeit keine weiteren Akquisitionen geplant, doch man sei interessiert, wenn «ein Haus mit Toplage» angeboten werde. Die Pandemie hat zwar die Hotellerie schwer geschädigt, die längerfristig optimistischen Aussichten scheint sie allerdings nicht zu trüben.

Das Metropol gehört neu zum Hotel Euler

Auch die Hotelgruppe von Ljubov Manz investiert weiter in Basel. Die Betreiberin des «Hotel Euler» hat nicht nur in direkter Nachbarschaft das «City Inn» übernommen, sondern nun auch das «Metropol». Dieses wird derzeit interimistisch geführt, bis es mit einer neuen Geschäftsführung in die Euler-Gruppe integriert wird.