Autor Matto Kämpf über Beni Thurnheer und quakende Berner

Humortage Vor seinem Auftritt in Liestal: Autor Matto Kämpf über Beni Thurnheer, quakende Berner und melancholische Murmeltiere Der Mundart-Poet und Humorist Matto Kämpf tritt an den Humortagen Liestal auf und erklärt, was er am besten nicht kann. Andreas W. Schmid 28.03.2022, 05.00 Uhr

Auf der Bühne befällt ihn «ein mittleres Elend»: Matto Kämpf. zvg

Matto Kämpf, wie bringe ich Ihre stoische Art zu sprechen, verbunden mit Bernerischer Gemächlichkeit, nur aufs Papier?

Matto Kämpf: Papier ist geduldig. Vielleicht mit Lücken, mit einem Lückentext.

Wann blieben Sie sonst noch stoisch, wo andere ausgeflippt wären?

Ich bleibe immer stoisch. Ich bin ein Stoiker, kein Flippiker. Mehr melancholischer Phlegmatiker als sanguinischer Choleriker, um die schöne Temperamentenlehre wieder einmal zu erwähnen. Diese Lehre, die sich aus der Vier-Säfte-Lehre speist, ist das Schönste, das ich in der Schule erlernen durfte. Ein simples, einleuchtendes Menschenmodell, welches sich auch vielfältig kombinieren lässt: Die cholerischen Melancholiker, ein gefährlicher Schlag. Oder die sanguinischen Phlegmatiker, eher selten, dafür umso kostbarer. Diese vier Kategorien waren das Allererste, das wir in meiner verschneiten Bergschule im Berner Oberland lernten. Unser Lehrer war ein Murmeltier, ein melancholisches.

Humortage Liestal: Zurück nach zweijähriger Pause Pandemiebedingt machten die Humortage Liestal zwei Jahre Pause. Nun nimmt der veranstaltende Verein Liestal Kultur einen neuen Anlauf. Ab heute Montag bis und mit nächsten Samstag bringt jeden Abend ein anderer Act das Publikum zum Lachen. Den Auftakt macht die Basler Kabarettistin Bettina Dieterle. Am Dienstag geht es mit Matto Kämpf weiter. Der Berner ist für seinen schrägen Schreibstil und seinen Auftritt in der SRF-Sendung «Experiment Schneuwly» bekannt. (aws)

Wann flippten Sie schon aus, wo andere stoisch geblieben wären?

Schwer zu sagen. Vielleicht bei der Geburt.

Was, wenn während Ihres Bühnenprogramms «Am Apparat» plötzlich das Telefon klingelt und sich ein Callcenter-Mitarbeiter meldet?

Das wäre zwar erfreulich, ist aber eher unwahrscheinlich, da es ein unverbundenes Theater-Telefon ist. Und es bestünde natürlich auch die Gefahr, dass es viel lustiger wäre als alles andere.

Sie bezeichnen sich als talentfrei. Was können Sie am besten nicht?

Üben.

Sie lieben Humbug. Erzählen Sie uns einen.

Ich stehe jeden Morgen auf.

Sie hätten für Ihr Buch «Krimi» geschlagene neun Jahre am Einstiegssatz gearbeitet, erzählten Sie mal. Da können Sie ihn sicher auswendig, oder nicht?

Ja, selbstverständlich, er geht so: «Dort, wo draussen die Nebelschwaden den Grashügeln entlangkriechen und drinnen die Stumpenschwaden den Jassregeln entlangkriechen, hängt ein toter Mann am Zwetschgenbaum.» Ein extrem guter Satz, ich lese ihn live immer mehrmals vor und muss mich danach immer setzen, weil ich von der Qualität so dermassen erschlagen bin.

Wie aber würde das Buch anfangen, wenn Sie sich bloss zwei Tage Zeit gelassen hätten?

«In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit.»

Wie würde die Welt aussehen, wenn ihre Bewohnerinnen und Bewohner allesamt aus Bern stammen würden?

Eine krasse Dystopie, vielleicht auch eine Utopie. Es wäre noch gar nichts erfunden worden. Die Menschen hocken alle als Kröten in den Sümpfen herum und quaken «Nume nid gsprängt». Es wäre wenig los auf Erden, dafür der Klimawandel wohl kein Thema.

Jeder Bühnenkünstler hat schon den Super-GAU-Abend erlebt. Wie sah Ihrer aus?

Ich erlebe ihn immer wieder. Ich stehe vor einem Publikum und merke, das wird nix. Es ist irgendwie ein Missverständnis. Das ist meistens früh klar und dauert dann noch sehr lange. Da befällt mich immer ein mittleres Elend. Ich stehe da und denke: Wieso? Was ist das für ein komischer, krankhafter Zwang, sich vor Leute hinzustellen und lustig sein zu wollen? Und es dann nicht zu sein. Du musst in die Narzissmus-Abklärung, nicht auf die Bühne.

Ich dachte jetzt eher an einen Auftritt in einem Bierzelt vor 500 Personen, die gar nicht zuhören wollen. Beni Thurnheer hatte in Basel mal eine Lesung mit vier Zuschauern – und verlegte die Bühne in die Beiz.

Aha. Ja, solches gibt es leider auch. Ich war schon als Geschenk auf Geburtstagen oder Hochzeiten, wo mich dann eine Person gut fand und dreihundert andere nicht. Beni Thurnheers Lösung erscheint mir als äusserst sinnvoll.

Mit welcher Antwort muss ein lustiges Interview unbedingt aufhören?

Adieu.

Matto Kämpf: «Am Apparat»

Theater Palazzo, Liestal. 29.3., 20 Uhr.

Humortage Liestal: Diverse Veranstaltungsorte, 28.3. bis 2.4.

www.humortage-liestal.ch