Der Basler Schriftsteller Hansjörg Schneider zur Pandemie

Hunkeler-Schaffer Hansjörg Schneider im grossen Interview: «Es fehlt das Verantwortungsgefühl für das Ganze, für die Gemeinschaft» Der Basler Schriftsteller Hansjörg Schneider über die Pandemie, die Weihnachtstage und warum er sich nie getraut hat, eine Frau als Hauptfigur zu nehmen.

Hansjörg Schneider, Schriftsteller. Roland Schmid

Herr Schneider, vor über 40 Jahren haben Sie das Theaterstück «Der liebe Augustin» verfasst. Die Geschichte einer Stadt, kurz bevor die Pest ausbricht. Wenn man das Buch heute liest, bleibt einem das Lachen im Hals stecken.

Schneider: Damals haben die Leute gesagt: Der spinnt ja.

«Wir müssen uns gedulden und uns an die Pestvorschriften halten, bis einige Wochen verstrichen sind. Dann wird das Leben wieder normal», lassen sie den Ratsherrn sagen. Das tönt sehr nach den Durchhalteparolen vor einem Jahr. Haben Sie eine prophetische Gabe?

Ich war damals viel in Wien, weil meine Stücke dort gespielt wurden. Und in einer Beiz hing ein Bild vom Augustin, der während der Pest gelebt hat. Der ist betrunken in eine Pestgrube gefallen und hat dort bei den Leichen geschlafen – trotzdem ging's ihm gut. Letztes Jahr haben wir dann aufgrund der Aktualität das Buch neu herausgegeben.

Als Kommentar zur Coronapandemie?

Was mir auffällt, ist die Heftigkeit der Diskussion. Das ist schlimmer als früher zwischen Protestanten und Katholiken. Das Bundeshaus muss bewacht werden, das ist ja verrückt. Ich diskutiere auch gar nicht mehr mit Gegnern über das Thema. Ich habe gemerkt, dass es mich nur wahnsinnig enerviert und nichts nützt. Ich bin geimpft und geboostert.

War das für sie eine Frage?

Nein. Ich habe noch die Zeit der Kinderlähmung erlebt. Neben unserem Haus hatte es einen Bauerhof mit zwei stämmigen jungen Söhnen, 17 und 19 Jahre alt. Die sind innerhalb von zehn Tagen gestorben. Als es hiess, es gebe eine Impfung, haben sich alle gefreut. Dann hiess es, morgen um vier steht der Bus auf dem Schulhausplatz. Da sind wir klassenweise durchgelaufen. Da hat doch niemand gesagt, er wolle nicht. Das wäre absolut unvorstellbar gewesen.

Wie erklären Sie sich die grosse Ablehnung aktuell?

Heute beruft sich jeder auf seine Freiheit. Jeder will sich selber verwirklichen.

Das ist ja per se nichts Schlechtes.

Natürlich nicht. Für die Befreiung des Individuums haben wir ja gekämpft. Das ist jetzt aber eine Folge davon. Es fehlt das Verantwortungsgefühl für das Ganze, für die Gemeinschaft. Keine Ahnung, ob sich das wieder ändern lässt.

Wie haben Sie die knapp zwei Jahre Pandemie erlebt?

Mein Leben hat sich eigentlich nicht gross verändert. Ich lebe sehr zurückgezogen. Die Menschen, die ich sehen will, sehe ich immer noch. Ich habe auch früher immer zu Hause gearbeitet. Was sich zeitweise änderte, war die Routine. Ich gehe jeden Morgen ins Café und lese die Zeitung. Als dann alles geschlossen war, habe ich mir meinen Kaffee in der Bäckerei geholt und die Zeitung auf einer Bank gelesen. Man kann nicht viel mehr machen, als stillhalten, vorsichtig sein und abwarten.

Sie nutzen das Internet nicht. Das hat Sie in dieser Zeit auch vor allerlei Verschwörungstheorien und Falschinformationen verschont.

Das könnte ich schon noch unterscheiden, wenn da irgendwelche kruden Geschichten über Bill Gates erzählt werden. Das war auch kein bewusster Entscheid. Meine ersten Sachen habe ich mit Kugelschreiber in ein altes Schulheft geschrieben und dann mit der Schreibmaschine abgetippt. Das hat sich gut bewährt. Ich habe keinen Anlass gesehen, das zu ändern.

Sie haben mal gesagt, bei Krimis interessiere Sie weniger das Blut an den Wänden als die Abgründe der Menschen. Täuscht der Eindruck, dass man momentan sehr viele menschliche Abgründe sieht?

Ich lebe sehr abgeschottet. In meiner direkten Umgebung hat sich das nicht geändert. Aber im Fernsehen und in den Zeitungen sieht man viel Wut und Hass. Alle sagen, sie kämpfen für die Freiheit. Mich dünkt, sie machen das Gegenteil. Aber eigentlich mag ich mich nicht in diese Diskussion einmischen. Da bin ich zu alt dafür. Was soll das? Wenn ich sterbe, dann ist das so. Ich bin jetzt 83. Das passiert sowieso nächstens.

Sehen Sie das so pragmatisch?

Ja klar, ich bin ein alter Mann.

Wenn heute jemand nicht 90 wird, ist er ja tödlich beleidigt und meint, er habe versagt.

Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Ich lebe gerne und denke nicht jeden Tag ans Sterben. Ich lebe ja im Paradies, in diesem wunderbaren Dreiländereck – nahe beim Schwarzwald, dem wunderschönen Sundgau.

Sind Sie ein gläubiger Mensch?

Ich würde mich nicht als Christ bezeichnen. Ich glaube nicht an die Wiederauferstehung. Auch nicht daran, dass Jesus Gottes Sohn war. Höchstens im Sinne, dass wir alle Gottes Kinder sind. Dass es etwas Höheres gibt, kann ich mir vorstellen – davon bin ich eigentlich fast überzeugt. Auch deshalb, weil das ein tröstlicher Gedanke ist. Aber ich glaube nicht, dass das zwei Flügelchen hat und Posaune spielt. Etwas muss ich vielleicht noch zum Thema sagen: Ich finde Jesus einen grossartigen Mann. Was er in der Bergpredigt gesagt hat über das Leben, über Reichtum, «die Ersten werden die Letzten sein» – das ist revolutionär. Ich verehre ihn. Und obwohl ich protestantisch aufgewachsen und mit Anfang 20 aus der Kirche ausgetreten bin, find ich auch die Idee der Maria grossartig. Gott ist ein Mann, der Heilige Geist ist männlich, Jesus und die Jünger sind alles Männer, die ganzen Kläuse in Rom. Und dann gibt es diese strahlende junge Frau, die das Kind geboren hat. Deshalb feiern wir ja Weihnachten.

In Ihrer Biografie schreiben Sie dazu: «Das Weihnachtslied von den drei Engeln, die an Heiligabend auf die Erde herabfliegen, um zu schlichten und zu helfen, rührt mich stets so sehr, dass aus meinen Augen das Aargauer Augenwasser hervordrückt.»

Bei «Stiller Nacht» beginne ich immer zu heulen. Das ist meine Kindheit. Ich bin ein wahnsinnig sentimentaler Mensch. Ich schaue zum Beispiel gerne alte Schweizer Filme. Kürzlich kam im Fernsehen «Café Odeon». Und obwohl ich sie alle kenne, läuft mir jedes Mal das Wasser runter. Irgendwie geniesse ich das aber auch. In meiner Familie sind alle musikalisch. Wenn die an Weihnachten anfangen zu singen, gehe ich jeweils und lege mich hin. Sonst heule ich. Wir hatten immer ein schönes Weihnachtsfest. Wir haben zwanzig Jahre lang im Emmental ein Stöckli gemietet. Zuerst feierten wir bei den Schwiegereltern, da gab's ein Chüngeli. Dann fuhren wir weiter ins Emmental. Meistens hatte es Schnee. Es gab kein Telefon, kein fliessendes Wasser – wahnsinnig idyllisch. Ich mag Weihnachten sehr. Das ist so eine schöne, handfeste Geschichte. Mit dem Stall, Ochse, Esel. Dann die Hirten und die drei Weisen. Und das alles beschrieben in Luthers grossartiger Sprache. «Es begab sich, dass …» – unheimlich poetisch, obwohl sachlich. Bei der Sonnenwende, wenn am dunkelsten ist und die Tage am kürzesten sind, wird das Kind geboren. Es ist natürlich ein Bub, weil das Ganze ja nicht von Frauen aufgeschrieben wurde. Da zeigt sich das Patriarchat.

Ihre bekannteste Figur Kommissär Peter Hunkeler ist ebenfalls ein Mann. Ist das auch Ausdruck des Patriarchats?

Das habe ich mir noch nie überlegt. Aber ja natürlich. Ich habe immer behauptet, ich verstehe die Frauen zu wenig. Das meine ich ernst. Es gibt in der Literatur grossartige Frauenfiguren wie Effi Briest oder Madame Bovary. Ich habe mir das nicht zugetraut. Aber da müsste ich länger darüber nachdenken, damit ich eine gescheite Antwort geben kann.

Sechs Ihrer Hunkeler-Bücher wurden verfilmt. Dann ist der Schauspieler Mathias Gnädinger gestorben. Haben Sie sich nie überlegt, ob auch jemand anders den Kommissär spielen könnte?

«Hunkelers Geheimnis» hätte eigentlich ein Kinofilm werden sollen. Alles war bereit und dann ist Gnädinger gestorben. Es war sofort klar, dass ihn niemand ersetzen kann. Das war eine gute Zeit, aber die ist vorbei. So ist es, wenn man Schriftsteller ist.

Schauen Sie sich eigentlich gerne Krimis an?

Nein, ich finde das meistens sehr fade. Bei den Hunkeler-Filmen gab es mein Buch. Daraus wurde ein Drehbuch verfasst. Dann kam der Regisseur und hat das Ganze verfilmt. Heute reden beim Fernsehen viel zu viele Leute rein. Dabei geht alles kaputt. Und am Ende gibt es eine leblose Sache wie die Serie «Wilder». Das hat nichts mehr zu tun mit irgendwelchen Wirklichkeiten. Ich habe auch nie viele Krimis gelesen, ausser diejenigen der grossen Autoren wie Raymond Chandler oder Friedrich Dürrenmatt. Obwohl Krimis eine wunderbare Gattung sind. Man muss keine Kunst machen, sondern kann beschreiben.

Früher haben Sie viel fürs Theater geschrieben. Warum machen Sie das nicht mehr?

Ich hatte 15 sehr gute Jahre am Deutschen Stadttheater. Später habe ich zwanzig Jahre Landschaftstheater mit Laien gemacht. Das waren auch schöne Aufführungen. Aber auch hier gilt: Jedes Ding hat seine Zeit. Das Spannendste ist immer das erste Mal. Wenn ein Stück aufgeführt wird. Beim fünften Mal muss man aufpassen, dass man nicht in eine Routine kommt. Und irgendeinmal hat man’s gesehen. Ich gehe auch schon lange nicht mehr ins Theater. Das interessiert mich nicht mehr. Wie sich die Schauspieler heute ernst nehmen, darüber muss ich lachen. Schon Brecht hat das deutlich gesagt: Theater ist zuerst einmal Unterhaltung. Aber irgendwann war das auf einmal zu wenig seriös. Jeder will aufklären, sich engagieren, die Welt verändern.

