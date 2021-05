Ice Ice Baby Der Glace-Boom geht weiter: Nun will Berner Kult-Gelateria nach Basel expandieren Die Gelateria di Berna will im Matthäusquartier eine Filiale eröffnen. Noch ist aber unklar, ob es wirklich klappt. Jonas Hoskyn 06.05.2021, 13.48 Uhr

Die Gelateria di Berna hat bereits Lokale in Bern und Zürich. Bald könnte auch Basel dazukommen. Bild: Keystone

In Bern und Zürich sind die Glacen der Gelateria di Berna längst Kult. Seit der Eröffnung der ersten Gelateria im Herbst 2010 ist das Unternehmen konstant gewachsen. Mittlerweile werden die jeweils vor Ort hergestellten Eissorten an vier Standorten in Bern und drei in Zürich angeboten. Das Spezielle: Die Lokale befinden sich nicht an den grossen Tourismus- und Freizeithotspots, sondern in den Quartieren.