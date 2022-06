Ideenschmiede So will die Onlineplattform «Baselcrowd» die Zukunft verbessern Auf ihrer Plattform sammelt ein Team Ideen für die Stadt. Eine Geschichte der Abhängigkeit. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Postkarte von Baselcrowd. (Archivbild) Kenneth Nars

Die Zukunft einer jeden Stadt liegt in den Händen ihrer Bürgerinnen und Bürger. Oder zumindest können sie die Zukunft sofern beeinflussen, indem ihre Anregungen und Ideen es bis in die politische Chefetage schaffen. Das hat sich auch das Team um Frank Wolff gedacht, als es vor rund drei Jahren die Plattform «Baselcrowd» ins Leben gerufen hat.

«Die ‹Baselcrowd› soll das kreative Potenzial der Bevölkerung aus dem Grossraum Basel nutzen und guten Ideen eine Bühne bieten», sagt Geschäftsführer Frank Wolff.

Dort gibt es für die Benutzenden zwei Optionen: Einerseits können diese laut dem Geschäftsführer eigene Ideen auf der «grünen Wiese» eingeben und mit anderen Mitgliedern diskutieren. «Andererseits können sie ihre Meinung im Rahmen von thematisch fokussierten Brainstormings, die von Firmen, Verbänden oder der öffentlichen Hand in Auftrag gegeben werden, erläutern.»

Die Aufgaben bei «Baselcrowd» sind für ihn und sein siebenköpfiges Team nebenberufliche Tätigkeiten. Die Jobs der Mitarbeitenden sind weitreichend und gehen von Programmieren bis zur Unternehmungsberatung. «Einige Diversität also auch innerhalb des ‹Baselcrowd›-Teams», findet der Geschäftsführer.

Aufgabenbereich liegt in der Ideengebung

Divers sind auch die Themen, die das Team bearbeitet. Doch was ist eigentlich die Aufgabe von «Baselcrowd» und welches Ziel verfolgen sie? Der Geschäftsführer erklärt dies an einem Beispiel: In Zusammenarbeit mit den Ämtern für Energie und Umwelt der beiden Halbkantone lancierte die Plattform 2019 einen Wettbewerb. Die Userinnen und User sollten online Ideen einreichen, wie sie den Plastikabfall vermeiden würden.

Eine Jury, bestehend aus mehreren Experten aus dieser Branche, kürte die besten zehn Ideen. Die Ideengebenden durften bei einem offiziellen Anlass ihr Projekt vorstellen, wo das Gewinnerprojekt erkoren wurde.

«Wir sehen uns in diesen Prozessen als Ideengeber, die die Plattform zur Verfügung stellen», sagt Wolff. Die Verwirklichung eigener Projekte sei aber nicht machbar. «Wir haben den Versuch gestartet, eigene Ideen umzusetzen. Uns fehlt dafür aber die Kapazität.»

Idee des Monats wird ­erkoren

Neben einzelnen Stellen der Kantone ist auch das «Stadkonzept Basel» ein Partner. In Eigeninitiative auf der «grünen Wiese», wie Wolff sie nennt, vergibt die Plattform monatlich den Preis für die «Idee des Monats», lanciert aber auch Wettbewerbe, wie die Erschaffung eines Fotopools.

Mit dem Fotopool können Mitglieder Bilder von Basel teilen und anderen zur Verfügung stellen. Screenshot: Baselcrowd.ch

Dort können die Mitglieder eigene Bilder von Basel hochladen und stellen sie der Allgemeinheit zur Verfügung. «Wir haben gemerkt, dass es viel zu wenige Fotografien mit Baselbezug zum freien Gebrauch gibt», sagt er. Der Crowd-Gedanke, der oben ausschwingt, käme hier sehr gut zur Geltung. Zusätzlich schaffe es Traffic für die Plattform, ein nicht zu unterschätzender Punkt.

Mit «Baselcrowd» hält es sich zusammengefasst wie mit unserer Zukunft. Die Beiträge aller Beteiligten sind wichtig, ohne das würde es keine geben.

