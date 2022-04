Basel: Klosterbergfest wagt im August das Comeback

Im August 2022 Nach zwei Jahren Pause: Das Klosterbergfest meldet sich zurück Wegen Corona fiel die Party in den vergangenen beiden Jahren ins Wasser. Nun gibt es das Comeback für das traditionsreiche Klosterbergfest in Basel vom 26. bis 28. August. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

2018 konnte das Klosterbergfest noch stattfinden, ebenso 2019. Seit 2020 ist jedoch Pause. Nun wagt Gründer Mansutti das Comeback. Kenneth Nars

Das Klosterbergfest und der Caipirinha sind unzertrennbar miteinander verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Ursprünge des Festes auf den Genuss des berühmten Cocktailgetränkes aus Zuckerrohrschnaps zurückzuführen seien, wie sich der Gründer Onorio Mansutti gerne erinnert:

«Alles hat mit einer Schnapsidee in den Siebzigerjahren angefangen.»

Mit Freunden sass der heute 83-Jährige in Rio de Janeiro in einem Restaurant bei einem Essen mit viel Fleisch und noch mehr Caipirinha, während Kinder draussen Mülltonnen nach Essensresten durchwühlten oder ans Fenster klopften. Zwischendurch hätten die Freunde den Kindern etwas Fleisch durchs Fenster gereicht: «Ich kam mir vor wie bei einer Fütterung im Zolli.»

Fixpunkt in Basels Stadtleben

Mansutti blieb das Essen buchstäblich im Halse stecken. «Da habe ich mir gesagt: Wir müssen helfen.» Und das tat der Basler. Er begann Kinder in Brasilien zu unterstützen. Mit eigenem Geld, Spenden, Versteigerungen – und mit den Einnahmen aus dem Klosterbergfest, das sich jeweils am letzten Augustwochenende des Jahres schnell zu einem Fixpunkt in Basels Stadtleben entwickelte.

Schätzungen zufolge sollen sich in Spitzenjahrgängen – wenn also das Wetter perfekt mitspielte – gesamthaft bis zu 70'000 Menschen in das steile Gelände zwischen Elisabethen- und Steinentorstrasse gedrängt haben. Anders 2020 und 2021, die zu Nullnummern wurden. «Weil eine Feststimmung mit Einhaltung der Corona-Distanzregeln undenkbar» sei, mussten die Organisatoren das Fest notgedrungen absagen, sagt Mansutti.

Geld für Wohnheim, Schule und Musikunterricht

Umso glücklicher zeigt sich Onorio Mansutti über das Comeback seiner Veranstaltung: Vom 26. bis 28. August 2022 soll das Klosterbergfest wieder steigen. Das Interesse der Standbesitzerinnen und Standbesitzer sei gross, die Zahl der Anmeldungen mehr als erfreulich. Jetzt, so Mansutti, müsse «nur noch der liebe Gott mitspielen» und dafür sorgen, dass nicht wieder irgendeine neue Covid-Variante grössere Menschenansammlungen verunmögliche. Die Stiftung Kinder in Brasilien, die das Klosterbergfest veranstaltet, sei finanziell zwar gut aufgestellt, «trotzdem sind die Einnahmen aus den Festivitäten Ende August hochwillkommen», so der Gründer.

Die Bandbreite an Projekten, die die Stiftung unterstützt, ist gross und reicht von Wohnheimen für leukämiekranke Kinder und ihre Eltern über Beiträge für Ausbildung und Schule bis hin zum aktuell neusten Vorhaben: Kindern aus den Favelas soll es ermöglicht werden, dass sie musizieren können. Insgesamt, so schätzt Mansutti, sind in all den Jahrzehnten 30'000 Kinder in Brasilien unterstützt worden. Zweifellos eine stolze Bilanz für eine Schnapsidee.

