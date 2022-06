Saint-Louis: Basler verwandelt Kiesgrube in speziellen Park

Im Grünen Von der Kiesgrube zum sehr speziellen Park: Dieser Basler setzt Dinge in Wert, die niemand wollte Behutsames Gestalten macht aus der wuchernden Wildnis in einer aufgelassenen Kiesgrube in Saint-Louis ein grünes, sehr eigenes Paradies. Der Basler Philippe Vogler hat sich seinen eigenen Park gestaltet. Alexandra von Ascheraden Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Philippe Vogler hat sich in Saint-Louis einen eigenen Park geschaffen. Kenneth Nars

Am Gartentor wartet schon Philippe Vogler. Seine beiden Entlebucher Sennenhunde umspringen ihn mit aufgeregtem Gebell. Einen der Hunde hält Rita Fauser vorsorglich angebunden: «Er ist vor kurzem auch auf dem zweiten Auge erblindet. Im Moment muss er häufiger an die Leine, damit er nicht gegen die Bäume rennt», erklärt sie.

Die beiden empfangen den Besuch auf einem nicht alltäglichen Grundstück, dem «Park Vogler». Das Gelände diente bis in die 1960er-Jahre als Kiesgrube in Saint-Louis Bourgfelden und wurde dann sich selbst überlassen. Behutsam gestalten die beiden aus dem, was die Natur hier über Jahrzehnte selbst geschaffen hat, den besagten Park.

Vom Auktionator zum Parkgestalter

Wobei das Gestalten zum grossen Teil eher ein Eindämmen sein muss. Vogler erzählt: «Wenn ich nicht regelmässig mit dem Balkenmäher durchgehe, gewinnen Brennnesseln und Brombeeren umgehend die Oberhand. Das hat sich besonders gezeigt, als wir während des Lockdowns nicht über die Grenze durften. Sonst lassen wir die Natur grossteils machen. Dabei entstehen ganz von selbst die tollsten Dinge.»

Philippe Vogler und Rita Fauser im Garten beim Weiher. Kenneth Nars

Mehr als 20 Jahre arbeitet Vogler bereits am Park. Seit er 2015 sein Auktionshaus Vogler an der Holbeinstrasse in Basel geschlossen hat, kümmert er sich noch intensiver darum. Zwei Jahrzehnte lang verbrachte er als Auktionator einen Grossteil seiner Zeit mit Erbteilungen, Kunstschätzungen und Versteigerungen. Etwa der des Nachlasses des Museumsgründers Ernst Beyeler oder derjenigen von Egon Karter, dem «Vater» des Basler Schauspielhauses.

Aus Eichel gezogene Roteiche

Anfangs stand das zwei Hektaren grosse Gelände voller Robinien, die sich als Pionierart auf der Brache wohlfühlten. Mit der Zeit vergesellschafteten sie sich mit anderen Arten wie Götter- und Essigbaum und zunehmend auch mit heimischen Bäumen. Vogler ergänzt Akzente und entwickelt das Ensemble ständig weiter. Es gehört zu seinen Eigenheiten, dass er beim Spazieren immer ein Plastiksäckchen einstecken hat.

«Die Roteiche hier habe ich selbst aus einer im Stadtpark gesammelten Eichel gezogen. Sie entwickelt im Herbst ein flammendes Rot, das wunderbar mit dem dahinterstehenden Essigbaum in leuchtender Herbstfärbung harmoniert.»

Auch speziellen Farnen kann er bei seinen Waldspaziergängen mit den Hunden kaum widerstehen. Damit gestaltet er die vielen im Schatten der grossen Bäume liegenden Hügelchen im Park, die der Kiesabbau zurückgelassen hat. Auf die Kuppen setzt er, um sie noch besser herauszuarbeiten, mit Vorliebe Buchsbäumchen.

Die aufgebundene Trauerbuche

Philippe Vogler mit seinem Hund. Kenneth Nars

«Entdeckt habe ich das Grundstück schon 1999 bei einem Hundespaziergang. Es hat mich fasziniert. Ich kam aus dem Quartier St.Johann immer wieder herüber, um es zu erkunden. Schliesslich durfte ich es pachten und vor zehn Jahren dann kaufen», erinnert sich Vogler an die Anfänge.

Er legte Teiche an, liess klassische Statuen an sorgsam ausgewählten Orten platzieren, pflanzt und hält mühsam Sichtachsen frei, gestaltet Effekte. Etwa bei der Pflanzung eines Gehölzes am Rand seiner Wiesenfläche: «Diesen Mammutbaum hat mir meine Mutter vor 20 Jahren geschenkt.

Er ergibt ein prächtiges Ensemble mit den üppigen weissen Blüten des Japanischen Blumenhartriegels, den ich vor einigen Jahren gepflanzt habe, und mit der Trauerbuche, die ich durch Aufbinden des obersten Triebes hartnäckig in die Höhe leite.» Bei weitem nicht alles wächst hier zufällig.

Schon zweimal auf den Mammutbaum geklettert

Dem frisch gepflanzten Mammutbaum vertrocknete prompt im heissen, regenarmen Sommer 2003 die Spitze. Ein paar Jahre später passierte dasselbe nochmals. «Also musste ich schon zweimal hinauf und die Spitze absägen. Das Klettern ist einfach, dank der zahlreichen Äste. Die Kleidung aber ist danach derart voller Harz, dass man sie nur noch wegwerfen kann», berichtet er.

Seine Schätze sind teilweise gut versteckt. Kenneth Nars

Während Vogler den Park zeigt, hat Rita Fauser unermüdlich schon wieder einen Arm voller Berufkraut und Stadt-Nelkenwurz gerupft. «Das mögen wir gar nicht. Es verdrängt alles andere. Mähen nützt nichts. Man muss es jäten, sonst wird man es nie los», sagt sie, während sie sich weiter emsig zu schaffen macht.

Die Statue auf dem PET-Floss

Vogler zeigt derweil den grossen Teich in einem schattigen Tal, das der Kiesabbau zurückgelassen hat. In seiner Mitte steht ein bronzener Triton, der in seine Muschel bläst. Die blauen Leinen, die kreuz und quer über den Teich gespannt sind und sich über dem Kopf der Statue kreuzen, stören Voglers ästhetischen Anspruch. Sie zeugen aber vom unablässigen Kampf Mensch gegen Vogel:

«Auf dem Sockel der Figur sitzt gern der Fischreiher. Im Moment halte ich ihn mit den unschönen Leinen fern. Vielleicht versuche ich es als Nächstes etwas diskreter mit einer Kette grosser Holzkugeln um den Sockel. Darauf kann er sich ja schlecht niederlassen. Mal sehen.»

Ein Brunnen der besonderen Art. Kenneth Nars

Vogler tüftelt ständig an sehr eigenen Lösungen. Nur deshalb gelang es ihm beispielsweise überhaupt, die 120 Kilogramm schwere Figur im Zentrum des Teichs aufzustellen. Die Statue einfach auf die Teichfolie zu stellen, ging nicht. «Der Boden darunter arbeitet unter dem Gewicht und irgendwann zerreisst die Folie. Also musste ich Ballast vom Untergrund nehmen.» Nur wie?

Er fand schliesslich zwei identische Blumentröge und sammelte einen Monat lang seine leeren PET-Flaschen. Diese packte er dicht an dicht in einen der Tröge. Den leeren Trog stellte er als Unterwassersockel ins Zentrum des Teichs. Darauf kam kopfüber der flaschengefüllte und obenauf die Statue. Sie bringt auf ihrem PET-Floss kaum noch Gewicht auf den Untergrund.

Mäuerchen aus vergessenen Steinen

Wenn Vogler nicht pflanzt, mäht oder mit seiner ihn bei den Arbeiten unermüdlich mit Rat und Tat unterstützenden guten Freundin Rita ein Glas Wein im Schatten geniesst, setzt er kleine Mäuerchen, deren Ritzen er bepflanzt oder die er mit griechischen Maskaronen bestückt, aus denen er manchmal Fontänen sprudeln lässt.

Philippe Vogler und Rita Fauser im Garten beim Weiher. Kenneth Nars

«Er hat noch reichlich Material», merkt Rita Fauser verschmitzt an, «gut 10'000 Kilogramm Sandsteinquader liegen noch bereit. Die hat er auf einer Velofahrt im Hafen von Huningue entdeckt.» Vogler ergänzt: «Sie lagen kreuz und quer überwuchert und vergessen am Rand des Geländes.» Er erwarb sie und verbaut sie nach und nach.

«Mir gefällt der Gedanke, dass ich nichts extra aus China habe kommen lassen, sondern etwas in Wert setze, das niemand gewollt hat.»

Die Ideen werden ihm noch lange nicht ausgehen. Vogler: «Ich gehe abends ins Bett und denke an den nächsten Tag im Garten. Ich pflanze an, beobachte, beeinflusse und gebe dem kleinen Stück Land die Möglichkeit, sich selbst zu sein.» Das gelingt ihm so gut, dass die Gemeinde Saint-Louis das Grundstück als Naturschutzgebiet eingestuft hat, als «Nature en ville à conserver», wie er zufrieden anmerkt.

Statt im Wasser ist dieser Fisch auf dem Land unterwegs. Kenneth Nars

Ab und zu zeigt er auch für den Basler Heimatschutz im Rahmen von dessen Führungsprogramm Interessierten seinen Park. Und immer ist es dasselbe: Was die meisten anfangs für Gestrüpp und Wildnis halten, erweist sich mit genauerem Hinsehen als sorgsam gehütete und gelenkte Natur.

