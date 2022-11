Immobilie Kanton Basel-Stadt kauft Gebäude von UBS an der Gartenstrasse Das Bürogebäude ist interessant für Firmen und die Verwaltung. Ein Wechsel der Belegschaft ist nicht gleich absehbar. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 29.11.2022, 15.23 Uhr

Dieses Gebäude übernimmt die Einwohnergemeinde von UBS. Google Street View

Der Kaufvertrag zwischen der Einwohnergemeinde der Stadt Basel und UBS für das Gebäude an der Gartenstrasse 9 ist genehmigt, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Die aktuellen Nutzer würden in den nächsten Jahren als Mieter weiterhin in der Liegenschaft bleiben.