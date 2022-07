Basel-Stadt gibt Altstadt-Bijou ab – Mitbietende müssen schweigen

Immobilien Bijou unter dem Hammer: Geheimnis-Krämerei um Altstadt-Haus Der Kanton Basel-Stadt veräussert Immobilien grundsätzlich nur noch im Baurecht – was das bedeutet, zeigt exemplarisch der Fall «Haus zum Stein». Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Objekt der Begierde: Das «Haus zum Stein» (links). Wer es übernimmt, sollte auch dort wohnen. bwi

Bei den Besichtigungen standen sich die Interessierten auf den Füssen herum. Ein Häuschen mit Hinterhof in der Kleinbasler Altstadt, beim Hermann-Hesse-Platz, Einstiegsgebot 600'000 Franken – was «Eigenes», und das erst noch mitten in der Stadt, diese Chance wollten sich viele nicht entgehen lassen.

Doch beim genaueren Hinsehen des bald wieder vom Netz genommenen Inserats wurde klar: Die 600'000 Franken beziehen sich «nur» auf das Baurecht. Der Boden steht nicht zum Verkauf. Das wäre dem Eigentümer gar nicht erlaubt. Es handelt sich um Basel-Stadt.

Der Kanton verfolgt nach einem Volksentscheid im Jahr 2016 eine neue Bodenpolitik mit faktischem Verkaufsverbot. Was das für Folgen hat, zeigt sich am aktuellen Objekt der Begierde, dem «Haus zum Stein» an der Rheingasse 57.

Interessenten zum Schweigen verpflichtet

Die Eckdaten: drei Geschosse, 232 Quadratmeter Wohnfläche, im Erdgeschoss hat es Platz für einen Laden oder einen Gewerbebetrieb. Laut Klingelschild ist oder war bis vor Kurzem ein Tattoo-Studio ansässig.

Die Vorgaben an die künftigen Besitzer sind vielfältig. Wer es in die engere Auswahl schafft, muss ein Konzept vorlegen, wie es mit dem Gewerberaum weiter geht. Ebenso besteht eine Wohnsitzpflicht – wohl, um zu verhindern, dass die Wohnungen bald auf AirBnB oder anderen Portalen auftauchen, die Objekte zur Untermiete auf Zeit anbieten. Wie die bz weiss, sind zwei Bieterrunden angesetzt. Der effektive Kaufpreis wird also erheblich höher ausfallen als das Mindestgebot.

Mit der Veräusserung betraut ist Immobilien Basel-Stadt. Mediensprecherin Barbara Neidhart schreibt, man könne keine Auskunft über die Liegenschaft oder den Vergabeprozess mehr erteilen, «aus Fairness gegenüber den Interessierten und Gründen der Gleichbehandlung». Die Mitbietenden haben eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet.

Kanton will Zügel in der Hand behalten

Der Kanton verfolge seit vielen Jahren die Praxis, fügt Neidhart an, Boden innerhalb des Kantonsgebiets grundsätzlich nicht zu verkaufen, sondern im Baurecht abzugeben. Spätestens seit 2016 bleibt dem Kanton auch gar nichts anderes übrig.

Damals wurde die zweite Bodeninitiative angenommen, Titel: «Boden behalten und Basel gestalten!» Sie schreibt vor, dass für Verkäufe innerhalb von fünf Jahren entsprechende Ersatzobjekte erworben werden müssen, was kaum praktikabel ist. Die Abgabe im Baurecht habe aber auch viele Vorteile, wie Neidhart ausführt:

«Damit wird gewährleistet, dass der Boden im Eigentum bleibt, der Kanton aber gleichzeitig Spielraum für eine aktive Boden- und Immobilienpolitik behält und auch Private in die Entwicklung des Kantons mit einbeziehen kann.»

Derzeit würden rund 700 Baurechtsverträge mit gemeinnützigen Institutionen, Privaten und Unternehmen existieren. Der Stadtkanton sei damit einer der grössten Baurechtsgeber in der Schweiz.

Entscheid wird Anfang 2023 erwartet

Beim «Haus zu Stein» waren die Nutzungsmöglichkeiten des Kantons beschränkt. Die Immobilie ist im Denkmalverzeichnis eingetragen, Umbauten also kaum möglich.

Barbara Neidhart schreibt, gerade kleinere Altstadtliegenschaften würden sich gut dafür eignen, «interessierte Privatpersonen zu berücksichtigen, die ihre Vorstellung von Wohnen oder Wohnen/Arbeiten verwirklichen wollen». Das Haus an der Rheingasse 57 sei kein Unikum, man habe vereinzelt auch andere Altstadtliegenschaften im Baurecht abgegeben.

Sobald das Baurecht für das «Haus zum Stein» vergeben worden sei, werde das «wie immer» kommuniziert, verspricht Neidhart. Ein Entscheid sei aber erst zu Beginn des kommenden Jahres zu erwarten.

