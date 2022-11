Welinvest: Auf den Immobilienverkauf folgt die hohe Dividende

Immobilien Die Welinvest hat das Vertrauen in ihr Tafelsilber verloren Die Basler Traditionsfirma und Immobiliengesellschaft Welinvest hat operativ eine rote Null geschrieben, schüttet aber dennoch eine Rekorddividende aus. Christian Mensch Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Welinvest am Basler Petersgraben im Haus des Rektorats der Uni. Kenneth Nars

Die Basler Immobiliengesellschaft Welinvest gehört mehrheitlich der deutschen Industriellenfamilie von Finck. Die Minderheitsanteile sind breit bei 500 Anlegern vornehmlich aus der Basler Gesellschaft gestreut. Vom einst stolzen Immobilienbesitz ist jedoch nur noch ein Restbestand übrig; im vergangenen Geschäftsjahr wurden zehn der verbliebenen 16 Immobilien in Basel-Stadt verkauft.

Der Verwaltungsrat sei zum Schluss gekommen, dass es bei einem «überhitzten Immobilienmarkt» und den Anzeichen einer Rezession angezeigt gewesen sei, einen wesentlichen Teil «zu Höchstpreisen» zu veräussern, heisst es im Jahresbericht. Die bz berichtete bereits Anfang Jahr von den Abverkäufen und von der Pax-Versicherung, die bis auf eine Ausnahme jeweils als Käuferin aufgetreten ist.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr, das jeweils von Mitte bis Mitte Jahr definiert ist, veräusserte Welinvest Gebäude für 80 Millionen Franken. Die Firma nennt es «das Heben des Schatzes» der nach ihrer Beurteilung «überbewerteten Liegenschaften».

Der Verkaufswert liegt unter dem Verkehrswert

Die Güte der Verkäufe wird allerdings durch andere Zahlen konterkariert, die sich ebenfalls im vorliegenden Jahresbericht finden. Denn: Während der Verkaufswert bloss 80 Millionen Franken betrug, sank der Verkehrswert der Welinvest-Immobilien im gleichen Zeitraum doch um 96,3 Millionen. Er wird nun mit noch 77,3 Millionen Franken beziffert.

Wie es dazu gekommen ist, konnte der Verwaltungsrat auf Anfrage bis Redaktionsschluss nicht beantworten.

Vom Erlös musste Welinvest 14,6 Millionen Franken an Steuern an den Staat abführen, was die Firma als «den sauren Biss in den Apfel» bezeichnet. Übrig blieb ein ausserordentlicher Gewinn von 65,2 Millionen.

Ein Abschreiber auf die Wertschriften

Der bloss einmal zu realisierende Geldsegen war notwendig, um konsolidiert einen satten Gewinn ausweisen zu können. Denn aus dem operativen Geschäft resultierte eine rote Null. Dies war weniger eine Folge davon, dass die Mieterträge zwangsläufig rückläufig gewesen sind, sondern ist vielmehr auf eine Berichtigung der Wertschriften im Umfang von 14,6 Millionen Franken zurückzuführen.

Die Aktionäre werden aber dennoch kräftig bedient: Aus den reichlich vorhandenen liquiden Mitteln werden 32 Millionen Franken als Dividende ausbezahlt, was eine rekordhohe Ausschüttung von 800 Franken pro Aktie bedeutet. Dies ist jedenfalls so für die anstehende Generalversammlung vorgeschlagen.

Die Jahresversammlung, die bis zur Pandemie ein wiederkehrender gesellschaftlicher Event in der Safran-Zunft war, wird auch dieses Jahr nicht physisch stattfinden. So kommt es auch nur zu einer virtuellen Verabschiedung: Georg Krayer, der das Basler Kapital über Jahre im Welinvest Verwaltungsrat vertreten hat, tritt nicht mehr zu einer Wiederwahl an und scheidet aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen