Immobilien Fast 10'000 neue Wohnungen soll es geben: Bauboom in der Basler Grenzregion In Weil am Rhein, Lörrach, Huningue und Saint-Louis entstehen in den nächsten Jahren fast 10’000 neue Wohnungen. Dazu gehören auch Angebote an neuen Wohnformen wie Co-Living. Peter Schenk Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Die ersten Gebäude des Projekts «Les Jetées» in Huningue am Rhein. Peter Schenk Das Projekt «Iroko» in der Nähe des Bahnhofs von Saint-Louis. Peter Schenk Der Turm «Alcazar» in Saint-Louis ist fast fertig. vPeter Schenk Einer von zwei Vorschlägen für Otterbach Süd; das Baugelände gehört der Basler Bürgergemeinde. Visualisierung Hosoya Schaefer Architects Der zweite Vorschlag für Otterbach Süd sieht auch Wohntürme vor. pool Architekten

Die unmittelbare Grenzregion von Basel wird als Wohnort zunehmend attraktiver – die architektonische Qualität der verschiedenen Bauprojekte kann sich sehen lesen und es werden immer mehr. Nur bei Berücksichtigung der grössten Bauvorhaben kommt man auf fast 10'000 neue Wohnungen.

Sie interessieren auch Schweizerinnen und Schweizer. Das zeigt sich auch in Huningue, welches über die Rheinuferpromenade, die in knapp zehn Velominuten zum St-.Johanns-Park führt, gut mit Basel verbunden ist. Über die schöne Dreiländerbrücke ist man zudem vom elsässischen Städtchen schnell zu Fuss oder mit dem Fahrrad im gegenüberliegenden Weil am Rhein und von dort in Basel.

25 bis 30 Prozent der Käuferinnen und Käufer kommen aus der Schweiz

Auf der französischen Rheinseite entsteht auf 30'000 Quadratmetern für 90 Millionen Euro das Immobilienprojekt «Les Jetées». Der erste Abschnitt mit 115 Wohnungen ist bald fertig. Laut Maire Jean-Marie Deichtmann kommen 25 bis 30 Prozent der Käuferinnen und Käufer aus der Schweiz.

Für den zweiten Abschnitt mit 200 Wohnungen als Co-Living und einem Hotel wurden die Baugenehmigungen bereits erteilt. Co-Living ist gemeinschaftliches Wohnen im urbanen Raum, bei dem es Einzelappartements und zahlreiche Gemeinschaftsräume und -einrichtungen gibt. Betrieben wird es vom französischen Marktführer in diesem Bereich «Colonies» und soll 2024 fertig sein. Die Mieten sollen zwischen 600 und 900 Euro liegen.

Insgesamt besteht das Programm «Les Jetées» aus sieben Bauwerken, die alle direkt am Rhein liegen. Investor ist der Pariser Immobilienkonzern Constructa, der in Marseille auch schon für den renommierten Architekten Jean Nouvel gebaut hat und auf Qualität setzt.

Weitere Wohnungen am Rhein auf dem Gelände einer abgerissenen Fabrik

Zwei weitere grosse Bauprojekte in Huningue werden folgen. Südlich der Dreiländerbrücke sind auf dem Gelände einer abgerissenen Fabrik für rund 40 Millionen Euro 180 bis 200 Wohnungen geplant. Am Canal de Huningue werden unweit des Wildwasser-Kanuparks auf einem neun Hektaren grossen Gelände 250 bis 500 Wohnungen sowie eine neue Schule gebaut.

Investor ist in beiden Fällen der in der französischen Grenzregion sehr aktive Bartenheimer Immobilienpromoter «Sérénité Résidences». Laut Maire Deichtmann entstehen in den nächsten Jahren 1000 neue Wohnungen in seiner Stadt, bis 2035 dürfte die Bevölkerungszahl von derzeit knapp 7400 auf 9500 steigen.

Von mehr Einwohnerinnen und Einwohnern geht auch Pascale Schmidiger aus, Madame le Maire von Saint-Louis. Auf einer Sitzung des Stadtparlaments erinnerte sie daran, dass der Richtplan von 2019 bis 2030 mit 2500 neuen Bewohnerinnen und Bewohnern rechnet, was 2000 neue Wohnungen erfordere.

Zwei Hochhäuser sind bereits im Bau, eines davon fast fertig

Einige sind schon im Bau: So ist der 40 Meter hohe Turm «Alcazar» mit seinen 63 Wohnungen so gut wie fertig. Das Vorhaben «Iroko» mit weit überhängenden Balkonen, die begrünt werden, ist mit seinen 105 Wohnungen fortgeschritten. Während die beiden architektonisch anspruchsvollen Projekte, die in der Nähe des Bahnhofs liegen, schon länger bekannt sind (die bz berichtete), sind zwei neue dazugekommen.

«Archipel 3 F» liegt auf einem ehemaligen Fabrikgelände südlich der zentralen Kreuzung von Saint-Louis am Park Claude Hess, der erweitert werden soll. Geplant sind 230 Wohnungen verteilt auf verschiedene Bauwerke mit vier, acht oder zwölf Stockwerken – das höchste wird wie «Alcazar» 40 Meter hoch sein. Baubeginn ist voraussichtlich 2023. Während der Vernehmlassung hatten sich Anwohnerinnen und Anwohner vor allem wegen des Schattenwurfs gesorgt, das Stadtparlament gab trotzdem grünes Licht.

Widerstand gibt es auch gegen das Projekt «Convergence», mit 60 Metern der höchste Turm von Saint-Louis. Er ist direkt an der zentralen Kreuzung geplant und soll 85 Wohnungen haben. Die Gegner kritisieren das Bauwerk als überdimensioniert, Maire Schmidiger verteidigt es.

Neues Weiler Quartier auf dem Geländer der Basler Einwohnergemeinde

In Weil am Rhein gibt es neben etlichen Nachverdichtungsprojekten mit Hohe Strasse bei Vitra und Otterbach Süd zwei Schwerpunkte für den Bau neuer Wohnungen. Bei Vitra sind mehr als ein Drittel der Wohnungen bereits bezogen. Insgesamt sollen hier laut Mediensprecher Mirko Bähr 1000 bis 1200 Menschen leben.

Otterbach Süd liegt an der Grenze zu Basel neben den Langen Erlen und umfasst zehn Hektaren. Das Gelände befindet sich zwar in Weil am Rhein, gehört aber der Einwohnergemeinde der Stadt Basel. Den von Immobilen Basel-Stadt ausgelobten Wettbewerb zur Arealentwicklung haben Hosoya Schaefer Architects und pool Architekten gewonnen. Erstere sehen acht Blöcke mit baumbestandenen Waldinseln vor, Letztere schlagen eine durch die Bahndämme umschlossene Tropfenform mit Wohnhochhäusern und einem Park für alle vor.

Das Stadtparlament wird voraussichtlich im März entscheiden, welches Projekt weiterverfolgt wird und das Vorgehen mit Basel absprechen. Entstehen wird so Wohnraum für 1500 bis 2200 Menschen. Die Umsetzung erster Teilbereiche ist für das kommende Jahrzehnt geplant.

Viel Druck auf dem Wohnungsmarkt in Lörrach

Gebaut wird fast überall. Fertig gestellt ist das Wohn- und Geschäftszentrum LÖ beim Hauptbahnhof mit 59 Wohnungen. Ebenfalls beim Bahnhof entstehen beim Projekt Alte Weberei Conrad 113 Wohnungen, östlich der Innenstadt noch einmal 90 und in neue Mitte Nordstadt 230, wobei allerdings 126 Wohnungen aus der Nachkriegszeit abgerissen werden. Auch ausserhalb der Stadt tut sich etwas: So sind bei Bühl III in Brombach 250 bis 280 Wohnungen geplant und in Haagen entstehen 220 Wohnungen, die rund zur Hälfte bereits bezogen sind. Ein ganz neues Quartier wird es am Zoll zu Riehen geben (siehe Artikel unten).

