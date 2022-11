Immobilien Leerstehende Wohnungen und «Lotterhäuser» in Basel – Grosser Rat will nicht dagegen vorgehen Zwei SP-Grossräten schwebt die Androhung einer Enteignung oder eine Leerstandsabgabe vor. Die Bürgerlichen wehrten sich erfolgreich dagegen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 16.11.2022, 17.32 Uhr

Steht schon seit Jahren leer: Das ehemalige Restaurant La Torre auf dem Bruderholz. Kenneth Nars

Leerstehende Häuser und Wohnungen sind in vielen Städten ein Ärgernis, so auch in Basel. Paradebeispiele finden sich hier etwa auf dem Bruderholz mit dem ehemaligen Restaurant La Torre oder im Gellert mit den Spaini-Häusern. Die beiden SP-Grossräte René Brigger und Tim Cuénod forderten die Regierung auf, diesen Missstand zu beheben.