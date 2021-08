Geringe Nachfrage: Das Basler Impfzentrum reduziert den Betrieb

Impfflaute Die Nachfrage nach Terminen im Basler Impfzentrum sinkt – kommt bald die Schliessung? Die sinkende Nachfrage nach der Corona-Impfung zeigt sich auch im Basler Impfzentrum. Mittlerweile wird nur noch an zwei Tagen geimpft. Hinter den Kulissen wird darüber diskutiert, wann man das Zentrum schliessen kann. Jonas Hoskyn 12.08.2021, 05.00 Uhr

Der Betrieb des Basler Impfzentrums wurde aufgrund der sinkenden Nachfrage stark heruntergefahren. Keystone

Das Basler Impfzentrum in der Messe war eine Erfolgsgeschichte. Über 3000 Spritzen wurden an Spitzentagen im Juni gesetzt, bisher total 231'510 Impfungen. Wie am Fliessband funktionierte die Basler Impffabrik im Kampf gegen die Pandemie. Tempi passati: Die Nachfrage sinkt seit Wochen. Mittlerweile herrscht gähnende Leere. Diese Woche wurde bisher keine einzige Person im Zentrum geimpft. Die Impfflaute spiegelt sich auch in einer weiteren Zahl: Zum Höhepunkt Ende April standen rund 55'000 Personen auf der Warteliste. Aktuell sind es noch 2700. Und das, obwohl erst rund die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist.

Die höchste Quote haben wenig überraschend die Senioren. Von der Altersgruppe über 74 Jahre sind mehr als 83 Prozent der Baslerinnen und Basler geimpft. Am anderen Ende der Skala rangiert die Jugend. Seit Ende Juni können sich auch Teenager ab zwölf Jahren impfen lassen. Doch in diesem Alterssegment war die Nachfrage von Beginn weg gering. Mittlerweile sind rund 1000 Kinder zwischen zwölf und 15 geimpft. Das ist knapp jeder siebte in diesem Alter.

Insgesamt ist die Nachfrage derart stark eingebrochen, dass der Betrieb des Impfzentrums mittlerweile auf zwei Tage pro Woche heruntergefahren wurde. Die einst so begehrte Spritze gibt's nur noch am Mittwoch und Freitag. Am letzten Tag vor dem Wochenende ist auch noch Walk-in-Tag: Wer will, kann sich ohne Termin impfen lassen. Damit will der Kanton ein niederschwelliges Angebot machen. Die Bilanz ist durchzogen.

Ab September gibt's die Impfung auch in der Apotheke und beim Hausarzt

Nun hat der Kanton angekündigt, dass ab September in Basel auch Arztpraxen und Apotheken in die Impfkampagne einsteigen werden. Damit sollen Personen, die unsicher sind, direkter angesprochen werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das Impfzentrum dann noch benötigt wird. Bereits machen Gerüchte über die baldige Schliessung des Impfzentrums die Runde. Tatsächlich solle langfristig dezentral geimpft werden, bestätigt Valentin Kressler vom Gesundheitsdepartement, sprich das Impfzentrum hat ein Ablaufdatum. Aber:

«Unter den gegebenen Umständen arbeiten wir noch mit beiden Angebotsformen, um schnell auf neue Situationsentwicklungen reagieren zu können.»

Denn die weitere Entwicklung der Pandemie ist noch völlig offen. So haben mehrere Länder bereits mit der sogenannten Booster-Impfung begonnen, also einer dritten Dosis zur Verbesserung des Immunschutzes. Aktuell empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine solche nur Personen mit schwerer Immundefizienz – bisher wurde in Basel gemäss Statistik erst eine Person dreimal geimpft. Je nach Verlauf der Pandemie ist aber durchaus denkbar, dass das Thema dringlicher wird. Auch neue Varianten des Coronavirus könnten den Bedarf wieder steigern: «Sofern weiterhin in relativ kurzer Zeit viele Impfungen durchgeführt werden müssten, zum Beispiel bei Boosterimpfungen würden diese voraussichtlich auch im nächsten Jahr über ein Impfzentrum sowie neu in den Apotheken und in Hausarztpraxen angeboten werden», sagt Kressler. Klar ist: Der Vertrag mit der Betreiberfirma Meconex läuft noch bis Ende Jahr.

Der reduzierte Betrieb bringt Schwierigkeiten mit sich. So hat sich bei der bz eine Person gemeldet, deren Impftermin wegen der neuen Öffnungszeiten mehrfach verschoben wurde, unter dem Strich um über einen Monat. «Wir versuchen, dies zu vermeiden. Leider konnte es in gewissen Situationen aufgrund der Terminplanung und äusseren unerwarteten Faktoren nicht verhindert werden, was wir bedauern», sagt Kressler.