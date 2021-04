Impfkampagne Beide Basel setzen beim Impfen auf Sicherheit vor Schnelligkeit – trotz der Empfehlung der Corona-Taskforce Die Taskforce und Uni-Spital-Chefarzt Manuel Battegay schlagen vor, die Zweitimpfung zu verschieben, um möglichst vielen Personen mindestens eine Spritze zu verpassen. Davon will man in der Region aber nichts wissen. Jonas Hoskyn 22.04.2021, 05.00 Uhr

In Basel wird aktuell sieben Tage die Woche geimpft. Kenneth Nars

Vier Wochen nach der ersten Spritze kriegt man die zweite Impfung gegen Corona. Auf diesen Rhythmus setzen die Schweizer Kantone seit Beginn der Impfungen vor vier Monaten. Dabei gibt es auch andere Strategien: Etwa der britische Ansatz, wo die Pause zwischen der Erst- und Zweitimpfung deutlich länger ist. Der Vorteil an diesem Vorgehen: Es erhalten schneller mehr Personen die erste Impfung und damit bereits einen gewissen Schutz gegen Covid-19.

Gemäss der Zulassung der beiden in der Schweiz verwendeten Impfstoffe wäre auch ein Abstand von bis zu sechs Wochen möglich. In den vergangenen Wochen wurden die Stimmen lauter, die einen Wechsel zu längeren Abständen unterstützen. So brachte auch Manuel Battegay, Chefarzt Infektiologie & Spitalhygiene am Basler Unispital vergangene Woche in der Sendung «Arena» von SRF diese Variante ins Spiel. Zuletzt empfahl nun auch die Taskforce des Bundesrates, auf längere Abstände zu setzen, um die Impfkampagne zu beschleunigen.

In Basel-Stadt und Baselland will man aber am bisherigen Impfrhytmus festhalten. Die Basler Kantonsapothekerin Esther Ammann sagt: «Wenn die Zweitimpfungen nach vier Wochen geplant sind, hat dies den Vorteil, dass man sie bei Lieferverzögerungen im Notfall noch um zwei Wochen verschieben kann. Diese Möglichkeit entfällt, wenn erst nach sechs Wochen die Zweitimpfung geplant ist.» Das bedeute, dass die Reserve für die Zweitimpfungen vorhanden sein müsste.

«Schlussendlich ist man nicht schneller.»

Und Roman Häring vom Baselbieter Krisenstab sagt: «Wir halten am aktuellen Status quo des Bundes fest. Kritisch bei sechs Wochen ist sicherlich, dass kein Spielraum mehr vorhanden ist für Unvorhergesehenes.»

Dass die Impfkampagne mittlerweile mehr ins Rollen gekommen ist, zeigt sich am Umstand, dass in Basel-Stadt aktuell an sieben Tagen in der Woche von morgens bis abends geimpft wird. Und auch im Baselbiet wird bei genügend vorhandenem Impfstoff im Drei-Schicht-Betrieb von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr geimpft.

Harsche Kritik von Hausärzten am Gesundheitsdepartement

Gestern wurde neue Kritik am Vorgehen des Kantons laut. «Nehmen Sie die Anliegen der Haus- und Kinderärzte endlich ernst!», titelte die Medizinische Gesellschaft Basel in einem Offenen Brief ans Gesundheitsdepartement. Die Hausärzte fühlen sich vom Kanton übergangen, da sie zwar direkt mit Coronapatienten zu tun haben, aber anders als das Spitalpersonal erst jetzt zum Impftermin aufgeboten werden. Weiter fordern sie einen direkten Draht zum Impfzentrum, etwa wenn es darum gehe, ältere Patienten für einen Termin anzumelden. Ausserdem wird die Frage aufgeworfen, warum die Hausärzte nicht mehr in die Impfkampagne einbezogen werden.