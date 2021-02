In eigener Sache bz-Theaterkritiker wird ans Berliner Theatertreffen berufen Mathias Balzer, Kulturredaktor der bz, wird Jurymitglied des renommiertesten Theaterwettbewerbs im deutschsprachigen Raum. Patrick Marcolli, bz-Chefredaktor 09.02.2021, 19.00 Uhr

bz-Theaterkritiker Mathias Balzer Bild: Nicole Nars-Zimmer

Sie ist so etwas wie der inoffizielle Oscar der Theaterkritiker, die Berufung in die Jury des Berliner Theatertreffens. Nun widerfährt diese Ehre dem Theaterkritiker der bz, Mathias Balzer (53, Bild).

Seit 2017 schreibt der gebürtige Bündner für diese Zeitung. Er hat sich in der Theaterszene der Region Basel in dieser Zeit einen Namen gemacht als scharfsinniger Rezensent, sei es am Stadttheater, sei es bei der freien Theaterszene, die er seit Jahren mit besonderer Hingabe verfolgt.

Wir gratulieren unserem Kollegen und wünschen ihm ein glückliches Händchen bei der Wahl der besten Stücke.