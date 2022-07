In Erinnerung an... Bilderbuch-Basler mit tschechischen Wurzeln: Otto Rehorek wäre heute 100 Jahre alt FCB-Stadionsprecher, Eisclown und Drummeli-Rahmenspieler: Heute vor 100 Jahren wurde Otto Rehorek geboren. Peter Bollag Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Otto Rehorek am 18. August 2012 im Joggeli. Sacha Grossenbacher

Wäre es nach Friedrich Rehorek gegangen, dann wäre sein Sohn Otto, meist «Otti» genannt, wohl nie bekannt, ja berühmt geworden. Der 1884 in der tschechischen Bier-Hochburg Pilsen geborene Versicherungsmathematiker, der als 24-Jähriger nach Basel kam, um hier für eine grosse Versicherung zu arbeiten, hatte für sein drittes Kind eine klare Berufsvorstellung: Otto sollte Versicherungsmathematiker werden wie er selbst.

«Da war er aber bei mir an der ganz falschen Adresse», pflegte Rehorek in späteren Jahren oft und gerne zu erzählen; mit Zahlen hätte er nämlich nie etwas anfangen können.

Eisclown, FCB-Sprecher und Rahmenspieler beim Drummeli

Umgekehrt hatte der strenge Vater lange Zeit kein Verständnis für all das, was dem Sohn Zeit seines Lebens wichtig war und womit er weit über Basel hinaus auch berühmt werden sollte: Dies galt vor allem einmal für Ottis Karriere als Eisclown bei der damals weltberühmten Revue «Holiday on Ice», zusammen mit Buddy Elias, bekannt werden sie als Duo «Buddy & Baddy». Dass Otti später auch noch als Stadionsprecher des FC Basel Ruhm erlangen wird, soll der Vater nicht mehr erleben, hätte ihm vermutlich aber auch nicht besonders gefallen.

Eisclown, FCB-Sprecher und auch Rahmenspieler bei der ältesten Basler Vorfasnachtsveranstaltung, dem Drummeli: Damit ist die Welt des Otto Rehorek kurz zusammengefasst.

230'000 Eintritte auf der «Kunschti»

An der Wiege war ihm das alles allerdings nicht unbedingt gesungen worden: Am 4. Juli 1922 in ein Basel geboren, das in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg im Vergleich zur vom Krieg stark betroffenen französischen und deutschen Nachbarschaft über einen bescheidenen Wohlstand verfügt, wächst Otti einigermassen behütet auf.

Der Schüler Otti, der bald auch seine Leidenschaft fürs Theaterspielen entdecken wird, ist aber auch viel auf der Basler Kunsteisbahn, der «Kunschti», anzutreffen. 1934 eröffnet, entwickelt sie sich schon bald zum regelrechten Publikumsmagneten: In der ersten Wintersaison 1934/35 zählt die Eislaufbahn rund 230'000 Eintritte – dies bei einer Einwohnerzahl Basels von 140'000!

«Buddy & Baddy»

Auf der «Kunschti» lernen sich bald auch Otti und Buddy Elias kennen. Buddy war 1931 mit seiner Familie von Frankfurt nach Basel gekommen, der Nationalsozialismus wirft bereits seine Schatten voraus. Mit dabei beim Schlittschuhlaufen ist manchmal auch Anne Frank, die Cousine von Buddy Elias. Ihr steht ein anderes Schicksal bevor als den beiden Jungen.

Otto Reharek an der Stadiontaufe 2001. Sacha Grossenbacher

Aus der Freundschaft von Otti und Buddy, die bis zu ihrem Tod anhalten wird, entsteht dagegen noch während der Weltkriegsjahre zwischen 1939 und 1945 die Partnerschaft auf dem Eis. Und als Hitler besiegt ist, und die Grenzen wieder offen sind, steht der internationalen Karriere von «Buddy & Baddy» nichts mehr in Weg.

Ära Benthaus

Aus privaten Gründen kehrt Otti Rehorek dann aber schon anfangs der 50er-Jahre zurück nach Basel und findet als Werbegrafiker sein Auskommen. Bekannt wird er dann aber vor allem als Stadionsprecher des FC Basel; eine Tätigkeit, die er 1965 übernimmt, als sein Vorgänger krank wird.

Obwohl, oder vielleicht sogar weil die Rotblauen in jenen Jahren noch kein Spitzenklub sind, wird die Stimme hinter dem Mikrofon auf der Tribüne in der Region schnell wahrgenommen – und spätestens mit dem Aufschwung des FCB unter Helmut Benthaus interessiert sich dann auch die übrige Fussballschweiz für den schlagfertigen Basler, der Torschützen bekannt gibt, Regelkunde betreibt oder – in jenen Jahren noch üblich – in den Pausen auch Werbespots verliest.

«Aha, d Muttenzerkurve fiehrt Sälbschtgspröch!»

Und der im alten «Joggeli», wo die Spiele nun viel mehr Fans anlocken als noch auf dem kleineren Landhof, Rassismus, der sich da und dort in den Kurven breit macht, mit seinen Sprüchen gar nicht erst aufkommen lässt. Etwa, als in den späten 80er-Jahren schwarze Spieler in den Schweizer Stadien nun häufiger anzutreffen sind als vorher. Da reagiert Rehorek einmal auf die unsäglichen Affenlaute mit dem Satz: «Aha, d Muttenzerkurve fiehrt Sälbschtgspröch!»

Was die entsprechende Wirkung hat – auch oder gerade weil sich der Mann am Mikrofon hier durchaus als Moralist zeigt. Als Moralist tritt er hin und wieder auch beim Drummeli in Erscheinung, wo er viele Jahre lang zum Ensemble der Rahmenspieler gehört.

1991 etwa, auf der Welt sorgt der Krieg im Irak für Protest und Basel diskutiert darüber, ob Fasnacht jetzt angesagt ist. Da tritt er als Hofnarr auf die Bühne und sagt: «Die beschte Waffe geege d Macht isch, wemme offe driber lacht!» Ob er, der im Juli 2016 94-jährig gestorben ist, damals ahnen konnte, dass er damit die Fasnacht 2022 gleich mit kommentierte?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen