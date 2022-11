Basel: Kanton erwirbt von Novartis Parzelle im Kleinbasel

Industriegelände Basel-Stadt kauft Land von Novartis im Kleinbasel Der Kanton erwirbt das Grundstück als «dringend benötigtes Reserveareal für Infrastruktur und industrielle Nutzungen». Andreas Möckli 15.11.2022, 18.24 Uhr

Novartis verkauft eine weitere Parzelle im Kleinbasel, dieses Mal an den Kanton Basel-Stadt. Georgios Kefalas / Keystone

Der Kanton Basel-Stadt kauft eine 31'000 Quadratmeter grosse Parzelle des Pharmakonzerns Novartis. Sie befindet sich im Kleinbasel an der Neuhaus- und Badenstrasse in unmittelbarer Nähe des Stücki Parks, wie der Basler Regierungsrat mitteilt. Es handelt sich um eine teilweise bebaute Parzelle in der Industrie- und Gewerbezone.