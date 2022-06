Diskussion um Stadion Der Landhof in Basel soll bleiben, wie er ist Eine Diskussionsrunde am Mittwoch zeigt, dass Anwohnende keine grossen Würfe für den alternden Fussballplatz wollen. Das ursprünglich geplante Projekt der Regierung und Bau- und Verkehrsdepartement zur Umgestaltung des Landhofs war im letzten Herbst im Grossen Rat mit grosser Mehrheit zurückgewiesen worden und damit endgültig gescheitert. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 23.06.2022, 11.38 Uhr

Der FC Basel nutzte den Landhof bis 1967 als Heimspielstätte. Seither wird das Areal von Anwohnern und Vereinen bespielt. Archivbild: Roland Schmid

«Am besten alles so lassen, wie es ist. Einfach sanieren und von wuchernden Pflanzen befreien.» So ist in zwei Sätzen das Resümee der «Informationsveranstaltung Landhof – wie weiter?» gezogen. Wobei die Verantwortlichen aus dem Bau- und dem Präsidialdepartement weniger informierten, sondern viel mehr vom Publikum wissen wollten, was sie denn vom Landhof erwarten würden.

Vor rund neun Jahren wurde vieles um das ehemalige Heimstadion des FC Basel geplant und entworfen, bis der Grosse Rat die Ideen versenkte. Es wird kein unterirdisches Parkhaus geben und die Tribüne bleibt stehen. Mit dieser Entscheidung scheint das Parlament den Volkswillen zu spüren. Die meisten Personen aus dem Publikum wollen den Landhof so wie er ist beibehalten.

Netz für das Dach

Den einen gefällt die Tribüne, den anderen die freie Fläche oder einfach, dass die Kinder sich dort austoben können. Es gab Lob für alle, die sich in Projekten engagieren, sei es im Urban Gardening oder in Sportvereinen. Aja Huber erläuterte kurz, was alles an der Tribüne zügig an die Hand zu nehmen sei. Die Spezialistin des staatlichen Gebäudemanagements fasste vieles unter dem Stichwort «Sicherungsmassnahmen» zusammen. So soll das Dach ein Netz erhalten, das kleine Teile, die abbrechen könnten, auffängt.

Die Treppen, Absturzsicherungen und Geländer müssen saniert werden. Dazu werde es Einschränkungen geben. «Hüpfen auf der Tribüne wird nicht gehen», mahnte Huber. In den Räumen in der ersten Etage werden sich weniger Personen aufhalten dürfen. Bevor klar ist, was effektiv auf dem Landhof geht, gibt es keine Gesamtsanierung der Tribüne.

Dennoch äusserten Einzelne aus dem Publikum konkrete Wünsche: Eine Finnenbahn und generell mehr Sportgeräte für Erwachsene oder einfach mehr Bäume. Da sind allerdings die Frisbee-Freunde und die Sportplatz-Fans dagegen. Ebenso fiel das Argument, dass man nicht nochmals einen exakt gleichen Park wie die anderen in der Stadt benötigen würde. Aber ansonsten war man sich einig. Emanuel Trueb, der die Diskussion moderierte, stellte am Schluss fest:

«So wie es ist, ist es gar nicht schlecht.»

Der oberste Stadtgärtner bestärkte alle immer wieder in der nun laufenden Umfrage, die Wünsche schriftlich zu deponieren. Auch der stellvertretende Kantonsentwickler Roland Frank forderte alle Landhof-Interessierten auf, ihre Meinung kundzutun. «Wir wollen einen Neustart signalisieren.»

Er stimmte am Schluss der Veranstaltung dem Eindruck zu, dass alles so bleiben soll, wie es ist. «Ob das repräsentativ für das Quartier ist, ist noch offen», ergänzte er. Die Anwohner im Quartier sind nun aufgefordert, bis zum 14. August ihre Stimme online einzubringen. Diese Erkenntnisse werden die Prozesse in der Verwaltung wieder ins Rollen bringen. Am Schluss wird das Parlament Millionen sprechen müssen, ist es ihm mit dem politischen Willen, den Landhof mit Tribüne zu erhalten, ernst.

